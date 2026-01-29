Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как вот объяснить такую точность? Судя по всему к ближайшей следующей цели намеревается
Вторая часть марлезонского балета. Цель номер 2 выполнена
И снова бесконечное наиточнейшее выполнение целей.
Очевидно, что обнаружена глобальная пропорция рынка в размерности которой он постоянно двигается
Даже новости выполняют цели
По Вульфу, ну не знаю, может когда там время будет у тебя посмотришь. Там только определить фигуру клин и в ней все построения. И ничего больше
Сегодня тоже неплохо цели отрабатывают