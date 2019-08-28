Как проверить свечи - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При работе с индикаторами при подкачке или изменении истории мы получаем prev_calculate равное "0" - это очень удобно. А вот в советнике подкачку истории не отловить.
Поэтому всё чаще стал задумываться над экспериментами с BarsCalculated в советнике - например при подкачке истории, что вернёт эта функция?
Или есть ещё мысль использовать Вариант 2 - Организация доступа к данным
Сегодня проверил в тестере на реальных тиках - нет никаких продаж в 9:10 и 10:15 (красные стрелки, SL и TP короткие, чтобы была возможность открыться), свечи тоже нормальные! В чем же причина такого глюка?
И еще - цены продаж равны не точно ценам открытия новых свечей (как должно быть), а плюс 1 пипс.
всегда проверяй срок годности)
Свечи должны действовать на текущее состояние.
А можно подробней, пожалуйста?Оп, удалили тот пост?!
А можно подробней, пожалуйста?Оп, удалили тот пост?!
три терминала MT4 или MT5.
одна база данных mysql и три изменяющиеся записи в ней текущей свечки каждого терминала разных компаний, желательно двух очень надежных, а третий какой вам угодно.
инфа по БД и реализации обращений к ней в кодобазе.
далее просто сравниваете свечки например на EURUSD с погрешностью 10-15 пунктов (она всегда будет - 100%, на нее обращать внимания не стоит)
и пишете лог по ошибкам формирования свечей в вашем терминале на котором вы торгуете по сравнению с двумя другими терминалами, в файл + автоматичесикй скриншот терминала с видным счетом и компанией - производителем + скриншот времени например Яндекс.
Если вы этого не сделаете хр*н вы кому что - либо докажете.
ну и не забываем читать законодательства страны - регулятора Дц где вы торгуете. (в основном Кипр, Великобритания, Австралия, Доминиканская республика)
99% контрактов о которых вы конечно ничего не знаете потому что не читаете, излагают (под)пунктик такой, что вся ответственность за какие-либо сбои по поставке котировок и последствий из за этого лежит полностью на вас.
Так что чаще всего все честно, Вас просто честно предупредили, что вы возможно сольетесь)
дело за Вами)
ну и конечно же возможно проблема в самом советнике. Ее тоже исключать ни в коей мере не стоит.
Спасибо! У меня под лицензией ЦБР - звонил в ДЦ, они сказали, что свечи не корректировались (жаль я зрительно упустил момент, заметил только в логах эксперта), но тогда уже свечи были как и сейчас - явно бычьи, даже без больших теней вниз.
За 3 года работы советника такое первый раз и больше не повторяется.
Спасибо! У меня под лицензией ЦБР - звонил в ДЦ, они сказали, что свечи не корректировались (жаль я зрительно упустил момент, заметил только в логах эксперта), но тогда уже свечи были как и сейчас - явно бычьи, даже без больших теней вниз.
За 3 года работы советника такое первый раз и больше не повторяется.
Может МА вверх подскочила? Сообщения о таком поведении индикаторов постоянно появляются. Тогда это сбой, о котором не раз писалось здесь.
Но эти две свечки и так под МА и к тому же они бычьи - т.е. сигнала на селл не должно было быть, т.к. если предыдущая свеча бычья - то никаких продаж, а они случайно вылезли два раза за все время.
Кстати, Владимир, в связи с этим (чтобы контролировать приход сигнала на открытие), подскажите пожалуйста - как в советник, сгенерированный в Мастере MQL5 из нескольких модулей торговых сигналов, добавить звуковой сигнал, который будет звучать при отображении строчки на бай или селл во вкладке "Эксперты"?
Куда поставить PlaySound("alert2.wav");
Кстати, Владимир, в связи с этим (чтобы контролировать приход сигнала на открытие), подскажите пожалуйста - как в советник, сгенерированный в Мастере MQL5 из нескольких модулей торговых сигналов, добавить звуковой сигнал, который будет звучать при отображении строчки на бай или селл во вкладке "Эксперты"?
Решение быстрое, не не верное в плане работы с OOП - добавляем звуки из папка терминала\Sounds в системный файл CTrade.mqh
Шаг 1: открыть файл \MQL5\Include\Trade\Trade.mqh, и прописать алерт в CTrade::OrderSend
Шаг 2: скомпилировать советник.
Работать будет только онлайн - в тестере не работает.
Шаг 3: убрать правки из системного файла.