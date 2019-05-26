Недостатки и преимущества , разница между торговлей акциями и торговлей на форексе - страница 7
Алексей - возможно - но если не сольете, а скорее всего так называемый "форексный брокер" Вам активно поможет слить.
Вы когда то вводили суммы порядка 10$-20$ тыс ? Знаете как меняются условия торговли ? например при попытке закрыть сделку Вы обнаружите в течении часа ответ от севера нет цены или очередной отказ в исполнении ордера и так далее, по схеме.
С $10000 торговал на робо, никаких претензий нет, все четко. Да и нафиг ему мне мешать, счет ECN, он зарабатывает на комиссии. Чем больше скальпер сделок наклепает, тем ему выгоднее. Только не надо говорить, что все ECN это обман, а деньги крутятся в ДЦ.
Разумеется, я не говорю о разных кухнях, которые Ламборгини раздают ))) Один мой заказчик торгует на алпе, было $70000, может сейчас и больше. Тоже ECN, никаких проблем.
А насчет фонды, мне один чел как-то хвастался, что за год сделал на большом депозите (точно не помню сколько, но больше десяти лямов) на Московской бирже 50% годовых. По его словам, это очень хороший результат.
Алексей, будь добр, покажи документ, где Альпари является участником торгов Международного межбанковского валютного рынка.
То есть ECN обман, я правильно понял? Только почему для доступа к площадке ECN нужно быть каким-то участником? Если бы у меня была достаточная сумма, я сам мог бы, как институциональный трейдер, напрямую выйти на ECN.
B вообще, мы о чем говорим-то?
как обычно - каждый о своем пишет, не читая других )))
вон ТС начал петь про торговлю акциями, потом примешал инвестирование, и в целом получил 10% годовых..... на кой такие телодвижения? не хочу гуглить, даже у Сбера были раньше инвестиционные портфели для клиентов, гуглим собираем несколько предложений от банков - разбиваем депозит на эти банки и имеем те же 10% и сидим ровно на .опе
но у англичан же плечо 50
Для многих стратегий больше не надо. Только 30, а не 50.
Но при этом спред 0,1 пункта и комиссия 4$ с лота. Что не торговать то?
Михаил это не ПЛЮС - это минус , ДЕНЬГИ ИЗ ФОРЕКСА МАЛО КТО ВЫВОДИТ - обычно сливают. Деньги которые трейдер вводит на счет брокера - брокер уже по умолчанию считает не Вашими а своими.
Как правило никто не успевает вывести , обычно после хорошего плюса идет минус. Возможно 95% скорее даже больше просто не успевают вывести - следует слив или стоп аут
По акциям Вы не добавили еще один минус , сумма с которой будет какая то интересная прибыль начинается от одного миллиона.
а ещё один минус забыли банкротство брокера.
вы же не на все деньги купите акции, часть денег будет лежать на депозите , брокер банкрот и денег нет ,а то что в акциях потом можно в депозитарии получить
Акции не у брокера хранятся , как правило портфель загружен на 95% бывает на 100% , очень редко на счете.
А банкротство форекс брокера это похороны депозита - ведь все знают Ф брокер не выводит вашу валюту на рынок форекс
вон ТС начал петь про торговлю акциями, потом примешал инвестирование, и в целом получил 10% годовых..... на кой такие телодвижения? не хочу гуглить, даже у Сбера были раньше инвестиционные портфели для клиентов, гуглим собираем несколько предложений от банков - разбиваем депозит на эти банки и имеем те же 10% и сидим ровно на .опе
Вы тоже плохо читаете - 10% это за пол года при очень пассивной торговле - и без учета дивидендов.
пример другой , 200% за 5 месяцев
Надо правда учитывать что МТ5 криво считает комиссии брокера, мониторинг пишет что было пополнение 300,000 руб а на самом деле это первоначальный капитал , рисует просадку как то неверно.
Вообще после того как увидел что мониторинг так весело считает, к мониторингу доверие стало 0%
обратите внимание слева внизу картинка другие сигналы -100 хвастун
Юрий, мониторинг криво показывает - посмотрите например на начальный депозит - Вы же понимаете что он не мог иметь МИНУС -300тыс
Счет , который показан с минусом на самом деле вполне живой - просто мониторинг от МЕТАКВОТОВ не умеет это оценивать.
Мониторинг метаквотов работает криво