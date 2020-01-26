MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 4

Вкладки Оптимизация и График оптимизации не обновляются до конца оптимизации, если не переключать вкладки. Если это сделано специально, для экономии времени - это копеечная экономия. Можно обновлять например каждые N секунд.

И если уж замутили обновление интерфейса, решите мелкие давние неудобства с шириной столбцов в таблицах. При отключенной автоширине ширина столбцов во всех вкладках не сохраняется между перезапусками, приходится двигать всë вручную. Тестер стратегии (журнал), Инструменты (эксперты, журнал), Обзор рынка.

Edgar:

Вкладки Оптимизация и График оптимизации не обновляются до конца оптимизации

Заметил, что это зависит... Но не знаю от чего. Убрал из эксперта расчëт ATR, оставил только PSAR - стал обновляться График оптимизации. Вкладка Отимизация - нет. Зависит от нагрузки (свободных тактов)? Надо бы обновлять через промежутки времени, а не в свободные такты.

 

А почему после обновления теперь не пишет при компиляции "without optimizations"?

Так было до обновления

 

Про вариант запуска терминала с конфигом не забудьте...

Vladimir Pastushak:

2124  estilista estilo baja MetaQuotes

Antes de estilizar

public:
                     CVirtualOrders ();
   void Clique em (string aSparam);

   int GetOrderNumber () {return m_OrderNumber; }; // Número da
   sequência de ordem ordinal GetOrderName () {return m_OrderName; }; // Nome do pedido
   datetime GetOrderOpenTime () {return m_OrderOpenTime; }; // Hora de abrir um pedido
   double GetOrderOpenPrice () {return m_OrderOpenPrice; }; // Preço de abertura

   int GetOrderTakeProfitPoints () {return m_OrderTakeProfitPoints; } // Take Profit Price
   double GetOrderTakeProfitPrice () {return m_OrderTakeProfitPrice; } // Preço Take Profit
   double GetOrderTakeProfitProfit () {return m_OrderTakeProfitProfit; } // Preço Take Profit    
   int GetOrderStopLossPoints () {return m_OrderStopLossPoints; } // Price Stop Loss
   double GetOrderStopLossPrice () {return m_OrderStopLossPrice; } // Preço Stop Loss
   double GetOrderStopLossProfit () {return m_OrderStopLossProfit; } // Preço Stop Loss

   double GetOrderLots () {return m_OrderLots; }; // Valor do lote
   int GetOrderType () {return m_OrderType; }; // Tipo de pedido
   ENUM_STATE_ORDER GetOrderState () {return m_OrderState; }; //
   String de status de pedido GetOrderAWSymbol () {return m_OrderAwerageSymbol; }; // Símbolo de média
   duplo GetOrderAWPrice () {return m_OrderAweragePrice; }; // Averaging price
   double GetOrderProfit () {return m_OrderProfit; }

   void SetOrderAWPrice (double aPrice) {m_OrderAweragePrice = aPrice; }; // Preço da média

   void OrderCreate (int aType); // Cria um pedido
   void OrderDrag (int fX, int fY); // Mova o pedido com suas mãos
   void OrderKill (); // Mova o pedido com suas mãos
   void OrderKlik (); // Movendo a ordem com suas mãos   
   void OrderEdit (string aSparam);



Depois

public:
                     CVirtualOrders ();
   void Clique em (string aSparam);

   int GetOrderNumber ()
      {return m _OrderNumber; }; // Número da
   sequência de ordem ordinal GetOrderName () {return m_OrderName; }; // Nome do pedido
   datetime GetOrderOpenTime () {return m_OrderOpenTime; }; // Hora de abrir um pedido
   double GetOrderOpenPrice () {return m_OrderOpenPrice; }; // Preço de abertura

   int GetOrderTakeProfitPoints ()
      {return m _OrderTakeProfitPoints; } // Take Profit Price
   double GetOrderTakeProfitPrice () {return m_OrderTakeProfitPrice; } // Preço Take Profit
   double GetOrderTakeProfitProfit () {return m_OrderTakeProfitProfit; } // Preço Take Profit
   int GetOrderStopLossPoints () {return m_OrderStopLossPoints; } // Price Stop Loss
   double GetOrderStopLossPrice () {return m_OrderStopLossPrice; } // Preço Stop Loss
   double GetOrderStopLossProfit () {return m_OrderStopLossProfit; } // Preço Stop Loss

   double GetOrderLots ()
      {return m _OrderLots; }; // Valor do lote
   int GetOrderType () {return m_OrderType; }; // Tipo de pedido
   ENUM_STATE_ORDER GetOrderState () {return m_OrderState; }; //
   String de status de pedido GetOrderAWSymbol () {return m_OrderAwerageSymbol; }; // Símbolo de média
   duplo GetOrderAWPrice () {return m_OrderAweragePrice; }; // Averaging price
   double GetOrderProfit () {return m_OrderProfit; }

   void SetOrderAWPrice (double aPrice)
      {m _OrderAweragePrice = aPrice; }; // Preço médio

   void OrderCreate (int aType); // Cria uma ordem
   void OrderDrag (int fX, int fY); // Mova o pedido com suas mãos
   void OrderKill (); // Mova o pedido com suas mãos
   void OrderKlik (); // Movendo a ordem com suas mãos
   void OrderEdit (string aSparam);

  };



AGRADECIMENTOS SEPARADOS PARA A OPORTUNIDADE DE AJUSTAR O STILIZADOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Точно, этот новый стилист устранил старый стиль и испортил весь мой код.
 
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
 
MetaQuotes Software Corp.:
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.

Завтра потестирую, а то на 2124 скальпер выдает странную ошибку компиляции. А окно в редакторе колесиком так и не скроллится (( Завтра попробую мышь поменять.

MetaQuotes Software Corp.:
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-тестирование MetaTrader 4 build 1194

Andrey Barinov, 2019.08.30 19:23

А какой из новых видов стилизатора соответсвует старому стилизатору (МТ4 1170 / МТ5 2093)?

Можно, пожалуйста, добавить MetaQuotes Old?

Очень нужно.

Спасибо.


 
Andrey Barinov:

А что, добавили еще один codestyle в стилизатор? Я попробовал, отформатировал в старом стиле, который мне неудобен, выбора не увидел. Билд 2129.

int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
