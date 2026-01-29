Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
P.S.
Метод Вадимчи для того, чтобы определить цели движения цены по построениям двух каналов. Каналы там вообще в приципе не нужны, Нужны цели
Nen, я видел твои индикаторы волны Вульфа, но в них отсутствует главный критерий для построения. А именно должен присутствовать именно Клин. Восходящий или нисходящий. Этот индюк показывает их. Было бы неплохо, если бы ты сделал еще одну версию волны Вульфа
Благодарю.
Мне сделали версию с дополнительными целями. Я выявил дополнительные цели для его метода. Уважаемый nen, у меня единственная просьба: открой, пожалуйста, всю историю у индюка каналов Вадимчи самой первой версии. Надо проанализировать все детали на истории
Что означает: открыть всю историю? Я не понимаю о чем вопрос.
А канал, похожий на канал Вадима буду встраивать в программу SPAs под номером 4. Но не спеша.
У меня алгоритм построения каналов, возможно, немного отличается. Я не смотрел код индикатора каналов Вадима. У меня его нет. Помню только принцип. У меня же, возможно, бОлее сложный алгоритм возникновения нового канала.
Что означает: открыть всю историю? Я не понимаю о чем вопрос.
А канал, похожий на канал Вадима буду встраивать в программу SPAs под номером 4. Но не спеша.
У меня алгоритм построения каналов, возможно, немного отличается. Я не смотрел код индикатора каналов Вадима. У меня его нет. Помню только принцип. У меня же, возможно, бОлее сложный алгоритм возникновения нового канала.
Тот индикатор что я скинул чуть выше. Это тот же самый, который ты выложил гораздо раньше в этой ветке, Fix в названии только потому что у него добавлена возможность смены цвета линии цели. Это твой код, который ты сделал по просьбе garry1191 в этой ветке. Это тоже был я, только с другого профиля.
https://www.mql5.com/ru/forum/312283/page9
У оригинала отображаются на графике только три последних луча с каналами. Хотелось бы каналы с целями на всей истории котировок для комплексного изучения деталей
Я не делал индикатор по волнам Вульфа.
Ну, как же так? Вот старый индюк сделан еще на форуме Оникс вроде как тобой
Eugeni Neumoin #:
Я не делал индикатор по волнам Вульфа
P.S.
В любом случае хотелось бы внятный индикатор волны Вульфа. Ибо существующие в сети все до единого кривые и сигналят абы что из за неверных построений. FishingZZ единственный индюк внятно показывающий фигуру Клин. А когда увидел на графике клин, то пришло время строить построения для волны Вульфа
P.S.
Метод Вадимчи для того, чтобы определить цели движения цены по построениям двух каналов. Каналы там вообще в приципе не нужны, Нужны цели
Если есть описание алгоритма, то его можно оформить в виде индикатора.
Так ты же уже его сделал)))
Это ZigzagWithCannels который тут в ветке лежит уже давно)))
Если есть описание алгоритма, то его можно оформить в виде индикатора.
Да ладно, если забыл уже то и Бог с ним. Как нибудь с нейросетью покорячусь.
Представляешь, в сети нет ни одного приличного индюка волны Вульфа! Вот вообще ни одного. Все до единого кривые и неверные. Может сделаешь нормальный индюк? Будет тогда хотя бы один на всех
Так ты же уже его сделал)))
Это ZigzagWithCannels который тут в ветке лежит уже давно)))