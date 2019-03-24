Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 10

Алексей Тарабанов:

А за базар? 

[Удален]  
khorosh:

Не тот.

 
Сергей Таболин:

Не тот.

Главное, что красиво.)

[Удален]  
khorosh:

Главное, что красиво.)

А так?


 
khorosh:

И хороший конец, как в кино.)

кстати неплохая мысль - окрашивать бары от вклада в интерполятор.Или хотя-бы в его "перелом". Главное хотя-бы их не перирисовывать

 
multiplicator:
мне дыхание перехватило.

а потом я увидел это:
"красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает" (

ну так я о том и говорю, тут мне утверждали что будещее не нужно знать чтобы построить незапаздывающий индикатор и что сместить SMA на пол периода она всё равно будет отставать...

я говорил про то что это можно как то использовать, разве что если у вас нет МО которое прогнозирует с вероятность выше 60-70%

