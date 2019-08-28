Как проверить свечи - страница 3

Andy:

Владимир, код тут не причем - до этого не один год работало и никогда такого не было. Смысл сообщения в том, чтобы указать на возможный сбой в работе терминала МТ5 (дилер сказал, что свечи не пропадали и не правились). Как вы собрались это воспроизвести, если у меня у самого это больше не повторяется (внимательно читайте смысл вопроса).

Так прогоните в тестере этот день в режиме реальных тиков, сначала у вашего ДЦ, а потом на сервере Metaquotes, все станет ясно. И вообще, надо логгировать работу советника в файл, чтобы потом не заниматься гаданием.

 
Так прогоните в тестере этот день в режиме реальных тиков, сначала у вашего ДЦ, а потом на сервере Metaquotes, все станет ясно. И вообще, надо логгировать работу советника в файл, чтобы потом не заниматься гаданием.

Так я так и сделал - смотрите мои сообщения выше. А что именно логировать дополнительно?

Главное и свечи в истории нормальные и советник нормально отрабатывает как по истории тиков так и по реалу, а ведь вылезли всего лишь эти две ошибки и все, больше их нет!

Алексей, Владимир и др. - сами что думаете по этому поводу?

 
Решение быстрое, не не верное в плане работы с OOП - добавляем звуки из папка терминала\Sounds в системный файл CTrade.mqh

Шаг 1: открыть файл \MQL5\Include\Trade\Trade.mqh, и прописать алерт в CTrade::OrderSend

Шаг 2: скомпилировать советник.

Работать будет только онлайн - в тестере не работает.

Шаг 3: убрать правки из системного файла.

Звук

Владимир, а почему там в двух случаях надо ставить - за что отвечает каждый (один принт во вкладку Эксперты, а второй)? Подскажите, а то там мало комментариев поясняющих.

 
Владимир, а почему там в двух случаях надо ставить - за что отвечает каждый (один принт во вкладку Эксперты, а второй)? Подскажите, а то там мало комментариев поясняющих.

Поставьте депозит $1 и запустите советника.

 
Поставьте депозит $1 и запустите советника.

У меня запущен, но Автоторговля не нажата, при этом звук идет при выводе сообщений во вкладку Эксперты - это один случай, а второй - если ее нажать или что другое?

 
У меня запущен, но Автоторговля не нажата, при этом звук идет при выводе сообщений во вкладку Эксперты - это один случай, а второй - если ее нажать или что другое?

Во втором случае поставьте звук "alert.wav" (без цифры 2). Скомпилируйте. Сравните.

 
Во втором случае поставьте звук "alert.wav" (без цифры 2). Скомпилируйте. Сравните.

Я сделал так, но пока срабатывает только алерт из второго случая, первый не могу отловить - поэтому и спросил.

И это - форум разве не для того, чтобы получать ответы на свои вопросы?
 
Я сделал так, но пока срабатывает только алерт из второго случая, первый не могу отловить - поэтому и спросил.

И это - форум разве не для того, чтобы получать ответы на свои вопросы?

Данный код проверяет результат торгового запроса: если всё хорошо играет звук "alert2", ели проблема - "alert"

//--- check
   if(res)
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
        {
         PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         PlaySound("alert2.wav");
        }
     }
   else
     {
      if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
        {
         PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
         PlaySound("alert.wav");
        }
     }
 

А если при ненажатой Авто-торговле в лог Эксперты пишется эта строка и идет звук из второго блока (alert) - это как ошибка считается и что тогда пишется, если нет ошибки?

2019.08.16 10:54:59.472	1 (EURUSD,M5)	CTrade::OrderSend: instant buy 0.50 EURUSD at 1.11039 [auto trading disabled by client]
 
Vladimir Karputov:

Владимир, а Вы отвечаете только на оверквотинг?

Ребят, подскажите - если советник создан в Мастере MQL5, то в каком случае и что выводится во вкладку Эксперты, если срабатывает первое условие из кода выше?
