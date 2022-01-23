Почему CopyRates дает лишь ограниченное количество данных?
Fresto:
Как исправить данную проблему? Необходимо получать с помощью CopyRates любые данные, которые есть на сервере.
Как исправить данную проблему? Необходимо получать с помощью CopyRates любые данные, которые есть на сервере.
Нужно закачать все данные, в терминале попробуйте снять ограничение на максимальное количество баров и повторите вызовы CopyRates.
поставили Unlimited, перезагрузили терминал. так?
Igor Zakharov:
поставили Unlimited, перезагрузили терминал. так?
поставили Unlimited, перезагрузили терминал. так?
Терминал не перезагружал) Видел уже данное решение, но из-за того, что просто нажимал применить, ничего не происходило. Спасибо большое, не совсем хорошо разбираюсь в тонкостях MT5)
Quantum #:
Нужно закачать все данные, в терминале попробуйте снять ограничение на максимальное количество баров и повторите вызовы CopyRates.
Нужно закачать все данные, в терминале попробуйте снять ограничение на максимальное количество баров и повторите вызовы CopyRates.
Спасибо!
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Открываем тестер стратегий, выбираем инструмент и прогоняем его в заданном периоде на TF = 1 минута. Получаем в функции OnTick все свечи.
Второй вариант, прописываем в коде CopyRates по заданному инструменту с TF = 1 минута. Но в итоге получаем лишь данные за последние 5 месяцев, хотя по факту на сервере намного больше их.
Также я это проверял с помощью функции
Почему-то она выводит дату с августа, но если проверить в тестере стратегий, я могу получить данные и намного раньше с TF = 1 минута
Как исправить данную проблему? Необходимо получать с помощью CopyRates любые данные, которые есть на сервере.