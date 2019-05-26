Недостатки и преимущества , разница между торговлей акциями и торговлей на форексе - страница 7

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev:

Алексей - возможно - но если не сольете,  а скорее всего так называемый "форексный брокер"  Вам активно поможет  слить.

Вы когда то вводили суммы порядка 10$-20$  тыс ?  Знаете как меняются условия торговли ?  например при попытке закрыть сделку Вы обнаружите в течении часа ответ от севера нет цены или очередной отказ в исполнении ордера и так далее, по схеме.

С $10000 торговал на робо, никаких претензий нет, все четко. Да и нафиг ему мне мешать, счет ECN, он зарабатывает на комиссии. Чем больше скальпер сделок наклепает, тем ему выгоднее. Только не надо говорить, что все ECN это обман, а деньги крутятся в ДЦ.

Разумеется, я не говорю о разных кухнях, которые Ламборгини раздают ))) Один мой заказчик торгует на алпе, было $70000, может сейчас и больше. Тоже ECN, никаких проблем.

А насчет фонды, мне один чел как-то хвастался, что за год сделал на большом депозите (точно не помню сколько, но больше десяти лямов) на Московской бирже 50% годовых. По его словам, это очень хороший результат.

 
Alexey Volchanskiy:

С $10000 торговал на робо, никаких претензий нет, все четко. Да и нафиг ему мне мешать, счет ECN, он зарабатывает на комиссии. Чем больше скальпер сделок наклепает, тем ему выгоднее. Только не надо говорить, что все ECN это обман, а деньги крутятся в ДЦ.

Разумеется, я не говорю о разных кухнях, которые Ламборгини раздают ))) Один мой заказчик торгует на алпе, было $70000, может сейчас и больше. Тоже ECN, никаких проблем.

А насчет фонды, мне один чел как-то хвастался, что за год сделал на большом депозите (точно не помню сколько, но больше десяти лямов) на Московской бирже 50% годовых. По его словам, это очень хороший результат.

Алексей, будь добр, покажи документ, где Альпари является участником торгов Международного межбанковского валютного рынка.
Не покажешь.((
Тогда куда, на какой форекс, Альпари выводит сделки?
 
Yuriy Asaulenko:
Алексей, будь добр, покажи документ, где Альпари является участником торгов Международного межбанковского валютного рынка.
Не покажешь.((
Тогда куда, на какой форекс, Альпари выводит сделки?

То есть ECN обман, я правильно понял? Только почему для доступа к площадке ECN нужно быть каким-то участником? Если бы у меня была достаточная сумма, я сам мог бы, как институциональный трейдер, напрямую выйти на ECN.

B вообще, мы о чем говорим-то?

 
Alexey Volchanskiy:

B вообще, мы о чем говорим-то?

как обычно - каждый о своем пишет, не читая других )))

вон ТС начал петь про торговлю акциями, потом примешал инвестирование, и в целом получил 10% годовых..... на кой такие телодвижения? не хочу гуглить, даже у Сбера были раньше инвестиционные портфели для клиентов, гуглим собираем несколько предложений от банков - разбиваем депозит на эти банки и имеем те же 10% и сидим ровно на .опе 

 
multiplicator:
но у англичан же плечо 50

Для многих стратегий больше не надо. Только 30, а не 50.

Но при этом спред 0,1 пункта и комиссия 4$ с лота. Что не торговать то?

 
Yuriy Zaytsev:

Михаил это не ПЛЮС - это минус  , ДЕНЬГИ ИЗ ФОРЕКСА МАЛО КТО ВЫВОДИТ - обычно сливают.  Деньги которые трейдер вводит на счет брокера - брокер уже по умолчанию считает  не Вашими а своими.

Как правило  никто не успевает вывести , обычно  после хорошего плюса идет минус. Возможно 95%  скорее даже больше просто не успевают вывести - следует слив или  стоп аут

По акциям Вы не добавили еще один минус , сумма с которой  будет какая то интересная прибыль начинается от одного миллиона.

а ещё один минус забыли банкротство брокера.

вы же не на все деньги купите акции, часть денег будет лежать на депозите , брокер банкрот и денег нет ,а то что в акциях потом можно в депозитарии получить

 
Yury Stukalov:

а ещё один минус забыли банкротство брокера.

вы же не на все деньги купите акции, часть денег будет лежать на депозите , брокер банкрот и денег нет ,а то что в акциях потом можно в депозитарии получить

Акции не у брокера хранятся , как правило портфель загружен на 95% бывает на 100%  , очень редко на счете.

А банкротство форекс брокера это похороны депозита - ведь все знают Ф брокер не выводит вашу  валюту на рынок форекс

 
Igor Makanu:

как обычно - каждый о своем пишет, не читая других )))

вон ТС начал петь про торговлю акциями, потом примешал инвестирование, и в целом получил 10% годовых..... на кой такие телодвижения? не хочу гуглить, даже у Сбера были раньше инвестиционные портфели для клиентов, гуглим собираем несколько предложений от банков - разбиваем депозит на эти банки и имеем те же 10% и сидим ровно на .опе 

Вы тоже плохо читаете - 10%  это за пол года при очень пассивной торговле - и без учета дивидендов.


 пример другой , 200% за 5 месяцев



 
Yuriy Zaytsev:


Надо правда учитывать что МТ5 криво считает комиссии брокера, мониторинг пишет что было пополнение 300,000 руб а на самом деле это первоначальный капитал , рисует просадку как то неверно.

Вообще после того как увидел что мониторинг так весело считает, к мониторингу доверие стало 0%

обратите внимание слева внизу картинка другие сигналы -100 хвастун
 
Yury Stukalov:
обратите внимание слева внизу картинка другие сигналы -100 хвастун

Юрий,  мониторинг криво показывает - посмотрите например на начальный депозит  -  Вы же понимаете что он не мог иметь МИНУС -300тыс

Счет , который  показан с минусом на самом деле вполне живой - просто мониторинг от МЕТАКВОТОВ не умеет это оценивать.

Мониторинг метаквотов работает криво


12345678910
Новый комментарий