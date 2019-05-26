Недостатки и преимущества , разница между торговлей акциями и торговлей на форексе

Предлагаю обсудить разницу между торговлей на ФОРЕКС и на ФОНДОМ РЫНКЕ

 
Привет!
Цены на акции могут упасть от любого пука и новостей мелких.
А валютные пары более стабильны.
 
Помню когда  то    Лукойл              1 000  рублей  стоили , Норильский  никель   ГАМАК   называли      3 500  рублей  стоили . Эх.....времена
 
Попробую описать свое видение:

1)  Брокер не работает против Вас, доходы брокера только от комиссий.

2)  Акции которые Вы купили реальные,  при условии что Вы работаете  через брокера который зарегистрирован на ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ( например Московской ). Даже при переходе к другому брокеру, ваши акции останутся при Вас.

3)  Ваши сделки реально выводятся на фондовый рынок

4)  Нет никаких ЛЕВЫХ котировок

5)  Вам не отменят сделку :-) как прибыльную так и убыточную.

6)   По акциям платят дивиденды , конечно логично выбирать акции так называемые "аристократы", по которым стабильно платят дивиденды.

7)  Если работать с плечом 1:1  т е только на свои средства  слить невозможно ,  даже если акция пошла глубоко вниз можно оставить позицию , получать дивиденды  при условии что Вы выбираете акции "аристократы" - при наличии КЕША докупить усреднится и рано или поздно выйти из позиции с плюсом.


это навскидку самые простые и понятные преимущества, возможно есть еще.

А недостатков я не вижу.


что касается акция может упасть, во первых  глупо входить всем кешем по одной акции,  даже если она упала можно докупить ее снизу - усреднить позицию и выйти рано или поздно в плюс.

 
Плечо маленькое "на бирже", для меня это фигово.   А преимуществ, компенсирующих это хоть как-то,  наоборот не заметил особых.  МТС работает на любых акциях, но без плеча торговать тама уныло. /Ну или  заводить  на счет гигантскую сумму...  Но я давно большой мальчик, для сказок "о гарантиях" :))) 

 
 
На  акциях   бывает   такой   сброс   покупателей   перед   заходом   наверх   ?

 
везде бывает низколиквидный рынок, вот первое что нашел из акций https://ru.investing.com/equities/nizhnekamskneftekhim-(pref)

у Вас ночная шпилька - сбросили ночных скальперов, не  в первый раз такое...ибо нефиг )))

 
Добавлю еще, если вы занимаетесь инвестированием, то есть покупаете акции на долгий срок, то вы покупаете не просто какие то эфемерные бумажки, а вы покупаете долю в крупном бизнесе и становитесь совладельцем этого бизнеса. Вас даже будут приглашать на собрания акционеров. Форекс не для инвесторов, по моему мнению это чисто спекулятивный рынок. 

 
я обычно в 9:50 расставляю далекие отложки по разным акциям  , прекрасный способ зацепить акцию по низкой цене

 
верно

 
Форекс: 
+ стабилен (основные валюты)
+замкнут. Деньги из системы не могут быть выведены, могут быть лишь сконвертированы, движение всех валют влияют друг на друга, что позволяет делать особенный анализ.
+в торговлю так или иначе вовлечены все, даже те, кто далек от рынков, просто покупая товар в магазине, очень большое число игроков
+ по каждой валюте существует инфляция. Все это вместе позволяет строить единую теоретическую модель и тспользовать ее сразу на всех валютах.
+ высокие кредитные плечи
+ круглосуточный (можно больше заработать)
+ никаких проблем с лонг и шорт позами
- отрицательные свопы
- часто напрозрачность сделок
- гиперинфляция может привести к каким угодно ценам, нет ограничения на рост или падение.
-правовой статус в рф
Акции:
+ купил и держи. Если не шортить, то рано или поздно акция выростет, что автоматически повышает матожидание стратегии
+ защита от инфляции. При правильном портфеле как минимум не потеряешь в дрлгосроке
+ легко рассчитать минимальные и максимальные цены, чтобы просто усредняться
+ прозрачность сделок, покупаешь долю в компании
+ потерять деньги сложнее, чем на форексе
+ правовой статус
+ реальный стакан с реальными сделками и участниками, который можно анализировать и создавать недоступные для форекса алгоритмы
+ огромное число инструментов ( если брать не только рф)
+ бывают дивиденды
+ нет свопов, если не пользуешься плечем
- зависимость от валюты
- ограниченное время торгов, что ограничивает прибыль
- местами очень низкая ликвидность
- относительно небольшое число участников, что приводит к манипуляциям рынком
- низкое кредитное плече
- не все можно шортить
- вероятность банкротства актива
- могут меняться объемы лотов, что вносит неудобства при алготрейдинге

