Renat Akhtyamov:
покажите скрин, чтобы убедиться в этом

Что именно? Как SMA сдвинуть, или идеальные сигналы?

 
Yuriy Asaulenko:
При вашем хамском отношении, нет смысла вам что либо демонстрировать. Мне оно не надо.

Где хамство? 

Женя:

Ждём демонстрации Асаюленко, как сделать только по прошлым ценам не запаздывающий индикатор:)

Это что ли?

Так Вы обещали продемонстрировать как это сделать и попросили напомнить, теперь говорите что я хамлю что напомнил...

Всё понятно, демагогия детектед. Удачи)))

 
Женя:

Что именно? Как SMA сдвинуть, или идеальные сигналы?

речь про SMA по моему шла.

покажите, как она не запаздывает.

 
Renat Akhtyamov:

речь про SMA по моему шла.

покажите, как она не запаздывает.


зелёное - СБ, желтое SMA, красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает

Женя:


зелёное - СБ, желтое SMA, красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает

А можно увидеть окончание этого графика?

 
Женя:


зелёное - СБ, желтое SMA, красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает

Сместив МА на полпериода в прошлое, Вы лишили настоящее данных МА, но научились прогнозировать прошлое СБ с определенными параметрами. Думаю, эти параметры связаны с периодом Вашей МА. 

 
Сергей Таболин:

А можно увидеть окончание этого графика?

Сергей Таболин:

А можно увидеть окончание этого графика?

И хороший конец, как в кино.)

 
khorosh:

А за базар? 

