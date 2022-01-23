Почему CopyRates дает лишь ограниченное количество данных?

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Есть 2 варианта получения данных. 
Открываем тестер стратегий, выбираем инструмент и прогоняем его в заданном периоде на TF = 1 минута. Получаем в функции OnTick все свечи.
Второй вариант, прописываем в коде CopyRates по заданному инструменту с TF = 1 минута. Но в итоге получаем лишь данные за последние 5 месяцев, хотя по факту на сервере намного больше их. 
Также я это проверял с помощью функции 
Print("Самая первая дата по символу-периоду на данный момент = ",(datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
Почему-то она выводит дату с августа, но если проверить в тестере стратегий, я могу получить данные и намного раньше с TF = 1 минута
  

Как исправить данную проблему? Необходимо получать с помощью CopyRates любые данные, которые есть на сервере.
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
Fresto:

Как исправить данную проблему? Необходимо получать с помощью CopyRates любые данные, которые есть на сервере.

Нужно закачать все данные, в терминале попробуйте снять ограничение на максимальное количество баров и повторите вызовы CopyRates.


 
Всё равно. В первом скриншоте я получил данные с помощью CopyRates с 2019.01 по 2019.11, но вышло в итоге с 5 месяца. А на тестере, если получаю данные, то там всё нормально
 
 
поставили Unlimited, перезагрузили терминал. так?
 
Igor Zakharov:
поставили Unlimited, перезагрузили терминал. так?

Терминал не перезагружал) Видел уже данное решение, но из-за того, что просто нажимал применить, ничего не происходило. Спасибо большое, не совсем хорошо разбираюсь в тонкостях MT5)

 
Quantum #:

Нужно закачать все данные, в терминале попробуйте снять ограничение на максимальное количество баров и повторите вызовы CopyRates.


Спасибо!

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