Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)?
А это вобще туманный термин.
Как индикатор может быть "запаздывающим" ? Он ровно такой, когда его считают. Та же МАшка - она физически не может "запаздывать", она показывает скользящее среднее на том баре, на котором она вычислена, где там "запаздывание" ?
Все это придумали те, кому надо оправдаться за неправильное применение тех же скользящих - слили депозит, а виноват кто ? Ну, конечно, "запаздывающий индикатор", "опоздал" показывать "точные входы".
Нужен ли вообще такой? Если он не запаздывающий, значит он будет реагировать на мелкие движения цены и будет давать много ложных сигналов. Или имеется ввиду, что он не реагирует на эти мелкие движения, но не запаздывает , когда начинается существенное движение? Но возможно ли такое?
Это сделанные выводу могут оказаться запаздывающими.
Запаздывание, я думаю, надо считать от последнего экстремума зигзага до момента появления сигнала на вход, который дал индикатор.
незапаздывающий, значит либо констатирующий текущую ситуацию, либо будущую
а не прошлую, не постфактум
Кое-что может и есть из незапаздывающего. Это дивергенция. Неважно на чем смотреть, при правильном подходе - работает.
Но это по сути и не индикатор.
Отображение линии следующего (восходящего) тренда или продолжение линии текущего (нисходящего) тренда индикатором зигзаг произойдёт при вполне определенных условиях через некоторое время. Это и есть его запаздывание.
Чтобы зигзаг был виден полностью, надо убрать птичку с опции "график сверху".
Кое-что может и есть из незапаздывающего. Это дивергенция. Неважно на чем смотреть, при правильном подходе - работает.
Дивергенция запаздывает. Чтобы её идентифицировать, должен сформироваться последний экстремум. А это уже запаздывание.
Во-вторых: когда дивергенция сформировалась, движение, которое она прогнозирует, может быть слишком маленькое.
