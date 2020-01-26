MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 2

Roman:

На какую бы строку не кликнул, везде всё корректно.

А Вы кликните не на строку, а на график и покажите скрин.

 
Andy:

А Вы кликните не на строку, а на график и покажите скрин.

3.PNG  71 kb
 
Перевел и сделал пост в англ, поэтому -
English users - please come here post: #1225

for information.
I would like to inform you that the new METAEDITOR tab systems are interesting, however the old METAEDITOR tab pattern no longer exists, which is disrupting all my codes. The Metaquotes tab, now available for selection in METAEDITOR, is not the same as the old versions.
 
Я хотел бы сообщить вам, что новые вкладки METAEDITOR (организация кода) интересны, однако старый шаблон вкладок METAEDITOR (организация кода) больше не существует, и это нарушает все мои коды. Вкладка Metaquotes, теперь доступная для выбора в METAEDITOR, отличается от старых версий.

Этот канал для предложений? У меня есть некоторые вклады, если они представляют интерес для METAQUOTES.
 
Название файла кеша сейчас не зависит от нового режима тестирования по пипсам или без. Отсюда идет потеря данных.
 

Билд 2122 - без всякого обновления исчезла новая вкладка "VPS", которая была внизу перед "Эксперты".

UPD: Вкладка VPS появилась - была такая ошибка в Журнале

VPS

 

При запуске выбираем оптимизацию (любую) , потом в комбобоксе "оптимизация" выбираем отключено , получаем наложившийся чекбокс "визуализация" 

и вопрос что делает "profit in pips for faster calculation" кроме того что по быстрому изобретает непонятный результат?

Если желаете ускорить тестирование , то надо комменты отключать в советнике , ибо они очень здорово забирают процессорное время даже без визуализации.

 
Oleg Peiko:

При запуске выбираем оптимизацию (любую) , потом в комбобоксе выбираем отключено , получаем наложившийся чекбокс "визуализация" 

Уточните билд: 2121 или 2122?

 
Vladimir Karputov:

Уточните билд: 2121 или 2122?

2122

