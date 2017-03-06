Обновленная веб-платформа MetaTrader 5: еще быстрее, еще удобнее

Мы продолжаем улучшать мультирыночную веб-платформу MetaTrader 5 и добавлять в нее новые возможности. Очередное обновление позволит вам торговать в любимом браузере с еще большим комфортом — запустите веб-терминал и сами оцените последние новшества:

  1. Появилась возможность изменять размеры блоков веб-приложения — от "Обзора рынка" до окон с графиками котировок.

  2. Стала доступна сортировка по столбцам во вкладках "Торговля" и "История" в окне "Инструменты". Ширину столбцов при этом можно менять.

  3. В Market Watch добавлен инструмент быстрого выделения символа и вкладка "Детали".

  4. Благодаря оптимизации кода ускорена общая работа веб-терминала — инициализация счета, выделение символов и сама торговля стали работать еще быстрее!

Несмотря на все изменения, главное в свежей версии MetaTrader 5 Web осталось неизменным — это по-прежнему самая многофункциональная и удобная платформа для торговли в браузере.

Запустите приложение и убедитесь в этом прямо сейчас!

 

вдруг однажды даже советники запускать можно будет?

 

Добрый день.

 

У меня еще предложение для будущих версий.

Сделать так, что-бы пуши приходящие в мобильное приложение были с обратной связью.

 

Например так:  

Пришло уведомление в телефон, а под ним 3 кнопочки. Нажал на одну из кнопочек и пошел сигнал назад к советнику. В зависимости от сигнала советник принимает дальнейшие решения. 

 

Текст на кнопочках и их количество программируются на стороне эксперта.

Ответ попадает в переменную и содержит следующий текст: Номер сообщения, Id устройства, время ответа и код. 

Пока ответа не поступил переменная пустая.

 
Sergey Likho:

Посмотрите статью Создание бота для Telegram на языке MQL5
 

Попробовал подключить  демо счёт VTB24  МТ5  к веб - платформе  пишет  

