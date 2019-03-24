Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)?

Новый комментарий
 
Нужен ли вообще такой? Если он не запаздывающий, значит он будет реагировать на мелкие движения цены и будет давать много ложных сигналов. Или имеется ввиду, что он не реагирует на эти мелкие движения, но не запаздывает , когда начинается существенное движение? Но возможно ли такое?
 

А это вобще туманный термин.

Как индикатор может быть "запаздывающим" ? Он ровно такой, когда его считают. Та же МАшка - она физически не может "запаздывать", она показывает скользящее среднее на том баре, на котором она вычислена, где там "запаздывание" ?

Все это придумали те, кому надо оправдаться за неправильное применение тех же скользящих - слили депозит, а виноват кто ? Ну, конечно, "запаздывающий индикатор", "опоздал" показывать "точные входы".

 
khorosh:
Нужен ли вообще такой? Если он не запаздывающий, значит он будет реагировать на мелкие движения цены и будет давать много ложных сигналов. Или имеется ввиду, что он не реагирует на эти мелкие движения, но не запаздывает , когда начинается существенное движение? Но возможно ли такое?

Это сделанные выводу могут оказаться запаздывающими.

 
Georgiy Merts:

А это вобще туманный термин.

Как индикатор может быть "запаздывающим" ? Он ровно такой, когда его считают. Та же МАшка - она физически не может "запаздывать", она показывает скользящее среднее на том баре, на котором она вычислена, где там "запаздывание" ?

Все это придумали те, кому надо оправдаться за неправильное применение тех же скользящих - слили депозит, а виноват кто ? Ну, конечно, "запаздывающий индикатор", "опоздал" показывать "точные входы".

Запаздывание, я думаю, надо считать от последнего экстремума зигзага до момента появления сигнала на вход, который дал индикатор.

 
khorosh:

Запаздывание, я думаю, надо считать от последнего экстремума зигзага до момента появления сигнала на вход, который дал индикатор.

Отображение линии следующего (восходящего) тренда или продолжение линии текущего (нисходящего) тренда индикатором зигзаг произойдёт при вполне определенных условиях через некоторое время. Это и есть его запаздывание.   
 

незапаздывающий, значит либо констатирующий текущую ситуацию, либо будущую

а не прошлую, не постфактум

 
Кое-что может и есть из незапаздывающего. Это дивергенция. Неважно на чем смотреть, при правильном подходе - работает.
 
Andrey Gladyshev:
Кое-что может и есть из незапаздывающего. Это дивергенция. Неважно на чем смотреть, при правильном подходе - работает.

Но это по сути и не индикатор.

 
aleger:
Отображение линии следующего (восходящего) тренда или продолжение линии текущего (нисходящего) тренда индикатором зигзаг произойдёт при вполне определенных условиях через некоторое время. Это и есть его запаздывание.   

Чтобы зигзаг был виден полностью, надо убрать птичку с опции "график сверху".

 
под "запаздывающим" индикатором считается именно "сигнал", который подается не вовремя. При этом "сигнал" - это вольное субъективное описание каких-то визуальных событий и их трактовка. 
 
Andrey Gladyshev:
Кое-что может и есть из незапаздывающего. Это дивергенция. Неважно на чем смотреть, при правильном подходе - работает.

Дивергенция запаздывает. Чтобы её идентифицировать, должен сформироваться последний экстремум. А это уже запаздывание.

Во-вторых: когда дивергенция сформировалась, движение, которое она прогнозирует, может быть слишком маленькое.

12345678...10
Новый комментарий