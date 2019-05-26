Недостатки и преимущества , разница между торговлей акциями и торговлей на форексе - страница 6

Yuriy Zaytsev:

При торговле 100$-1000$  обычно нет проблем, при попытке торговать от 10к сразу возникают сильные задержки

все же надеюсь, что такие условия только у плохих брокеров.

есть же брокеры, у которых депо от 10 000 долларов.

не думаю, что там для всех их клиентов такие условия.

 
Ramiz Mavludov:


Слиться можно где угодно. Если не знать тонкостей.

+++

при работе на свои  можно скажем не слиться а просто получить по одной акции долгую просадку ( если без стопа) - иногда на несколько лет. 

Но не стоит заходить по одной акции на весь CASH, логично выбрать хотя бы 10 акций ... иметь портфель.

 
multiplicator:

все же надеюсь, что такие условия только у плохих брокеров.

есть же брокеры, у которых депо от 10 000 долларов.

не думаю, что там для всех их клиентов такие условия.

В РФ не знаю таких. Может и есть , лучше уж тогда искать за пределами Родины.
 
Yuriy Zaytsev:
Юрий,  автоторговля в МТ5 на ФОНДОВОМ вполне нормально работает.
Да, конечно, о том и речь. Но на фонде мне Квик и Луа милее.))
 
TheXpert:
Низкая доходность )


Надо правда учитывать что МТ5 криво считает комиссии брокера, мониторинг пишет что было пополнение 300,000 руб а на самом деле это первоначальный капитал , рисует просадку как то неверно.

Вообще после того как увидел что мониторинг так весело считает, к мониторингу доверие стало 0%

 
Yuriy Zaytsev:

особенно в феврале хорошая доходность была ))
 
multiplicator:
особенно в феврале хорошая доходность была ))

в Феврале активность была высокая, и средства свободные. :-)))

   --- это мониторинг у метаквотов некорректно работает. 

 
Yuriy Zaytsev:

пожалуй это не так много зато надежно ,  скромно жить  вполне можно.

если у тебя столько денег, что ими уже требуется управлять, акции однозначно то что нужно чтобы не держать все яйца в одной корзине.

но это от $100k. у большинства здесь столько не будет просто никогда.
 
Yuriy Zaytsev:
В РФ не знаю таких. Может и есть , лучше уж тогда искать за пределами Родины.

В РФ вообще практически нет Форекс-брокеров или правильнее, сказать, дилинговых центров.

Есть либо мошенники, которые насобирали денег на mt4, запустили рекламу, купили базу потенциальных клиентов и ищут буратин, обзванивая всех подряд.

Цель - набрать и слить клиентов внутри конторы. Это даже не Форекс-кухня. Это просто банда мошенников, к Форексу имеющая отдалённое отношение.

Также есть так называемый "банковский форекс", - это ВТБ, Альфа, Промсвязьбанк. Это брокеры, у которых ужасные торговые условия, так как по закону они должны быть именно такими. И в которых никто не торгует и торговать не будет, пока не изменится закон. С какой целью они были созданы я не знаю, очевидно, что не для торговли рядовых трейдеров.

Есть ещё дилинги с российскими корнями, - Альпари, Робофорекс, Инста, Амаркетс, ФорексКлуб, Телетрейд и другие. Но они не являются российскими брокерами.

Российских брокеров всего 4. Помимо "банковского форекса" есть ещё Финам. Такой же брокер без розничных клиентов, как и ВТБ.

Вот со второй группой в основном и имеет дело частный трейдер. И это никакие не российские брокеры. Давно.

Была попытка лицензировать деятельность брокеров, но закон был сделан через одно место и те, кто получил лицензию ЦБ РФ из второй группы, благополучно её лишились, т.к. не будет российский форекс-трейдер торговать с плечом 1:40 и спредом 20 новых пунктов по евробаксу. Нет клиентов, - нет лицензии.

Так что нет никаких российских брокеров.

Я торгую и у бывших наших, и у австралийцев, и у англичан.

И везде свои плюсы и минусы. И некоторые бывшие наши ничем не хуже тех же англичан. Только "наши" тоже разные бывают. Надо правильно выбирать.

Но кухонь (именно грязных) много и в других странах.

 
но у англичан же плечо 50
