Как проверить свечи - страница 3
Владимир, код тут не причем - до этого не один год работало и никогда такого не было. Смысл сообщения в том, чтобы указать на возможный сбой в работе терминала МТ5 (дилер сказал, что свечи не пропадали и не правились). Как вы собрались это воспроизвести, если у меня у самого это больше не повторяется (внимательно читайте смысл вопроса).
Так прогоните в тестере этот день в режиме реальных тиков, сначала у вашего ДЦ, а потом на сервере Metaquotes, все станет ясно. И вообще, надо логгировать работу советника в файл, чтобы потом не заниматься гаданием.
Так я так и сделал - смотрите мои сообщения выше. А что именно логировать дополнительно?
Главное и свечи в истории нормальные и советник нормально отрабатывает как по истории тиков так и по реалу, а ведь вылезли всего лишь эти две ошибки и все, больше их нет!
Алексей, Владимир и др. - сами что думаете по этому поводу?
Решение быстрое, не не верное в плане работы с OOП - добавляем звуки из папка терминала\Sounds в системный файл CTrade.mqh
Шаг 1: открыть файл \MQL5\Include\Trade\Trade.mqh, и прописать алерт в CTrade::OrderSend
Шаг 2: скомпилировать советник.
Работать будет только онлайн - в тестере не работает.
Шаг 3: убрать правки из системного файла.
Владимир, а почему там в двух случаях надо ставить - за что отвечает каждый (один принт во вкладку Эксперты, а второй)? Подскажите, а то там мало комментариев поясняющих.
Поставьте депозит $1 и запустите советника.
У меня запущен, но Автоторговля не нажата, при этом звук идет при выводе сообщений во вкладку Эксперты - это один случай, а второй - если ее нажать или что другое?
Во втором случае поставьте звук "alert.wav" (без цифры 2). Скомпилируйте. Сравните.
Я сделал так, но пока срабатывает только алерт из второго случая, первый не могу отловить - поэтому и спросил.И это - форум разве не для того, чтобы получать ответы на свои вопросы?
Данный код проверяет результат торгового запроса: если всё хорошо играет звук "alert2", ели проблема - "alert"
А если при ненажатой Авто-торговле в лог Эксперты пишется эта строка и идет звук из второго блока (alert) - это как ошибка считается и что тогда пишется, если нет ошибки?
Владимир, а Вы отвечаете только на оверквотинг?Ребят, подскажите - если советник создан в Мастере MQL5, то в каком случае и что выводится во вкладку Эксперты, если срабатывает первое условие из кода выше?