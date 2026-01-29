Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 21

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Intrest1 #:

Да ладно, если забыл уже то и Бог с ним. Как нибудь с нейросетью покорячусь. 

Представляешь, в сети нет ни одного приличного индюка волны Вульфа! Вот вообще ни одного. Все до единого кривые и неверные. Может сделаешь нормальный индюк? Будет тогда хотя бы один на всех

Посмотри здесь. https://nalivator.com/programs/indikatory

Может там есть искомый индикатор.

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Eugeni Neumoin #:

Посмотри здесь. https://nalivator.com/programs/indikatory

Может там есть искомый индикатор.

Там одно старье. Даже и близко нет искомого. За 15 лет на форексе я пересмотрел их все.

Теперь вот создаю и улучшаю с помощью кодеров, которые готовы помочь. С тобой вот сделали ZigzagWithCannels по принципу Вадимчи, другого кодера вот попросил дополнительные уровни обнаруженные мной добавить.... Погляди как работают четко, максимальная точность. Вадимча бы удивился увидев. 

Правда классно? Если бы ты не помог мне прикрутить каналы к зигзагу, то я даже не знаю кто бы мне помог.

Вадимча обнаружил новую пропорцию и закономерность рынка, а я обнаружил дополнительные уровни. Ты сделал начальный вариант, другой кодер добавил еще фрагменты... Метод Вадимчи через время станет одним из самых узнаваемых в мире. Вадимча войдет в историю рынка как один из мэтров и индюки на его принципе будут вышиты по умолчанию в терминалы.

Nen, сделай индюк нормальный волны Вульфа. А то просто безобразие какое то сплошное в сети лежит

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Eugeni Neumoin #:

Посмотри здесь. https://nalivator.com/programs/indikatory

Может там есть искомый индикатор.

Nen, все очень просто:

единственное и наиважнейшее условие - все точки построения волны Вульфа находятся в фигуре Клин. И нигде больше.

Клин - сходящиеся линии проходящие по экстремумам, когда они направленны обе вверх или обе вниз. Если одна вверх, другая вниз, то не клин, а треугольник и волны там не будет.

Увидел клин, то сразу 4 точки для построения, затем где линии клина сходятся - там вертикальная линия. И где она пересекается с линией построенной по четырем точкам, там уровень к которому стремиться волна согласно Вульфу. 

И всё.

Для тебя это пара пустяков. Я то знаю какой ты крутой спец. Ты за полчаса мне индюк по Вадимче сделал, а некоторые кодеры даже понять не могут неделю глядя в код как это сделано


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Разве это не прекрасно?

И так везде


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Intrest1 #:

Разве это не прекрасно?

И так везде


Интересно. Надо приглядеться к этим построениям.

И поискать в этой ветке обсуждения этот индикатор.

Индикатор по волнам Вульфа, скорее всего, меня просили в уже готовом чьем-то индикаторе что-то подправить.

Такое количество индикаторов делал, сейчас просто не помню про индикатор Волны Вульфа.

Склоняюсь к тому, чтобы все индикаторы "собирать" в одной разработке. Тому два примера - ZUP и SPAs. Хотя и россыпью много сделано.

 
Intrest1 #:

Разве это не прекрасно?

И так везде


Какие у тебя значения параметров Depth и Backstep?

С настройками по умолчанию построения отличаются от твоих. Или же у тебя другая версия индикатора.

---------------------

Если построения будут зависеть от параметров индикатора, то не будет повторяемости. Это плохо. 

 
Eugeni Neumoin #:

Интересно. Надо приглядеться к этим построениям.

И поискать в этой ветке обсуждения этот индикатор.

Индикатор по волнам Вульфа, скорее всего, меня просили в уже готовом чьем-то индикаторе что-то подправить.

Такое количество индикаторов делал, сейчас просто не помню про индикатор Волны Вульфа.

Склоняюсь к тому, чтобы все индикаторы "собирать" в одной разработке. Тому два примера - ZUP и SPAs. Хотя и россыпью много сделано.

Я скину тебе в личку уже готовый. Твоя изначальная версия лежит тут на странице 9 в первом же сообщении

https://www.mql5.com/ru/forum/312283/page9

Попробую найти рациональное зерно в этих уровнях.
Попробую найти рациональное зерно в этих уровнях.
  • 2020.07.04
  • www.mql5.com
Но вот пробой условной линии тренда - красной линии или. И включил эту линию в комплект вил в виде красной зоны. А по сути это одна из линий реакции в комплекте вил. Но на этой линии построена во многом система DML EWA
 
Eugeni Neumoin #:

Какие у тебя значения параметров Depth и Backstep?

С настройками по умолчанию построения отличаются от твоих. Или же у тебя другая версия индикатора.

---------------------

Если построения будут зависеть от параметров индикатора, то не будет повторяемости. Это плохо. 

На этих скринах 55 период зигзага. Подобрать идеальный период, наверно, самое сложное. Я ставлю или по фибоначчи числа, или что то кратное одной торговой сессии для краткосрочки
 
Eugeni Neumoin #:

Интересно. Надо приглядеться к этим построениям.

И поискать в этой ветке обсуждения этот индикатор.

Индикатор по волнам Вульфа, скорее всего, меня просили в уже готовом чьем-то индикаторе что-то подправить.

Такое количество индикаторов делал, сейчас просто не помню про индикатор Волны Вульфа.

Склоняюсь к тому, чтобы все индикаторы "собирать" в одной разработке. Тому два примера - ZUP и SPAs. Хотя и россыпью много сделано.

По Вульфу, ну не знаю, может когда там время будет у тебя посмотришь. Там только определить фигуру клин и в ней все построения. И ничего больше
 
Eugeni Neumoin #:

Какие у тебя значения параметров Depth и Backstep?

С настройками по умолчанию построения отличаются от твоих. Или же у тебя другая версия индикатора.

---------------------

Если построения будут зависеть от параметров индикатора, то не будет повторяемости. Это плохо. 

Еще вот по периодам.. Я обращался к тебе здесь раньше, ты мне сделал индюк зигзаг, который высчитывает среднее количество баров в шаге зигзага. Он мне был нужен чтобы определить оптимальные параметры усреднения для любых индюков. Вероятно, и здесь может пригодиться 
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