Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 9
покажите скрин, чтобы убедиться в этом
Что именно? Как SMA сдвинуть, или идеальные сигналы?
При вашем хамском отношении, нет смысла вам что либо демонстрировать. Мне оно не надо.
Где хамство?
Ждём демонстрации Асаюленко, как сделать только по прошлым ценам не запаздывающий индикатор:)
Это что ли?
Так Вы обещали продемонстрировать как это сделать и попросили напомнить, теперь говорите что я хамлю что напомнил...
Всё понятно, демагогия детектед. Удачи)))
речь про SMA по моему шла.
покажите, как она не запаздывает.
зелёное - СБ, желтое SMA, красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает
А можно увидеть окончание этого графика?
Сместив МА на полпериода в прошлое, Вы лишили настоящее данных МА, но научились прогнозировать прошлое СБ с определенными параметрами. Думаю, эти параметры связаны с периодом Вашей МА.
А можно увидеть окончание этого графика?
:)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)?
Женя, 2019.03.24 19:39
а потом я увидел это:
"красное, смещённая SMA на полпериода назад, то есть с учетом будущих данных, поэтому она не запаздывает" (
А можно увидеть окончание этого графика?
И хороший конец, как в кино.)
А за базар?