MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 6
Пожалуйста, верните старый стиль METAQUOTES или хотя бы убедитесь, что коды, написанные в одной строке, не отформатированы.
Пример:
Пожалуйста, верните старый стиль METAQUOTES или хотя бы убедитесь, что коды, написанные в одной строке, не отформатированы.
используйте стиль Pico , он очень похож на то что Вы ищете
но стиль Pico делит оператор if - else на 2 строки если используете { }
Ваш код, где используете { }
если не пользоваться { }
2133 вот такой прикол
Да !!! сделал полный анализ доступных стилей и выбрал PICO и RATLIFF
ПИКО самая компактная.
RATLIFF самый умный.
Но для METAQUOTES абсурдно менять стиль, который использовался годами. Это нарушит жизнь всех пользователей. Безответственное изменение. Несколько месяцев назад я испортил что-то в их стиле, я думал, что двигаться было неправильно, несмотря на небольшие изменения, но теперь они облажались.
2133 uma piada
Да !!! мы знаем, что это бета-версия, но если что-то было верно в старых версиях и теперь изменилось в бета-версии, то, скорее всего, с этими изменениями. Лучше пожаловаться сейчас, чтобы убедиться, что все идет правильно
Документация устарела в этом случае.
Сейчас ради эффективности строки преаллоцируются больше запрашиваемого, так как в подавляющем большинстве случаев они наращиваются последующими операциями.
С этим теперь понятно.
Но как не меняю длину строки, результат StringBufferLen остаётся всегда 260.
Документация устарела в этом случае.
Сейчас ради эффективности строки преаллоцируются больше запрашиваемого, так как в подавляющем большинстве случаев они наращиваются последующими операциями.
А разве в данном случае
s2 может нараститься в дальнейшем?
Результат: 260
Ожидалось: 100 или 0
Добавил в тест StringLen, и инициализировал строку по другому.
В документации одно, по факту совсем другое поведение.
И буфер в этом случае показывает 0 а не 260.
В общем или с инициализацией строк проблемы. Или StringBufferLen бажит.