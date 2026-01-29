Обсуждение статьи "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто: Графический интерфейс. Дополнения и изменения. Вилы Эндрюса в ZUP" - страница 20

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P.S.

Метод Вадимчи для того, чтобы определить цели движения цены по построениям двух каналов. Каналы там вообще в приципе не нужны, Нужны цели

 
Intrest1 #:


Nen, я видел твои индикаторы волны Вульфа, но в них отсутствует главный критерий для построения. А именно должен присутствовать именно Клин. Восходящий или нисходящий. Этот индюк показывает их. Было бы неплохо, если бы ты сделал еще одну версию волны Вульфа

Я не делал индикатор по волнам Вульфа.
 
Intrest1 #:

Благодарю.

Мне сделали версию с дополнительными целями. Я выявил дополнительные цели для его метода. Уважаемый nen, у меня единственная просьба: открой, пожалуйста, всю историю у индюка каналов Вадимчи самой первой версии. Надо проанализировать все детали на истории



Что означает: открыть всю историю? Я не понимаю о чем вопрос.

А канал, похожий на канал Вадима буду встраивать в программу SPAs под номером 4. Но не спеша. 

У меня алгоритм построения каналов, возможно, немного отличается. Я не смотрел код индикатора каналов Вадима. У меня его нет. Помню только принцип. У меня же, возможно, бОлее сложный алгоритм возникновения нового канала. 

 
Eugeni Neumoin #:

Что означает: открыть всю историю? Я не понимаю о чем вопрос.

А канал, похожий на канал Вадима буду встраивать в программу SPAs под номером 4. Но не спеша. 

У меня алгоритм построения каналов, возможно, немного отличается. Я не смотрел код индикатора каналов Вадима. У меня его нет. Помню только принцип. У меня же, возможно, бОлее сложный алгоритм возникновения нового канала. 

Тот индикатор что я скинул чуть выше. Это тот же самый, который ты выложил гораздо раньше в этой ветке, Fix в названии только потому что у него добавлена возможность смены цвета линии цели. Это твой код, который ты сделал по просьбе garry1191 в этой ветке. Это тоже был я, только с другого профиля.

https://www.mql5.com/ru/forum/312283/page9

У оригинала отображаются на графике только три последних луча с каналами. Хотелось бы каналы с целями на всей истории котировок для комплексного изучения деталей

Попробую найти рациональное зерно в этих уровнях.
Попробую найти рациональное зерно в этих уровнях.
  • 2020.07.04
  • www.mql5.com
Но вот пробой условной линии тренда - красной линии или. И включил эту линию в комплект вил в виде красной зоны. А по сути это одна из линий реакции в комплекте вил. Но на этой линии построена во многом система DML EWA
 
Eugeni Neumoin #:
Я не делал индикатор по волнам Вульфа.

Ну, как же так? Вот старый индюк сделан еще на форуме Оникс вроде как тобой

Wolf

Файлы:
WolfWave_nen.mq4  16 kb
 

Eugeni Neumoin #:
Я не делал индикатор по волнам Вульфа

P.S.

В любом случае хотелось бы внятный индикатор волны Вульфа. Ибо существующие в сети все до единого кривые и сигналят абы что из за неверных построений. FishingZZ единственный индюк внятно показывающий фигуру Клин. А когда увидел на графике клин, то пришло время строить построения для волны Вульфа

 
Intrest1 #:

P.S.

Метод Вадимчи для того, чтобы определить цели движения цены по построениям двух каналов. Каналы там вообще в приципе не нужны, Нужны цели

Если есть описание алгоритма, то его можно оформить в виде индикатора. 
 
Eugeni Neumoin #:
Если есть описание алгоритма, то его можно оформить в виде индикатора. 

Так ты же уже его сделал)))

Это ZigzagWithCannels который тут в ветке лежит уже давно)))

 
Eugeni Neumoin #:
Если есть описание алгоритма, то его можно оформить в виде индикатора. 

Да ладно, если забыл уже то и Бог с ним. Как нибудь с нейросетью покорячусь. 

Представляешь, в сети нет ни одного приличного индюка волны Вульфа! Вот вообще ни одного. Все до единого кривые и неверные. Может сделаешь нормальный индюк? Будет тогда хотя бы один на всех

 
Intrest1 #:

Так ты же уже его сделал)))

Это ZigzagWithCannels который тут в ветке лежит уже давно)))

Я много индикаторов делал. Про какие-то уже забыл.
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