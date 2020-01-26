MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий - страница 5
А что, добавили еще один codestyle в стилизатор? Я попробовал, отформатировал в старом стиле, который мне неудобен, выбора не увидел. Билд 2129.
Сначала в настройках редактора MetaEditor выбрать нужный стиль:
Доступна бета-версия MetaTrader 5 build 2129.
Вкладка математической оптимизации, осталась видимой ссылка, так и должно быть?
На других вкладках эта ссылка не видна.
Хочу снова попытать счастье, коль разработчики что то делают с редактором кода ME.
Пожалуйста сделайте фолдинг, просим уже больше 10 лет.....
Или возможность работать без проблем с одним кодом но в разных окнах....
Мужчина сказал, мужчина сделает. И не надо напоминать ему каждые 10 лет.
А по существу: научитесь пользоваться такими фишками как закладки, клавиши "вперёд", "назад" и другими используемыми в приложениях Windows.
build 2132
Пример из документации https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringfill
Текущий результат StringBufferLen не совпадает с результатом из документации.
260 != 20
Здравствуйте.
Мультивалютный тест МТ5 сделали. Ок. А когда будет доступен тест нескольких советников на одном счете? Ведь нередко в реальной жизни трейдеры одноврем. используют несколько сов. на одном счете и неплохо было бы иметь возможность такого теста.
Спасибо.
Документация устарела в этом случае.
Сейчас ради эффективности строки преаллоцируются больше запрашиваемого, так как в подавляющем большинстве случаев они наращиваются последующими операциями.
Этот стиль не соответствует старому стилю Metaquotes. Я протестирую в vova версии 2133, чтобы увидеть, были ли они исправлены в соответствии со стилем, который существовал в предыдущих версиях.