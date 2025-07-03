Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 19
да
Спасибо. Весьма признателен. Превосходный инструмент
парабола - это полином 2 степени. y = ax² + bx + c
через три точки проходит только одна парабола
Многочлен Лагранжа - это просто метод нахождения коэф a b c. В моем случае я просто решал систему из 3 уравнений, по сути получив ту же самую формулу Лагранжа.
Математика элементарная. В чем проблема просто подставить в формулу три точки? В предоставленом мной коде есть нужные формулы.
PS Я оказывается уже здесь общался с Вами больше года назад.
Не могу понять, что Вы хотите. Можете сформулировать?
Я как-то эксперементировал с Зигзагом, разработав свой метод расчета, производительность которого не зависит от периода. Строил параболические каналы по каждым двум верхним и по двум нижним экстремумам. Но забросил это дело. Не допилил.
Да, общались. На зигзагах много интересных моментов построений. nen сделал когда то зигзаг с каналами по методу Вадимчи. Классный индикатор но как бы предварительная версия получилась, ибо ни я, ни он не могли детально представить его на графике. В нем несколько моментов надо доделать, но nen не хочет. Почему то неохота ему возиться.
Когда вы показали свои параболы, то само собой это еще более интересно
У Nikolai Semko лучше получится это сделать.
Да, классные проекты. Но, цены для меня кусаются)))
А так в моем представлении парабола по трем точкам в идеале должна строится как на той гифке с учетом пропорции размеров двух отрезков красного и синего. То есть, если красный там в полтора раза длинней синего, то парабола должна строиться с сохранением такой же пропорции дистанций к фокусу, который на точке 3. Тогда будет наиточнейший тренлайн в виде параболы безо всяких перечерчиваний простого трендлайна на ложных пробоях как это частенько бывает.
Если парабола это сечение конуса, то следовательно, рынок конус. Парабола будет учитывать дивера и всякие там ложные заскоки цены
Сейчас как раз делаю зигзаг почти по методу Vadimchi. Точнее, на основе каналов, очень похожих на его каналы. К сожалению, у меня нет индикаторов, которые для Вадима были созданы. Это было бы полезно для сравнения, что у меня получается в сравнении с тем, что было у Вадима.
Сейчас занимаюсь отладкой и созданием дополнительных сервисов. Это будет, по сути, что-то на основе Price Action. Соответственно, планирую включить этот зигзаг в SPAs - советник для ручной и полуавтоматической торговли. SPAs - системы на основе Price Action. Этот зигзаг будет под номером 4. Но как скоро это будет сделано сейчас сказать не могу. Обычно на каждый из первых трех индикаторов уходило до нескольких месяцев. Отладка много времени занимает.
По ссылке ниже будет описание.
Вот здесь можно почитать про SPAs - https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/36012131-v-pomoshh-trejderu-novaja-razrabotka#post37403597
На зигзагах много интересных моментов построений. nen сделал когда то зигзаг с каналами по методу Вадимчи.
ПРимерно так сейчас этот зигзаг выглядит.
Красным цветом - линия зигзага, построенного по алгоритму как у Вадимчи. Зеленым цветом - отрезки сигнальных стенок каналов Вадимчи. Урезал их до минимума. Чтобы не засорять график. Сейчас отлаживаю. Построения по Price Action приходится долго отлаживать. Некоторые индикаторы приходилось по полгода отлаживать. И до сих пор иногда встречаются такие комбинации свечей, которые требуют изменения в коде индикаторов.
Для построения каналов используются фильтры. То есть не каждая коррекция вызывает создание нового канала. Если по-простому, то новый канал строится при появлении третьей волны.