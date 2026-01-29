Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 22

Новый комментарий
 

Как вот объяснить такую точность? Судя по всему к ближайшей следующей цели намеревается


1

 

Вторая часть марлезонского балета. Цель номер 2 выполнена


1

 

И снова бесконечное наиточнейшее выполнение целей. 

Очевидно, что обнаружена глобальная пропорция рынка в размерности которой он постоянно двигается


1

 

Даже новости выполняют цели


1

 
Intrest1 #:
По Вульфу, ну не знаю, может когда там время будет у тебя посмотришь. Там только определить фигуру клин и в ней все построения. И ничего больше
Не буду Вульфом заниматься. Не интересно и сейчас есть много других задач.
 

Сегодня тоже неплохо цели отрабатывают


1

1...1516171819202122
Новый комментарий