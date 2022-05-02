А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 5

Renat:

Сжатие BMP ресурсов происходит без потерь и полностью поддерживается альфа-канал. Поддержку PNG вводить не будем.

Мы рекомендуем использовать именно BMP ресурсы - это более правильный и быстрый способ работы. BMP сразу же готов для быстрого вывода.

Спасибо. Когда есть определённость, то сразу становится ясно, что делать дальше. )) 
 
Скажите . А будет ускорена работа с OBJ_RECTANGLE_LABEL , неприятно  долго, здесь пример https://www.mql5.com/ru/forum/5101/page5
4 Функция оптимизации советника внутри советника на выбранном интервале, с целью получения торговой стратегии машки , RSI, CCI ……и оптимальных параметров.
 
ivandurak:
воспользуйтесь генерацией bmp от Integer.

см. приложение к посту cintbmp.

 
я еще не пробовал работать с  MetaTrader 5,,хотел бы узнать стоит ли легко ли им пользоватся?
 
mars75:
Это совсем не страшно - качаете , пробуете , узнаете .
 

DC2008

 


Не знаю было ли. МТ4, градиент 

 
belkamax05:

автор отзовись что за индикатор ?

