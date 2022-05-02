А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 5
Сжатие BMP ресурсов происходит без потерь и полностью поддерживается альфа-канал. Поддержку PNG вводить не будем.
Мы рекомендуем использовать именно BMP ресурсы - это более правильный и быстрый способ работы. BMP сразу же готов для быстрого вывода.
Скажите . А будет ускорена работа с OBJ_RECTANGLE_LABEL , неприятно долго, здесь пример https://www.mql5.com/ru/forum/5101/page5
воспользуйтесь генерацией bmp от Integer.
см. приложение к посту cintbmp.
я еще не пробовал работать с MetaTrader 5,,хотел бы узнать стоит ли легко ли им пользоватся?
Не знаю было ли. МТ4, градиент
автор отзовись что за индикатор ?