Недостатки и преимущества , разница между торговлей акциями и торговлей на форексе
Привет!
Попробую описать свое видение:
1) Брокер не работает против Вас, доходы брокера только от комиссий.
2) Акции которые Вы купили реальные, при условии что Вы работаете через брокера который зарегистрирован на ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ( например Московской ). Даже при переходе к другому брокеру, ваши акции останутся при Вас.
3) Ваши сделки реально выводятся на фондовый рынок
4) Нет никаких ЛЕВЫХ котировок
5) Вам не отменят сделку :-) как прибыльную так и убыточную.
6) По акциям платят дивиденды , конечно логично выбирать акции так называемые "аристократы", по которым стабильно платят дивиденды.
7) Если работать с плечом 1:1 т е только на свои средства слить невозможно , даже если акция пошла глубоко вниз можно оставить позицию , получать дивиденды при условии что Вы выбираете акции "аристократы" - при наличии КЕША докупить усреднится и рано или поздно выйти из позиции с плюсом.
это навскидку самые простые и понятные преимущества, возможно есть еще.
А недостатков я не вижу.
что касается акция может упасть, во первых глупо входить всем кешем по одной акции, даже если она упала можно докупить ее снизу - усреднить позицию и выйти рано или поздно в плюс.
На акциях бывает такой сброс покупателей перед заходом наверх ?
везде бывает низколиквидный рынок, вот первое что нашел из акций https://ru.investing.com/equities/nizhnekamskneftekhim-(pref)
у Вас ночная шпилька - сбросили ночных скальперов, не в первый раз такое...ибо нефиг )))
Добавлю еще, если вы занимаетесь инвестированием, то есть покупаете акции на долгий срок, то вы покупаете не просто какие то эфемерные бумажки, а вы покупаете долю в крупном бизнесе и становитесь совладельцем этого бизнеса. Вас даже будут приглашать на собрания акционеров. Форекс не для инвесторов, по моему мнению это чисто спекулятивный рынок.
я обычно в 9:50 расставляю далекие отложки по разным акциям , прекрасный способ зацепить акцию по низкой цене
верно
Предлагаю обсудить разницу между торговлей на ФОРЕКС и на ФОНДОМ РЫНКЕ