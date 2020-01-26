MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На какую бы строку не кликнул, везде всё корректно.
А Вы кликните не на строку, а на график и покажите скрин.
А Вы кликните не на строку, а на график и покажите скрин.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий
Roman, 2019.08.24 20:29
...
Если клик в не поля инструменты, то так же как у вас на последнем скрине.
English users - please come here post: #1225
for information.
Билд 2122 - без всякого обновления исчезла новая вкладка "VPS", которая была внизу перед "Эксперты".
UPD: Вкладка VPS появилась - была такая ошибка в Журнале
При запуске выбираем оптимизацию (любую) , потом в комбобоксе "оптимизация" выбираем отключено , получаем наложившийся чекбокс "визуализация"
и вопрос что делает "profit in pips for faster calculation" кроме того что по быстрому изобретает непонятный результат?
Если желаете ускорить тестирование , то надо комменты отключать в советнике , ибо они очень здорово забирают процессорное время даже без визуализации.
При запуске выбираем оптимизацию (любую) , потом в комбобоксе выбираем отключено , получаем наложившийся чекбокс "визуализация"
Уточните билд: 2121 или 2122?
Уточните билд: 2121 или 2122?
2122