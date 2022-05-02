А такую графику в MetaTrader 5 видели? - страница 3

Новый комментарий
 
sergey1294:

тоже решил поделиться своим шедевром

Мониторинг ПАММ-ов?
 
komposter:
Мониторинг ПАММ-ов?
Ага, вычисляет их среднюю загрузку и автоматически выделяет долю согласно их агрессивности.
 



Карта Кохонена, отражающая динамику фондового рынка РФ за последние 6 часов (сессия 26.05.2011).

Файлы:
RUS-STOCKS.txt  1 kb
rus1.txt  2 kb
 

"Настольная" эволюция.



 
joo:

"Настольная" эволюция.

это что ?
 
sergeev:
это что ?
Визуализация хода оптимизации. Замечательно видно, как лучшие особи вытесняют худших - движение с лева на право.
[Удален]  
joo:

"Настольная" эволюция.

Визуализация хода оптимизации. Замечательно видно, как лучшие особи вытесняют худших - движение с лева на право.

Прикольно.
 


Компоненты управления средствами MQL5




 

Компоненты управления средствами MQL5

Здорово! У MQL5 какие то неограниченные возможности как я посмотрю.))

 
tol64:

Здорово! У MQL5 какие то неограниченные возможности как я посмотрю.))

Ограниченные и даже очень! Всяких графических наворотов, может быть и много, но такие элементарные вещи, как простое программное изменение размеров отдельных окон или единое масштабирование индикаторов в рамках одного окна, похоже, отсутствуют.

Или, возможно, я чего-то не знаю. Поэтому если кто-то знает, просьба ответить.

123456
Новый комментарий