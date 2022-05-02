А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 4
Ограниченные и даже очень! Всяких графических наворотов, может быть и много, но такие элементарные вещи, как простое программное изменение размеров отдельных окон или единое масштабирование индикаторов в рамках одного окна, похоже, отсутствуют.
Или, возможно, я чего-то не знаю. Поэтому если кто-то знает, просьба ответить.
Обычно индикаторные окна меняют размеры автоматически, подстраиваясь под размеры окна.
Для жесткого задания размеров подокна индикатора нужно использовать директиву у индикатора:
#property indicator_height 120
или менять на ходу функцией
IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT,200);
С помощью этих методов можно создавать точные и аккуратные панели управления, реализовывать функции скрытия/минимизации окон и тд.
Графическое решение: Индикатор STALIN v3.0
Почему эта красота не в кодабазе? Всегда наравились такие графики.
Графическое решение: Индикатор STALIN v3.0
Красиво. Вы это сделали средствами MQL5?
Да, только MQL5. Жду, когда запустят Маркет.
Картинки в фоне к депозиту конечно добавят настроение, а вот бы знать как размер ШРИФТА на графике цифер менять увеличивая, цвет к сожалению кажется только с крафиком меняется, а вот размер данных и толщину шрифта просто необходимо было бы увидеть меняющимися, кого не спрашивал в 4м никогда не было, но люди другого и не видели.
2. Очень хотелось бы разворачивать историю нажатием Одной кнопки на все окно, как это с графиками происходит, так как для анализа результатов туда постоянно приходится смотреть.
3. Еще хотелось бы без дополнительных индикаторов накладывать графики друг на друга а шкале видеть проценты, в САКСОТРЕЙДЕРЕ это называется логарифмическим отображением, НО там нет привязки нуля от даты отсчета наложения, в АРБИТРАЖЕ это необходимо!
Где-то в начале ветки помню было написано, что будет включена поддержка формата изображений PNG. Возникли какие-то сложностью по внедрению этого формата? Когда приблизительно следует ожидать эту возможность, если она не была отменена?
Сейчас есть поддержка формата BMP. На сколько сильно производится сжатие без потери качества при компиляции? Хотелось бы всё же получить формат PNG, чтобы можно было контролировать сжатие изображений в специализированных приложениях. Например, Photoshop.
В новом билде (565) при анонсе было объявлено, что:
...
10. MQL5: Добавлена функция сохранения ресурсов в файл - ResourceSave.
...
, но ни в локальной справке после обновления, ни в справке на сайте я не нашёл эту функцию.
P.S. В справке также нет CHARTEVENT_MOUSE_MOVE и CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
Добавлена функция сохранения ресурсов в файл - ResourceSave.
В справке также нет CHARTEVENT_MOUSE_MOVE и CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
справки пока нет, но все уже работает. вчера по приходу билда все опробовал.
справки пока нет, но все уже работает. вчера по приходу билда все опробовал.
Спасибо. Да, пользоваться уже можно , просто справку не обновили пока.
Хотелось бы ещё информацию по форматам изображений получить...
Где-то в начале ветки помню было написано, что будет включена поддержка формата изображений PNG. Возникли какие-то сложностью по внедрению этого формата? Когда приблизительно следует ожидать эту возможность, если она не была отменена?
Сейчас есть поддержка формата BMP. На сколько сильно производится сжатие без потери качества при компиляции? Хотелось бы всё же получить формат PNG, чтобы можно было контролировать сжатие изображений в специализированных приложениях. Например, Photoshop.
Сжатие BMP ресурсов происходит без потерь и полностью поддерживается альфа-канал. Поддержку PNG вводить не будем.
Мы рекомендуем использовать именно BMP ресурсы - это более правильный и быстрый способ работы. BMP сразу же готов для быстрого вывода.