Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А за базар?
Yt gjyzk.
Не тот.
Не тот.
Главное, что красиво.)
Главное, что красиво.)
А так?
И хороший конец, как в кино.)
кстати неплохая мысль - окрашивать бары от вклада в интерполятор.Или хотя-бы в его "перелом". Главное хотя-бы их не перирисовывать
а потом я увидел это:
"красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает" (
ну так я о том и говорю, тут мне утверждали что будещее не нужно знать чтобы построить незапаздывающий индикатор и что сместить SMA на пол периода она всё равно будет отставать...
я говорил про то что это можно как то использовать, разве что если у вас нет МО которое прогнозирует с вероятность выше 60-70%