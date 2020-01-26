MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 10

Roffild:

Напоминаю, что есть баг со строковым буффером:

Функция  из ДЛЛки может быть любая.

Спасибо за сообщение.

В MT5 Исправлено

 
MetaQuotes Software Corp.:

К сожалению, нет. Используйте фигурные скобки для визуальной группировки сложных условий, пожалуйста.

У нас совершенно новый движок.

Кстати, заметил, что в меню "Индикаторы" появился новый пункт Custom (он сейчас серый и неактивный)

меню "Индикаторы" появился новый пункт Custom

 

Советник использует два таймфрейма - текущий и заданный. Соответственно в тестере имеем две вкладки, но открывать их можно только по очереди:


Просьба: можно иметь возможность размещать эти две вкладки рядом? Примерно так:


 
Vladimir Karputov:

Кстати, заметил, что в меню "Индикаторы" появился новый пункт Custom (он сейчас серый и неактивный)


Эти пользовательские индикаторы и раньше были и сейчас они активны (скрин не буду давать, поверьте на слово).

А новое - это пункты Пополнение и Снятие (пока серые) в меню Файл.
 

MT5 build 2155

strategy tester bug

missing symbols 

translate:

ошибка тестера стратегий

отсутствующие символы 

missing symbols

 
More strange:

If I login to metaquotes demo the symbols show.

If I login to my live account (ICM) the symbols do not show.

перевод
Более странно:
Если я вхожу в демонстрационную версию метакотировок, то символы отображаются.
Если я вхожу в свой реальный счет (ICM), символы не отображаются.
 
Работает ли в новой версии терминала запуск тестера через ini  файлы как описано в данной инструкции

У меня программка которая сторонним образом запускает оптимизацию через ini файлы - перестала работать. 
Возможно изменилась структура файлов ?

Проблемы начались после обновления до версии 2170
Как я понял появились отдельные конфигурационные файлы для тестера стратегий от сюда ряд вопросов:
1. Сохранилась ли возможность задания этого файла при старте терминала извне ?
2. Сохранилась ли возможность завершения работы терминала по окончанию тестирования / оптимизации ?
3. Сохранилась ли структура файла ? и где ее можно посмотреть ?
4. Теперь всегда нужно совмещать параметра старта оптимизации робота и параметры запуска оптимизатора в одном файле ?

 
Где вообще посмотреть как сейчас наладить автоматический запуск оптимизатора / тестера через консоль как это было сделано ранее ?
