Yuriy Zaytsev:

При торговле 100$-1000$  обычно нет проблем, при попытке торговать от 10к сразу возникают сильные задержки - отказы реквоты и т п. Былыи случаи когда в течении часа и более невозможно было поставить SL TP закрыть позицию , открыть и т п , еще прикольно было получить от сервера ответ нет связи, при этом зайти на другой счет где сумма 100-1000$ у этого же брокера и прекрасно торговать. Вполне возможно, скорее всего на том же NYCE таких проблем  нет.

Я писал не о выводе а о  торговле с другим размером  депозита,  с выводом проблем не было.

Да, у меня тоже такое было, давно, еще в 2011 году часами не мог открыть/закрыть позы) но с такими компаниями я стараюсь больше не связываться, чуть что подозрительное если вижу или слышу, обхожу их.

Если бы на бирже отменили сделку...) это был бы полный провал, такое невозможно... наверное, ну я незнаю причин точнее
 
Yuriy Asaulenko:
На фх ваш депозит и ваши сделки по лобому ни на что не влияют. Даже косвенно. 

Конечно не влияет  крутясь в кухонных  ДЦ, от туда они никуда не выводятся , имеется ввиду на рынок форекс они не выводятся - потому влиять не могут.  Просто перекрываются с такими же несчастными , один покупает другой в этот момент продает - стыковка внутри кухни великолепное кухонное правило, и понятно чем это обусловлено, зато можно работать с депозитом от 1$

Кстати некоторые кухни даже перекрывают ордера друг с другом, т. е.  тоже без вывода на Ф рынок.  Что нельзя сказать о фондовом , тут каждый ордер формирует реальную ликвидность, каждая акция попадает в реестр и даже при переходе к другому брокеру Ваши акции останутся на вашем имени.

 
Yuriy Zaytsev:
У меня ГП сейчас, купил давно, сижу, радуюсь. Правда, вчера- сегодня не смотрел.
 
Yuriy Zaytsev:

но если за 5 лет научился уже работать на форекс, как с этим багажом знаний сунуться на фонду? возможно там форексные стратегии совсем не работают.
 
Yuriy Asaulenko:
Ну если у меня есть время , обычно расставляю дальние отложки в надежде зацепить соплю ,  тоже бывают  когда дня три четыре не смотрю.

 
Yuriy Zaytsev:

а вот говорят, что на бирже ликвидность маленькая (что большими суммами ты уже торговать не сможешь), что на форексе она бесконечная.

а выходит, с вашего опыта, что на форексе все также само.
 
multiplicator:
Биржевые стратегии на фх не работают. У меня не получилось. Руками можно, но неинтересно, а автоматы работать отказываются. )
Как фх на бирже - эт не знаю.
 
multiplicator:
Там совсем другой стиль торговли. И совсем другие сроки удержания позиций.  Там с суммой 10000 руб , будет не интересно, оптимально начать хотя бы с 300- лучше с 500тыс руб

Например одна очень простая стратегия , с утра до открытия рынка с 9:50 выставлять дальние отложки по группе акций, не очень редко бывают реальные резкие движения  вниз.


ну или например такой


 
Yuriy Zaytsev:

Да, это пожалуй один из недостатков. Поля ляма на ФОНДОВОМ это по сути тоже счет учебный и не принесет полной независимости от основной работы.

На практике на реальном счете за пол года удалось сделать 10% ,  при наличии 1 ляма это всего 100тыс делим на 12 получаем менее 10тыс в месяц  хотя год еще не закрыт  возможно сделаю больше ,  дивиденды в счет не беру , 10% за пол года это только на торговле , надо сказать очень пассивно торгую.

При наличии 10 лямов это было бы уже 1 лимон что для 6 месяцев прилично  , для  12 месяцев это порядка 80 тыс в месяц , при наличии 20 лямом это порядка 160 тыс в месяц , что уже достаточно что бы не работать на "дядю".

Но на акциях слить при плече имея в портфеле порядка 16-20 акций не получится. Разве что разорится одна из 20 компаний.

Газпром например куплен в 2008 в декабре, дивиденды капают , актив хороший.

Но вот как сливаются на форексе все присутствующие прекрасно понимают.



Слиться можно где угодно. Если не знать тонкостей.
 
Yuriy Asaulenko:
Юрий,  автоторговля в МТ5 на ФОНДОВОМ вполне нормально работает.
