А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 3
тоже решил поделиться своим шедевром
Мониторинг ПАММ-ов?
Карта Кохонена, отражающая динамику фондового рынка РФ за последние 6 часов (сессия 26.05.2011).
"Настольная" эволюция.
это что ?
Визуализация хода оптимизации. Замечательно видно, как лучшие особи вытесняют худших - движение с лева на право.
Компоненты управления средствами MQL5
Здорово! У MQL5 какие то неограниченные возможности как я посмотрю.))
Ограниченные и даже очень! Всяких графических наворотов, может быть и много, но такие элементарные вещи, как простое программное изменение размеров отдельных окон или единое масштабирование индикаторов в рамках одного окна, похоже, отсутствуют.
Или, возможно, я чего-то не знаю. Поэтому если кто-то знает, просьба ответить.