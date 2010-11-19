Нужны ли в индикаторах объекты? И какие?

Новый комментарий
 

Давно мучает вопрос.

Почему графических объектов так мало?

Почему не дать возможность, например, программно заполнять BITMAP, а в его свойствах определять взаимодействие с  фоном?

Тогда при определении трёх координат  мы могли бы использовать более сложные "елефантные" кривые.

А заготовки таких кривых расширили и обычным пользователям возможности анализа и прогноза.

 

И еще бы ончартевент сделать рабочим в индикаторах

 

Не только новые, а и доработка имеющихся...

К примеру не хватает инструментов для работы с картинками в части размерности, центровки.

 
vasya_vasya :

И еще бы ончартевент сделать рабочим в индикаторах


Этого точно не будет. Не индикаторное это дело - обрабатывать события. Пишите эксперта

 
stringo :


Этого точно не будет. Не индикаторное это дело - обрабатывать события. Пишите эксперта


А бычьи свечи в буферах DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES будут?
 
vdv2001 :
А бычьи свечи в буферах DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES будут?

В DRAW_COLOR_CANDLES, если нарисуете. По умолчанию все свечи одного цвета. Можете статью посмотреть. Там примеры есть.

 
TheXpert :

В DRAW_COLOR_CANDLES, если нарисуете. По умолчанию все свечи одного цвета. Можете статью посмотреть. Там примеры есть.


 

Красить свечи я умею, проблема в другом, вот для примера два графика один индюком который красит свечи по алгоритму, а второй без индюка

какой по вашему более информативный? 

 

Не хватает осей для индикаторов. Ось значений - само собой, а вот ось времени (???), с какого это перепугу она должна соответствовать времени? А если я там процент вероятности хочу изобразить? Придется статистические индикаторы в виде объектов измываться рисовать. А тестировать статистические графики потом как? Они ведь полностью перерисовываются при каждом новом баре!  В онлайне?

Бары, растабары, чего это вдруг ценовой вид: бары? Есть уйма способов отображения цены, и окромя свечей. Почему бы не  устанавливать вместо баров свои собственные объекты? Ведь есть минутная (тиковая??) история! Есть ООП. Дайте возможность изымать историю в свои объекты!

По ходу, большего от МТ5 ожидал. Теперь уже и я не могу скрыть разочарования, хотя пытался сдержаться. Такое впечатление, что заново переписали и оптимизировали на "свежую голову"  МТ4-ый код.

Извините, если шо! Горячусь я так. 

Смешно ведь (?), когда разворачивая яркую красочную этикетку, в ожидании подарка от дедушки мороза, видишь:

"Don't worry, be happy!!!" Или не смешно?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования - Документация по MQL5
 
vdv2001   :


 

Красить свечи я умею, проблема в другом, вот для примера два графика один индюком который красит свечи по алгоритму, а второй без индюка

какой по вашему более информативный? 

Да, с покраской свечей промахнулись... белую свечу видимо стоит оставить пустотелой... иначе ерунда получается.

 
coaster   :

Не хватает осей для индикаторов. Ось значений - само собой, а вот ось времени (???), с какого это перепугу она должна соответствовать времени? А если я там процент вероятности хочу изобразить? Придется статистические индикаторы в виде объектов измываться рисовать. А тестировать статистические графики потом как? Они ведь полностью перерисовываются при каждом новом баре!  В онлайне?

Бары, растабары, чего это вдруг ценовой вид: бары? Есть уйма способов отображения цены, и окромя свечей. Почему бы не  устанавливать вместо баров свои собственные объекты? Ведь есть минутная (тиковая??) история! Есть ООП. Дайте возможность изымать историю в свои объекты!

По ходу, большего от МТ5 ожидал. Теперь уже и я не могу скрыть разочарования, хотя пытался сдержаться. Такое впечатление, что заново переписали и оптимизировали на "свежую голову"  МТ4-ый код.

Извините, если шо! Горячусь я так. 

Смешно ведь (?), когда разворачивая яркую красочную этикетку, в ожидании подарка от дедушки мороза, видишь:

"Don't worry, be happy!!!" Или не смешно?

Похоже на то, что следует ожидать в будущем еще одной реинкарнации. MQL6 и MT6. И также с частичным или полным переписыванием кодов всех наработок. Оставшиеся в живых, возможно, и перепишут. Если захотят.
 
stringo   :


Этого точно не будет. Не индикаторное это дело - обрабатывать события. Пишите эксперта

вопрос топикстартёра о графических объектах обсуждаем?

Или тоже табу?

12
Новый комментарий