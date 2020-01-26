MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вкладки Оптимизация и График оптимизации не обновляются до конца оптимизации, если не переключать вкладки. Если это сделано специально, для экономии времени - это копеечная экономия. Можно обновлять например каждые N секунд.
И если уж замутили обновление интерфейса, решите мелкие давние неудобства с шириной столбцов в таблицах. При отключенной автоширине ширина столбцов во всех вкладках не сохраняется между перезапусками, приходится двигать всë вручную. Тестер стратегии (журнал), Инструменты (эксперты, журнал), Обзор рынка.
А ширина столбцов в алертах вообще не настраивается.
Вкладки Оптимизация и График оптимизации не обновляются до конца оптимизации
Заметил, что это зависит... Но не знаю от чего. Убрал из эксперта расчëт ATR, оставил только PSAR - стал обновляться График оптимизации. Вкладка Отимизация - нет. Зависит от нагрузки (свободных тактов)? Надо бы обновлять через промежутки времени, а не в свободные такты.
А почему после обновления теперь не пишет при компиляции "without optimizations"?
https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page13#comment_12346616
Про вариант запуска терминала с конфигом не забудьте...
2124 estilista estilo baja MetaQuotes
Antes de estilizar
public:
CVirtualOrders ();
void Clique em (string aSparam);
int GetOrderNumber () {return m_OrderNumber; }; // Número da
sequência de ordem ordinal GetOrderName () {return m_OrderName; }; // Nome do pedido
datetime GetOrderOpenTime () {return m_OrderOpenTime; }; // Hora de abrir um pedido
double GetOrderOpenPrice () {return m_OrderOpenPrice; }; // Preço de abertura
int GetOrderTakeProfitPoints () {return m_OrderTakeProfitPoints; } // Take Profit Price
double GetOrderTakeProfitPrice () {return m_OrderTakeProfitPrice; } // Preço Take Profit
double GetOrderTakeProfitProfit () {return m_OrderTakeProfitProfit; } // Preço Take Profit
int GetOrderStopLossPoints () {return m_OrderStopLossPoints; } // Price Stop Loss
double GetOrderStopLossPrice () {return m_OrderStopLossPrice; } // Preço Stop Loss
double GetOrderStopLossProfit () {return m_OrderStopLossProfit; } // Preço Stop Loss
double GetOrderLots () {return m_OrderLots; }; // Valor do lote
int GetOrderType () {return m_OrderType; }; // Tipo de pedido
ENUM_STATE_ORDER GetOrderState () {return m_OrderState; }; //
String de status de pedido GetOrderAWSymbol () {return m_OrderAwerageSymbol; }; // Símbolo de média
duplo GetOrderAWPrice () {return m_OrderAweragePrice; }; // Averaging price
double GetOrderProfit () {return m_OrderProfit; }
void SetOrderAWPrice (double aPrice) {m_OrderAweragePrice = aPrice; }; // Preço da média
void OrderCreate (int aType); // Cria um pedido
void OrderDrag (int fX, int fY); // Mova o pedido com suas mãos
void OrderKill (); // Mova o pedido com suas mãos
void OrderKlik (); // Movendo a ordem com suas mãos
void OrderEdit (string aSparam);
Depois
public:
CVirtualOrders ();
void Clique em (string aSparam);
int GetOrderNumber ()
{return m _OrderNumber; }; // Número da
sequência de ordem ordinal GetOrderName () {return m_OrderName; }; // Nome do pedido
datetime GetOrderOpenTime () {return m_OrderOpenTime; }; // Hora de abrir um pedido
double GetOrderOpenPrice () {return m_OrderOpenPrice; }; // Preço de abertura
int GetOrderTakeProfitPoints ()
{return m _OrderTakeProfitPoints; } // Take Profit Price
double GetOrderTakeProfitPrice () {return m_OrderTakeProfitPrice; } // Preço Take Profit
double GetOrderTakeProfitProfit () {return m_OrderTakeProfitProfit; } // Preço Take Profit
int GetOrderStopLossPoints () {return m_OrderStopLossPoints; } // Price Stop Loss
double GetOrderStopLossPrice () {return m_OrderStopLossPrice; } // Preço Stop Loss
double GetOrderStopLossProfit () {return m_OrderStopLossProfit; } // Preço Stop Loss
double GetOrderLots ()
{return m _OrderLots; }; // Valor do lote
int GetOrderType () {return m_OrderType; }; // Tipo de pedido
ENUM_STATE_ORDER GetOrderState () {return m_OrderState; }; //
String de status de pedido GetOrderAWSymbol () {return m_OrderAwerageSymbol; }; // Símbolo de média
duplo GetOrderAWPrice () {return m_OrderAweragePrice; }; // Averaging price
double GetOrderProfit () {return m_OrderProfit; }
void SetOrderAWPrice (double aPrice)
{m _OrderAweragePrice = aPrice; }; // Preço médio
void OrderCreate (int aType); // Cria uma ordem
void OrderDrag (int fX, int fY); // Mova o pedido com suas mãos
void OrderKill (); // Mova o pedido com suas mãos
void OrderKlik (); // Movendo a ordem com suas mãos
void OrderEdit (string aSparam);
};
AGRADECIMENTOS SEPARADOS PARA A OPORTUNIDADE DE AJUSTAR O STILIZADOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно, этот новый стилист устранил старый стиль и испортил весь мой код.
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.
Завтра потестирую, а то на 2124 скальпер выдает странную ошибку компиляции. А окно в редакторе колесиком так и не скроллится (( Завтра попробую мышь поменять.
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-тестирование MetaTrader 4 build 1194
Andrey Barinov, 2019.08.30 19:23
А какой из новых видов стилизатора соответсвует старому стилизатору (МТ4 1170 / МТ5 2093)?
Можно, пожалуйста, добавить MetaQuotes Old?
Очень нужно.
Спасибо.
А что, добавили еще один codestyle в стилизатор? Я попробовал, отформатировал в старом стиле, который мне неудобен, выбора не увидел. Билд 2129.