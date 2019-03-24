Как расшифровать термин незапаздывающий(по отношению к индикатору)? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да ну? На СБ покажите? На синусоиде я тоже могу))
Результаты в МО могут быть разные, и выше 55%, а для некоторых стратегий и 50% очень хорошо - трендовых к примеру.
Но, я говорю о качественно другом подходе - когда мы ждем не показания индикатора, а принимаем решение на пару шагов вперед, зная, что покажет индикатор, если цена двинется в том или ином направлении. Такой подход позволяет уже сейчас рассматривать возможности входа в позицию, если мы знаем, что от RSI вероятней всего будет отскок, а стопы можно поставить сейчас крайне низкие.
Как мы можем это знать? Тоже только спрогнозировать с помощью МО, подобрав целевую и фичи. Увы как ни извращайся на "народных данных" какие бы целевые и фичи не изобретай, из тех что можно проторговать, цифры примерно одинаковые, если себя не обманывать, что в любом случае вылезет на бэктестирвании.
Как мы можем это знать? Тоже только спрогнозировать с помощью МО, подобрав целевую и фичи. Увы как ни извращайся на "народных данных" какие бы целевые и фичи не изобретай, из тех что можно проторговать, цифры примерно одинаковые, если себя не обманывать, что в любом случае вылезет на бэктестирвании.
Это только могут дать годы поиска и залипания в монитор.
Вот прогноз, я вхожу, так-как жду, что цена скорей всего дойдет до RSI (70) и(или) дневного ATR 100%, от туда вероятность коррекции на M1 (торгую на M1, но масштабы тут лучше показывает M15 ) возрастет.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
Si-6.19, M15, 2019.03.22
АО ''Открытие Брокер'', MetaTrader 5, Real
Прогноз разворота по RSI lvl_70 H1 & ATR D1 100%
Это только могут дать годы поиска и залипания в монитор.
Вот прогноз, я вхожу, так-как жду, что цена скорей всего дойдет до RSI (70) и(или) дневного ATR 100%, от туда вероятность коррекции на M1 (торгую на M1, но масштабы тут лучше показывает M15 ) возрастет.
Да я понимаю о чем вы, сам когда то таким был, но потом понял что "дед мороза не существует", это больно но это правда((Хотя осуждать за такого типа парейдолическую игроманию не посмею,на своём опыте знаю что это порой очень всё "реально", особенно когда некоторое время везёт...
Да я понимаю о чем вы, сам когда то таким был, но потом понял что "дед мороза не существует", это больно но это правда((
Надо лишь верить...
Вот и результат - коррекционный отрезок нарисовался от трех значимых сопротивлений - RSI 70, ATR 100 и уровня Фибоначчи 0% ну и ещё вечерка от 19 марта - от этих уровней часто бывает отбой.
Надо лишь верить...
Вот и результат - коррекционный отрезок нарисовался от трех значимых сопротивлений - RSI 70, ATR 100 и уровня Фибоначчи 0%.
Да я такой же как и Вы до сих пор, на самом деле...
Это просто прикольно, главное существенными суммами не рисковать :)
Чтобы не было двоякого толкования о каком запаздывании идёт речь.
Смена цвета - сигнал для продажи появился с опозданием на 5 баров по отношению к бару на котором был экстремум зигзага.
В таком запаздывании на самом деле нет ничего плохого. Красивых разворотов не бывает, а МАШКА дает время войти позже на откате.
Наверное это будет правильнее.
Да я такой же как и Вы до сих пор, на самом деле...
Это просто прикольно, главное существенными суммами не рисковать :)
Да это такие нюансы, которым не знаешь как обучать модели МО - вроде бы всё им рассказываешь, разжевываешь, делаешь кучу предикторов, а они не втыкают в суть идеи.
Ну а ручная торговля - да - лишние эмоции, которые хорошим, как правило, не кончаются.
Да это такие нюансы, которым не знаешь как обучать модели МО - вроде бы всё им рассказываешь, разжевываешь, делаешь кучу предикторов, а они не втыкают в суть идеи.
Ну а ручная торговля - да - лишние эмоции, которые хорошим, как правило, не кончаются.
Вы же обучали МО на моих данных, и, вроде, даже неплохо получилось. И не было там никаких предикторов, только нормированный ценовой ряд.
Важно чему учить, а предикторы МО само придумает. ) Если это в принципе возможно. А если нет, никакие предикторы не помогут.
Вы же обучали МО на моих данных, и, вроде, даже неплохо получилось. И не было там никаких предикторов, только нормированных ценовой ряд.
Важно чему учить, а предикторы МО само придумает.
Определенно я работал с данными, но глубокого понимания, как их правильно получить и из них сделать стратегию у меня нет.