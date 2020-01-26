MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 10
Напоминаю, что есть баг со строковым буффером:Функция из ДЛЛки может быть любая.
Спасибо за сообщение.
В MT5 Исправлено
К сожалению, нет. Используйте фигурные скобки для визуальной группировки сложных условий, пожалуйста.
У нас совершенно новый движок.
Я использовал старый стиль Metaquotes в течение многих лет. Придется ли мне менять все мои советники?
Кстати, заметил, что в меню "Индикаторы" появился новый пункт Custom (он сейчас серый и неактивный)
Советник использует два таймфрейма - текущий и заданный. Соответственно в тестере имеем две вкладки, но открывать их можно только по очереди:
Просьба: можно иметь возможность размещать эти две вкладки рядом? Примерно так:
Кстати, заметил, что в меню "Индикаторы" появился новый пункт Custom (он сейчас серый и неактивный)
Эти пользовательские индикаторы и раньше были и сейчас они активны (скрин не буду давать, поверьте на слово).А новое - это пункты Пополнение и Снятие (пока серые) в меню Файл.
More strange:
If I login to metaquotes demo the symbols show.
If I login to my live account (ICM) the symbols do not show.
У меня программка которая сторонним образом запускает оптимизацию через ini файлы - перестала работать.
Возможно изменилась структура файлов ?
Проблемы начались после обновления до версии 2170
Как я понял появились отдельные конфигурационные файлы для тестера стратегий от сюда ряд вопросов:
1. Сохранилась ли возможность задания этого файла при старте терминала извне ?
2. Сохранилась ли возможность завершения работы терминала по окончанию тестирования / оптимизации ?
3. Сохранилась ли структура файла ? и где ее можно посмотреть ?
4. Теперь всегда нужно совмещать параметра старта оптимизации робота и параметры запуска оптимизатора в одном файле ?