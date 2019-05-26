Недостатки и преимущества , разница между торговлей акциями и торговлей на форексе - страница 5
При торговле 100$-1000$ обычно нет проблем, при попытке торговать от 10к сразу возникают сильные задержки - отказы реквоты и т п. Былыи случаи когда в течении часа и более невозможно было поставить SL TP закрыть позицию , открыть и т п , еще прикольно было получить от сервера ответ нет связи, при этом зайти на другой счет где сумма 100-1000$ у этого же брокера и прекрасно торговать. Вполне возможно, скорее всего на том же NYCE таких проблем нет.
Я писал не о выводе а о торговле с другим размером депозита, с выводом проблем не было.
На фх ваш депозит и ваши сделки по лобому ни на что не влияют. Даже косвенно.
Конечно не влияет крутясь в кухонных ДЦ, от туда они никуда не выводятся , имеется ввиду на рынок форекс они не выводятся - потому влиять не могут. Просто перекрываются с такими же несчастными , один покупает другой в этот момент продает - стыковка внутри кухни великолепное кухонное правило, и понятно чем это обусловлено, зато можно работать с депозитом от 1$
Кстати некоторые кухни даже перекрывают ордера друг с другом, т. е. тоже без вывода на Ф рынок. Что нельзя сказать о фондовом , тут каждый ордер формирует реальную ликвидность, каждая акция попадает в реестр и даже при переходе к другому брокеру Ваши акции останутся на вашем имени.
Что нельзя сказать о фондовом , тут каждый ордер формирует реальную ликвидность, каждая акция попадает в реестр и даже при переходе к другому брокеру Ваши акции останутся на вашем имени.
У меня ГП сейчас, купил давно, сижу, радуюсь. Правда, вчера- сегодня не смотрел.
Ну если у меня есть время , обычно расставляю дальние отложки в надежде зацепить соплю , тоже бывают когда дня три четыре не смотрю.
При торговле 100$-1000$ обычно нет проблем, при попытке торговать от 10к сразу возникают сильные задержки
а выходит, с вашего опыта, что на форексе все также само.
но если за 5 лет научился уже работать на форекс, как с этим багажом знаний сунуться на фонду? возможно там форексные стратегии совсем не работают.
Там совсем другой стиль торговли. И совсем другие сроки удержания позиций. Там с суммой 10000 руб , будет не интересно, оптимально начать хотя бы с 300- лучше с 500тыс руб
Например одна очень простая стратегия , с утра до открытия рынка с 9:50 выставлять дальние отложки по группе акций, не очень редко бывают реальные резкие движения вниз.
ну или например такой
Да, это пожалуй один из недостатков. Поля ляма на ФОНДОВОМ это по сути тоже счет учебный и не принесет полной независимости от основной работы.
На практике на реальном счете за пол года удалось сделать 10% , при наличии 1 ляма это всего 100тыс делим на 12 получаем менее 10тыс в месяц хотя год еще не закрыт возможно сделаю больше , дивиденды в счет не беру , 10% за пол года это только на торговле , надо сказать очень пассивно торгую.
При наличии 10 лямов это было бы уже 1 лимон что для 6 месяцев прилично , для 12 месяцев это порядка 80 тыс в месяц , при наличии 20 лямом это порядка 160 тыс в месяц , что уже достаточно что бы не работать на "дядю".
Но на акциях слить при плече имея в портфеле порядка 16-20 акций не получится. Разве что разорится одна из 20 компаний.
Газпром например куплен в 2008 в декабре, дивиденды капают , актив хороший.
Но вот как сливаются на форексе все присутствующие прекрасно понимают.
Биржевые стратегии на фх не работают. У меня не получилось. Руками можно, но неинтересно, а автоматы работать отказываются. )