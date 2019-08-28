Как проверить свечи
Билд 2085 - сегодня в 09:10 и 10:15 МСК советник, который отслеживает длину и тип предыдущей свечи (медвежья или бычья), а также ее положение относительно МА (выше или ниже), дал сигналы на продажу при открытии нового бара, хотя перед этим были белые свечи! До этого и после все правильно работает (см скрины). В чем может быть причина (время в логах Эксперты МСК+3 часа)? Если правильно, то этих сигналов не должно было быть ни на селл, ни на бай.
Билд 2085 - сегодня в 09:10 и 10:15 МСК советник, который отслеживает длину и тип свечи (медвежья или бычья), а также ее положение относительно МА, дал два сигнала на продажу при открытии нового бара, хотя до этого были белые свечи! До этого и после все правильно работает (см скрины). В чем может быть причина (время в логах Экперты МСК+3 часа)? Если правильно, то этих сигналов не должно было быть ни на селл ни на бай.
По картинкам гаданием не занимаемся.
Подумайте, как нужно описать Вашу проблему, чтобы посторонний человек смог её воспроизвести?
По картинкам гаданием не занимаемся.
Подумайте, как нужно описать Вашу проблему, чтобы посторонний человек смог её воспроизвести?
Владимир, код тут не причем - до этого не один год работало и никогда такого не было. Смысл сообщения в том, чтобы указать на возможный сбой в работе терминала МТ5 (дилер сказал, что свечи не пропадали и не правились). Как вы собрались это воспроизвести, если у меня у самого это больше не повторяется (внимательно читайте смысл вопроса).
Владимир, код тут не причем - до этого не один год работало и никогда такого не было. Смысл сообщения в том, чтобы указать на возможный сбой в работе терминала МТ5 (дилер сказал, что свечи не пропадали и не правились). Как вы собрались это воспроизвести, если у меня у самого это больше не повторяется (внимательно читайте смысл вопроса).
я так же по скринам ошибки не вижу, нужно еще какие то детали
я так же по скринам ошибки не вижу, нужно еще какие то детали
Если в 09:05 и 10:10 МСК свечи были ниже МА, но бычьи - то сигналов на продажу при их закрытии в 12:10 и 13:15 (время МСК+3) в логах не должно было быть, а они есть. До этого и после все корректно работает. График EURUSD M5.
Владимир, код тут не причем - до этого не один год работало и никогда такого не было. Смысл сообщения в том, чтобы указать на возможный сбой в работе терминала МТ5 (дилер сказал, что свечи не пропадали и не правились). Как вы собрались это воспроизвести, если у меня у самого это больше не повторяется (внимательно читайте смысл вопроса).
Хорошая практика: логировать торговое окружение, а также не забывать проверки получения цен. Но это все к телепатии- так как вопроса я так и не увидел.
Можно подробней? И если этого нет в Мастере MQL5, то все все ваши уточнения к его создателям.А вопрос в том, что советник никогда до этого не делавший такие ошибки, вдруг сделал их два раза не подряд и больше такого не было - в чем может быть причина - сбой МТ5 или дилера?
Можно подробней? И если этого нет в Мастере MQL5, то все все ваши уточнения к к его создателям.
Ну то есть Вы что-то сгенерировали и не совсем точно понимаете что и как это работает? Нужно Ваши посты вынести в отдельную тему.
А Вы совсем точно понимаете мой вопрос?!
У меня пока только такое объяснение случившегося - по каким-то техническим причинам, свечи в 09:05 и 10:10 выпали из графика EURUSD M5 и расчет производился по предыдущим, поэтому сигналы на продажу просто повторились, а потом эти свечи снова появились. Выглядит именно так.
Но в чем может быть причина? За 3 года работы ни разу такого не было.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования