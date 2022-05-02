А такую графику в MetaTrader 5 видели?

Новый комментарий
 

Терминал MetaTrader 5 обладает еще большими графическими возможностями по сравнению со своим предшественником. В нем еще больше графических объектов, расширены стили рисования индикаторов, в языке MQL5 даны готовые Классы для работы с графическими объектами. Художественных средств для красивого оформления в достатке.

Словом, возникает вопрос - почему на нашем форуме до сих пор нет ветки, в которой бы каждый мог выложить свой шедевр, которые он создал сам или увидел где-то. Предлагаю продолжить традицию, заведенную еще на форуме mql4.com в ветке А такой рисунок видели? Выкладывайте скриншоты индикаторов, панелей и любые другие красивые вещи, которые можно получить на графиках MeеaTrader 5.

Я начну с выкладки панелей из ветки Итоги конкурса "Лучшая панель управления"









 

Гаджет для быстрой торговли



 
Kos:

Гаджет для быстрой торговли

Кстати, Вы в курсе, что сейчас графические ресурсы можно через #resource хранить прямо в EX5 файлах и использовать в объектах как "my.ex5::bitmap.bmp"?

Это позволяет делать очень красочные панели.

 
Renat:

Кстати, Вы в курсе, что сейчас графические ресурсы можно через #resource хранить прямо в EX5 файлах и использовать в объектах как "my.ex5::bitmap.bmp"?

Это позволяет делать очень красочные панели.

Да,про ресурсы в курсе. Кстати, есть ли какие нибудь ограничения для графических ресурсов(количество,размер)?
 
Kos:
Да,про ресурсы в курсе. Кстати, есть ли какие нибудь ограничения для графических ресурсов(количество,размер)?

Явных ограничений нет. Поддерживаться будут BMP, PNG и WAV.

Кроме того, BMP и WAV ресурсы сжимаются при записи в EX5 файлы.

 
Renat:

Явных ограничений нет. Поддерживаться будут BMP, PNG и WAV.

Кроме того, BMP и WAV ресурсы сжимаются при записи в EX5 файлы.

Все это очень хорошо, когда планируете осуществить поддержку форматов PNG и WAV?
 

В ближайших билдах - работа идет вовсю.

Мы работаем над тем, чтобы сделать EX5 файлы полностью готовыми программами для терминала MetaTrader 5. Как раз для магазина.

ps: предлагаю вопросы ресурсов в отдельной теме обсуждать

 
Renat:
MetaTrader 5 Strategy Tester 3D Visualization

СПАСИБО за реализацию кастомных битмепов - хоть таким способом...

;) 

 
avatara:

СПАСИБО за реализацию кастомных битмепов - хоть таким способом...

Битмапы будут в ближайших билдах.

Также можно будет создавать "индикаторы-панели" фиксированной высоты и рисовать в них свои панели. Кроме того, можно будет у битмапов использовать невидимые через GUI параметры выводимого прямоугольника, что позволит выводить спрайты (меняя координаты x,y, длину и высоту внутри большого битмапа).

 

Для "Data Window" используются ресурсы. 

123456
Новый комментарий