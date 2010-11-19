Нужны ли в индикаторах объекты? И какие?
И еще бы ончартевент сделать рабочим в индикаторах
Не только новые, а и доработка имеющихся...
К примеру не хватает инструментов для работы с картинками в части размерности, центровки.
И еще бы ончартевент сделать рабочим в индикаторах
Этого точно не будет. Не индикаторное это дело - обрабатывать события. Пишите эксперта
Этого точно не будет. Не индикаторное это дело - обрабатывать события. Пишите эксперта
А бычьи свечи в буферах DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES будут?
А бычьи свечи в буферах DRAW_COLOR_CANDLES и DRAW_CANDLES будут?
В DRAW_COLOR_CANDLES, если нарисуете. По умолчанию все свечи одного цвета. Можете статью посмотреть. Там примеры есть.
В DRAW_COLOR_CANDLES, если нарисуете. По умолчанию все свечи одного цвета. Можете статью посмотреть. Там примеры есть.
Красить свечи я умею, проблема в другом, вот для примера два графика один индюком который красит свечи по алгоритму, а второй без индюка
какой по вашему более информативный?
Не хватает осей для индикаторов. Ось значений - само собой, а вот ось времени (???), с какого это перепугу она должна соответствовать времени? А если я там процент вероятности хочу изобразить? Придется статистические индикаторы в виде объектов измываться рисовать. А тестировать статистические графики потом как? Они ведь полностью перерисовываются при каждом новом баре! В онлайне?
Бары, растабары, чего это вдруг ценовой вид: бары? Есть уйма способов отображения цены, и окромя свечей. Почему бы не устанавливать вместо баров свои собственные объекты? Ведь есть минутная (тиковая??) история! Есть ООП. Дайте возможность изымать историю в свои объекты!
По ходу, большего от МТ5 ожидал. Теперь уже и я не могу скрыть разочарования, хотя пытался сдержаться. Такое впечатление, что заново переписали и оптимизировали на "свежую голову" МТ4-ый код.
Извините, если шо! Горячусь я так.
Смешно ведь (?), когда разворачивая яркую красочную этикетку, в ожидании подарка от дедушки мороза, видишь:
"Don't worry, be happy!!!" Или не смешно?
- www.mql5.com
Красить свечи я умею, проблема в другом, вот для примера два графика один индюком который красит свечи по алгоритму, а второй без индюка
какой по вашему более информативный?
Да, с покраской свечей промахнулись... белую свечу видимо стоит оставить пустотелой... иначе ерунда получается.
Не хватает осей для индикаторов. Ось значений - само собой, а вот ось времени (???), с какого это перепугу она должна соответствовать времени? А если я там процент вероятности хочу изобразить? Придется статистические индикаторы в виде объектов измываться рисовать. А тестировать статистические графики потом как? Они ведь полностью перерисовываются при каждом новом баре! В онлайне?
Бары, растабары, чего это вдруг ценовой вид: бары? Есть уйма способов отображения цены, и окромя свечей. Почему бы не устанавливать вместо баров свои собственные объекты? Ведь есть минутная (тиковая??) история! Есть ООП. Дайте возможность изымать историю в свои объекты!
По ходу, большего от МТ5 ожидал. Теперь уже и я не могу скрыть разочарования, хотя пытался сдержаться. Такое впечатление, что заново переписали и оптимизировали на "свежую голову" МТ4-ый код.
Извините, если шо! Горячусь я так.
Смешно ведь (?), когда разворачивая яркую красочную этикетку, в ожидании подарка от дедушки мороза, видишь:
"Don't worry, be happy!!!" Или не смешно?
Этого точно не будет. Не индикаторное это дело - обрабатывать события. Пишите эксперта
вопрос топикстартёра о графических объектах обсуждаем?
Или тоже табу?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Давно мучает вопрос.
Почему графических объектов так мало?
Почему не дать возможность, например, программно заполнять BITMAP, а в его свойствах определять взаимодействие с фоном?Тогда при определении трёх координат мы могли бы использовать более сложные "елефантные" кривые.
А заготовки таких кривых расширили и обычным пользователям возможности анализа и прогноза.