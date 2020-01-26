MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 3
2122
Да, есть такое
Да, есть такое
Известно, скоро исправят
Такой код перестал компилироваться
Исправлено в бете 2124.
Уважаемые разработчики!
Еще раз прошу - пожалуйста, УБЕРИТЕ этот ядовитый цвет при смене фокуса от строки.
Присоединяюсь к просьбе.
Добрый день!
в "Strategy Tester Visualization" чек бокс можно сделать так, что бы регулировка скорости была более плавной, а то получается медленной скорости много, а если хочешь чуть быстрее то он летит...
Спасибо за сообщение, цвета будут исправлены в следующем обновлении.
2124 Стилизатор бажит стиль MetaQuotes
До стилизации
public:
CVirtualOrders();
void Click(string aSparam);
int GetOrderNumber (){ return m_OrderNumber; }; // Номер порядковый ордера
string GetOrderName (){ return m_OrderName; }; // Имя ордера
datetime GetOrderOpenTime (){ return m_OrderOpenTime; }; // Время открытия ордера
double GetOrderOpenPrice (){ return m_OrderOpenPrice; }; // Цена открытия
int GetOrderTakeProfitPoints(){ return m_OrderTakeProfitPoints; } // Цена Тейк профита
double GetOrderTakeProfitPrice (){ return m_OrderTakeProfitPrice; } // Цена Тейк профита
double GetOrderTakeProfitProfit(){ return m_OrderTakeProfitProfit; } // Цена Тейк профита
int GetOrderStopLossPoints (){ return m_OrderStopLossPoints; } // Цена Стоп Лосса
double GetOrderStopLossPrice (){ return m_OrderStopLossPrice; } // Цена Стоп Лосса
double GetOrderStopLossProfit (){ return m_OrderStopLossProfit; } // Цена Стоп Лосса
double GetOrderLots (){ return m_OrderLots; }; // Значение лота
int GetOrderType (){ return m_OrderType; }; // Тип ордера
ENUM_STATE_ORDER GetOrderState (){ return m_OrderState; }; // Статус ордера
string GetOrderAWSymbol (){ return m_OrderAwerageSymbol; }; // Cимвол усреднения
double GetOrderAWPrice (){ return m_OrderAweragePrice; }; // Цена усреднения
double GetOrderProfit (){ return m_OrderProfit; }
void SetOrderAWPrice(double aPrice){ m_OrderAweragePrice=aPrice; }; // Цена усреднения
void OrderCreate(int aType); // Создание ордера
void OrderDrag(int fX,int fY); // Перемещение ордера руками
void OrderKill(); // Перемещение ордера руками
void OrderKlik(); // Перемещение ордера руками
void OrderEdit(string aSparam);
После
public:
CVirtualOrders();
void Click(string aSparam);
int GetOrderNumber()
{ return m _OrderNumber; }; // Номер порядковый ордера
string GetOrderName() { return m_OrderName; }; // Имя ордера
datetime GetOrderOpenTime() { return m_OrderOpenTime; }; // Время открытия ордера
double GetOrderOpenPrice() { return m_OrderOpenPrice; }; // Цена открытия
int GetOrderTakeProfitPoints()
{ return m _OrderTakeProfitPoints; } // Цена Тейк профита
double GetOrderTakeProfitPrice() { return m_OrderTakeProfitPrice; } // Цена Тейк профита
double GetOrderTakeProfitProfit() { return m_OrderTakeProfitProfit; } // Цена Тейк профита
int GetOrderStopLossPoints() { return m_OrderStopLossPoints; } // Цена Стоп Лосса
double GetOrderStopLossPrice() { return m_OrderStopLossPrice; } // Цена Стоп Лосса
double GetOrderStopLossProfit() { return m_OrderStopLossProfit; } // Цена Стоп Лосса
double GetOrderLots()
{ return m _OrderLots; }; // Значение лота
int GetOrderType() { return m_OrderType; }; // Тип ордера
ENUM_STATE_ORDER GetOrderState() { return m_OrderState; }; // Статус ордера
string GetOrderAWSymbol() { return m_OrderAwerageSymbol; }; // Cимвол усреднения
double GetOrderAWPrice() { return m_OrderAweragePrice; }; // Цена усреднения
double GetOrderProfit() { return m_OrderProfit; }
void SetOrderAWPrice(double aPrice)
{ m _OrderAweragePrice=aPrice; }; // Цена усреднения
void OrderCreate(int aType); // Создание ордера
void OrderDrag(int fX,int fY); // Перемещение ордера руками
void OrderKill(); // Перемещение ордера руками
void OrderKlik(); // Перемещение ордера руками
void OrderEdit(string aSparam);
};
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРАИВАТЬ СТИЛИЗАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Представьте минимально компилируемый код, пожалуйста.