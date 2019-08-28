Как проверить свечи - страница 2

При работе с индикаторами при подкачке или изменении истории мы получаем prev_calculate равное "0" - это очень удобно. А вот в советнике подкачку истории не отловить. 

Поэтому всё чаще стал задумываться над экспериментами с BarsCalculated в советнике - например при подкачке истории, что вернёт эта функция?

Или есть ещё мысль использовать Вариант 2 - Организация доступа к данным

 

Сегодня проверил в тестере на реальных тиках - нет никаких продаж в 9:10 и 10:15 (красные стрелки, SL и TP короткие, чтобы была возможность открыться), свечи тоже нормальные! В чем же причина такого глюка?

И еще - цены продаж равны не точно ценам открытия новых свечей (как должно быть), а плюс 1 пипс.

В тестере
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

всегда проверяй срок годности)

Свечи должны действовать на текущее состояние.

А можно подробней, пожалуйста?

Оп, удалили тот пост?!
 
Andy:

А можно подробней, пожалуйста?

Оп, удалили тот пост?!

три терминала MT4 или MT5.

одна база данных mysql и три изменяющиеся записи в ней текущей свечки каждого терминала разных компаний, желательно двух очень надежных, а третий какой вам угодно.

инфа по БД и реализации обращений к ней в кодобазе.

далее просто сравниваете свечки например на EURUSD с погрешностью 10-15 пунктов (она всегда будет - 100%, на нее обращать внимания не стоит)

и пишете лог по ошибкам формирования свечей в вашем терминале на котором вы торгуете  по сравнению с двумя другими терминалами, в файл + автоматичесикй скриншот терминала с видным счетом и компанией - производителем + скриншот времени например Яндекс.


Если вы этого не сделаете хр*н вы кому что - либо докажете.

ну и не забываем читать законодательства страны - регулятора Дц где вы торгуете. (в основном Кипр, Великобритания, Австралия, Доминиканская республика)

99% контрактов о которых вы конечно ничего не знаете потому что не читаете, излагают (под)пунктик такой, что вся ответственность за какие-либо сбои по поставке котировок и последствий из за этого лежит полностью на вас.


Так что чаще всего все честно, Вас просто честно предупредили, что вы возможно сольетесь)

дело за Вами)



ну и конечно же возможно проблема в самом советнике. Ее тоже исключать ни в коей мере не стоит.

 

Спасибо! У меня под лицензией ЦБР - звонил в ДЦ, они сказали, что свечи не корректировались (жаль я зрительно упустил момент, заметил только в логах эксперта), но тогда уже свечи были как и сейчас - явно бычьи, даже без больших теней вниз.

За 3 года работы советника такое первый раз и больше не повторяется.

 
Andy:

Спасибо! У меня под лицензией ЦБР - звонил в ДЦ, они сказали, что свечи не корректировались (жаль я зрительно упустил момент, заметил только в логах эксперта), но тогда уже свечи были как и сейчас - явно бычьи, даже без больших теней вниз.

За 3 года работы советника такое первый раз и больше не повторяется.

Может МА вверх подскочила? Сообщения о таком поведении индикаторов постоянно появляются. Тогда это сбой, о котором не раз писалось здесь.
 
Artyom Trishkin:
Может МА вверх подскочила? Сообщения о таком поведении индикаторов постоянно появляются. Тогда это сбой, о котором не раз писалось здесь.

Но эти две свечки и так под МА и к тому же они бычьи - т.е. сигнала на селл не должно было быть, т.к. если предыдущая свеча бычья - то никаких продаж, а они случайно вылезли два раза за все время.

 
Vladimir Karputov:

Кстати, Владимир, в связи с этим (чтобы контролировать приход сигнала на открытие), подскажите пожалуйста - как в советник, сгенерированный в Мастере MQL5 из нескольких модулей торговых сигналов, добавить звуковой сигнал, который будет звучать при отображении строчки на бай или селл во вкладке "Эксперты"?

Куда поставить PlaySound("alert2.wav");

2019.08.14 21:44:59.405 1 (EURUSD,M5)   CTrade::OrderSend: instant buy 0.50 EURUSD at 1.11462 [auto trading disabled by client]
2019.08.14 22:04:59.415 1 (EURUSD,M5)   CTrade::OrderSend: instant sell 0.50 EURUSD at 1.11385 [auto trading disabled by client]
 
Andy:

Кстати, Владимир, в связи с этим (чтобы контролировать приход сигнала на открытие), подскажите пожалуйста - как в советник, сгенерированный в Мастере MQL5 из нескольких модулей торговых сигналов, добавить звуковой сигнал, который будет звучать при отображении строчки на бай или селл во вкладке "Эксперты"?

Решение быстрое, не не верное в плане работы с OOП - добавляем звуки из папка терминала\Sounds в системный файл CTrade.mqh

Шаг 1: открыть файл \MQL5\Include\Trade\Trade.mqh, и прописать алерт в CTrade::OrderSend

//+------------------------------------------------------------------+
//| Send order                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrade::OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
  {
   bool res;
   string action="";
   string fmt   ="";
//--- action
   if(m_async_mode)
      res=::OrderSendAsync(request,result);
   else
      res=::OrderSend(request,result);
//--- check
   if(res)
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
        {
         PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         PlaySound("alert2.wav");
        }
     }
   else
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
        {
         PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         PlaySound("alert2.wav");
        }
     }
//--- return the result
   return(res);
  }

Шаг 2: скомпилировать советник.


Работать будет только онлайн - в тестере не работает.


Шаг 3: убрать правки из системного файла.

 
Володя, спасибо - все работает!
