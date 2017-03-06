Обновленная веб-платформа MetaTrader 5: еще быстрее, еще удобнее
вдруг однажды даже советники запускать можно будет?
Добрый день.
У меня еще предложение для будущих версий.
Сделать так, что-бы пуши приходящие в мобильное приложение были с обратной связью.
Например так:
Пришло уведомление в телефон, а под ним 3 кнопочки. Нажал на одну из кнопочек и пошел сигнал назад к советнику. В зависимости от сигнала советник принимает дальнейшие решения.
Текст на кнопочках и их количество программируются на стороне эксперта.
Ответ попадает в переменную и содержит следующий текст: Номер сообщения, Id устройства, время ответа и код.
Пока ответа не поступил переменная пустая.
Мы продолжаем улучшать мультирыночную веб-платформу MetaTrader 5 и добавлять в нее новые возможности. Очередное обновление позволит вам торговать в любимом браузере с еще большим комфортом — запустите веб-терминал и сами оцените последние новшества:
Несмотря на все изменения, главное в свежей версии MetaTrader 5 Web осталось неизменным — это по-прежнему самая многофункциональная и удобная платформа для торговли в браузере.
Запустите приложение и убедитесь в этом прямо сейчас!