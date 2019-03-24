Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 6
Ваше право трактовать запаздывание так, как вам хочется. Однако отсчёт запаздывания относительно пика позволяет сравнивать разные индикаторы и выбирать тот, который даёт сигналы с меньшим запаздыванием.
Пример приведи. Убедишься, что твое "запаздывание" совершенно одинаково везде, и зависит только от периода индикатора. Ставь его меньше - и "запаздывание" будет меньше. А "ложных" сигналов - больше. Хотя, реально ни запаздывания, ни лжи в индикаторах нет. И перестань "выкать" - этим ты выражаешь свое высокомерие.
......... И перестань "выкать" - этим ты выражаешь свое высокомерие.
Не, ну вот такого поворота я уж точно не ожидал 8(
Теперь воспитанность уже называется высокомерием...
Увы есть 100500 способов себя обмануть в этом деле, но против сути процесса не попрёшь, нет качественного предсказания будущего - нет качественного сглаживания.
Сглаживание уже вносит запаздывание
Да, если использовать данные только прошлые. Если с обеих сторон взять точки поровну SMA не будет отставать, это тоже самое как если её сместить назад на пол периода. Это и намекает на то что чтобы получить не запаздывающий индикатор нужно как бы знать будущие свечи на период вперёд, понимаете?
На предсказуемых данных, например на синусоиде можно импровизировать не запаздывающее сглаживание очень запросто, но вот если прогнозировать трудно то ничего не поделать
Не всякое.
Если сгладить 3 точки, например: 10, 1 и 2. Получим что-то более близкое к 1 и 2.
Не запоздали относительно 10-ки?
А вот если бы мы сказали в 10-ке что будет 1, а потом 2, то вот здесь уже тик в тик.
На предсказуемых данных, например на синусоиде можно импровизировать не запаздывающее сглаживание очень запросто, но вот если прогнозировать трудно то ничего не поделать
Женя, ну при чем тут прогоноз? Сглаживать можно идеально и без задержки. Прогноз никто не обещал, это совсем другая песня.)
....... нужно как бы знать будущие свечи на период вперёд, понимаете?
........
Ну и как узнать будущее? Хиромантией?