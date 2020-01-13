Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 12

multiplicator:

вы всё о том, что уже существует. а я же предложил новый эксперимент.
какая разница что там происходит на биржах и по каким законам?

Тогда какая цель эксперимента, если он не имитирует в лабораторных условиях биржевую торговлю?

Часть людей войдет на всю котлету и часть сольет, другая часть из первой опять разделится - в итоге таких психопатов не станет. Потом на вылет пойдут по причине скуки от процесса, потом от бессмысленности действий, в общем число участников будет убывать по естественным причинам, не связанной с виртуальной рыночной ситуацией.

 
Dmitry Fedoseev:

да, бяда...

Вот и я про то же...

 
Aleksey Vyazmikin:

Не всё, договором указывается условия и сроки исполнения обязательств - т.е. нам надо условится, что контракт будет действовать ограниченное число времени и это будет влиять на котировки.

Aleksey Vyazmikin:

на CFD у участников нет обязательства закрыть сделку в конкретное время.

когда захотят - тогда закроют.

 
multiplicator:
Вероятно на рисованные ДЦ инструменты нет никаких обязательств, особенно у ДЦ перед вами.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вероятно на рисованные ДЦ инструменты нет никаких обязательств, особенно у ДЦ перед вами.

в Америке есть реальные CFD, а не те, которые у форекс брокеров, где вы совершаете сделку против брокера.

там есть стакан, и участники торгуют друг с другом.
 
multiplicator:
CFD - это продукт, по хорошему они внутри своей кухни крутят объем реальных активов - дельта между покупкой и продажей клиентов, и при этом за счет спреда каждый раз рубят себе комиссию. Стакан там реально ничего не дает - в нужный момент ДЦ возьмет на себя роль маркетмейкера и недопустит арбитража с реальной биржей - т.е. отклонения будут минимальны. В иных случаях будут рисовать все.

 
Aleksey Vyazmikin:

CFD - это продукт, по хорошему они внутри своей кухни крутят объем реальных активов - дельта между покупкой и продажей клиентов, и при этом за счет спреда каждый раз рубят себе комиссию. Стакан там реально ничего не дает - в нужный момент ДЦ возьмет на себя роль маркетмейкера и недопустит арбитража с реальной биржей - т.е. отклонения будут минимальны. В иных случаях будут рисовать все.

ну представьте себе, что каждому раздали по 100 долларов и одной акции, и сказали, что эта акция стоит 100 долларов.
если вы не можете себе представить торговлю виртуальным активом, и вам нужно что-то реальное.

но тему мы из-за вас менять не будем)
 
multiplicator:
Да я уже описал свое мнение детально, в случае реальной и не реальной торговли. В первом случаем неоправданный рост и резкое падение, во втором случае флэт сильными выбросами.

 
multiplicator:
представьте такой эксперимент.

решили сделать исследование. раздали тысяче человек по 100 долларов. создали своего брокера, установили биржевой терминал. и сказали всем: "начинайте торговать". торгуйте как хотите.

можете заявки в стакан ставить. можете по рынку сделки открывать.

(финансовый инструмент - виртуальный)

Как вы думаете, как будет вести себя график в таком исследовании?

И чем оно закончится?

начало: скорее всего купить нужно дешевле и продать дороже, либо наоборот

закончится тем, что все будут чего то выжидать, возможно профита

варианты графика, их всего два:


 
multiplicator:
Я видел результаты  такого эксперимента вживую. Графиков под рукой нет, давно было.  Проект в инете был, типа виртуальной биржи, но с конвертацией и выводом вполне реальных денех.   С удовольствием понаблюдал и поучаствовал.   Графики  от реальных рыночных не отличались абсолютно ничем.   Паттерны все те же, МТС отработала как часы.


multiplicator:
я предлагаю форумчанам подумать и смоделировать что будет.
Надо попросить кого нить неленивого сбацать движок.   Я умею и сделал бы доброе дело, но ленив.
