Alexey Volchanskiy:

А что, добавили еще один codestyle в стилизатор? Я попробовал, отформатировал в старом стиле, который мне неудобен, выбора не увидел. Билд 2129.

Сначала в настройках редактора MetaEditor выбрать нужный стиль:

MetaEditor выбрать нужный стиль

 
MetaQuotes Software Corp.:
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.

Вкладка математической оптимизации, осталась видимой ссылка, так и должно быть?
На других вкладках эта ссылка не видна.

Хочу снова попытать счастье, коль разработчики что то делают с редактором кода ME.
Пожалуйста сделайте фолдинг, просим уже больше 10 лет.....

Или возможность работать без проблем с одним кодом но в разных окнах....

 
Vladimir Pastushak:

Мужчина сказал, мужчина сделает. И не надо напоминать ему каждые 10 лет.

А по существу: научитесь пользоваться такими фишками как закладки, клавиши "вперёд", "назад" и другими используемыми в приложениях Windows.

 

build 2132

Пример из документации https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringfill

Текущий результат StringBufferLen не совпадает с результатом из документации.

260 != 20

void OnStart() 
{ 
   string str; 
   StringInit(str,20,'_'); 
   Print("str = ",str); 
   StringFill(str,0); 
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str)); 
} 
2019.09.02 10:31:22.848 Test    str = ____________________
2019.09.02 10:31:22.848 Test    str = : StringBufferLen(str) = 260
  
void OnStart()
{
   string str; 
   StringInit(str,200,0); 
   Print("str = ", str, ": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str), "  StringLen(str) = ",StringLen(str));
)
2019.09.02 10:57:46.625 Test    str = : StringBufferLen(str) = 260  StringLen(str) = 0
 

Здравствуйте.

Мультивалютный тест МТ5 сделали. Ок. А когда будет доступен тест нескольких советников на одном счете? Ведь нередко в реальной жизни трейдеры одноврем. используют несколько сов. на одном счете и неплохо было бы иметь возможность такого теста.

Спасибо.

 
Roman:

build 2132

Пример из документации https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringfill

Текущий результат StringBufferLen не совпадает с результатом из документации.

260 != 20

Документация устарела в этом случае.

Сейчас ради эффективности строки преаллоцируются больше запрашиваемого, так как в подавляющем большинстве случаев они наращиваются последующими операциями.

 
Для информации: доступен билд 2133.
 
Vladimir Karputov:

Этот стиль не соответствует старому стилю Metaquotes. Я протестирую в vova версии 2133, чтобы увидеть, были ли они исправлены в соответствии со стилем, который существовал в предыдущих версиях.

