Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы всё о том, что уже существует. а я же предложил новый эксперимент.
какая разница что там происходит на биржах и по каким законам?
Тогда какая цель эксперимента, если он не имитирует в лабораторных условиях биржевую торговлю?
Часть людей войдет на всю котлету и часть сольет, другая часть из первой опять разделится - в итоге таких психопатов не станет. Потом на вылет пойдут по причине скуки от процесса, потом от бессмысленности действий, в общем число участников будет убывать по естественным причинам, не связанной с виртуальной рыночной ситуацией.
да, бяда...
Вот и я про то же...
Не всё, договором указывается условия и сроки исполнения обязательств - т.е. нам надо условится, что контракт будет действовать ограниченное число времени и это будет влиять на котировки.
Тогда какая цель эксперимента, если он не имитирует в лабораторных условиях биржевую торговлю?
Часть людей войдет на всю котлету и часть сольет, другая часть из первой опять разделится - в итоге таких психопатов не станет. Потом на вылет пойдут по причине скуки от процесса, потом от бессмысленности действий, в общем число участников будет убывать по естественным причинам, не связанной с виртуальной рыночной ситуацией.
когда захотят - тогда закроют.
на CFD у участников нет обязательства закрыть сделку в конкретное время.
когда захотят - тогда закроют.
Вероятно на рисованные ДЦ инструменты нет никаких обязательств, особенно у ДЦ перед вами.
Вероятно на рисованные ДЦ инструменты нет никаких обязательств, особенно у ДЦ перед вами.
там есть стакан, и участники торгуют друг с другом.
в Америке есть реальные CFD, а не те, которые у форекс брокеров, где вы совершаете сделку против брокера.
там есть стакан, и участники торгуют друг с другом.
CFD - это продукт, по хорошему они внутри своей кухни крутят объем реальных активов - дельта между покупкой и продажей клиентов, и при этом за счет спреда каждый раз рубят себе комиссию. Стакан там реально ничего не дает - в нужный момент ДЦ возьмет на себя роль маркетмейкера и недопустит арбитража с реальной биржей - т.е. отклонения будут минимальны. В иных случаях будут рисовать все.
CFD - это продукт, по хорошему они внутри своей кухни крутят объем реальных активов - дельта между покупкой и продажей клиентов, и при этом за счет спреда каждый раз рубят себе комиссию. Стакан там реально ничего не дает - в нужный момент ДЦ возьмет на себя роль маркетмейкера и недопустит арбитража с реальной биржей - т.е. отклонения будут минимальны. В иных случаях будут рисовать все.
если вы не можете себе представить торговлю виртуальным активом, и вам нужно что-то реальное.
но тему мы из-за вас менять не будем)
ну представьте себе, что каждому раздали по 100 долларов и одной акции, и сказали, что эта акция стоит 100 долларов.
если вы не можете себе представить торговлю виртуальным активом, и вам нужно что-то реальное.
но тему мы из-за вас менять не будем)
Да я уже описал свое мнение детально, в случае реальной и не реальной торговли. В первом случаем неоправданный рост и резкое падение, во втором случае флэт сильными выбросами.
представьте такой эксперимент.
решили сделать исследование. раздали тысяче человек по 100 долларов. создали своего брокера, установили биржевой терминал. и сказали всем: "начинайте торговать". торгуйте как хотите.
можете заявки в стакан ставить. можете по рынку сделки открывать.
(финансовый инструмент - виртуальный)
Как вы думаете, как будет вести себя график в таком исследовании?
И чем оно закончится?
начало: скорее всего купить нужно дешевле и продать дороже, либо наоборот
закончится тем, что все будут чего то выжидать, возможно профита
варианты графика, их всего два:
представьте такой эксперимент.
решили сделать исследование. раздали тысяче человек по 100 долларов. создали своего брокера, установили биржевой терминал. и сказали всем: "начинайте торговать". торгуйте как хотите.
можете заявки в стакан ставить. можете по рынку сделки открывать.
(финансовый инструмент - виртуальный)
Как вы думаете, как будет вести себя график в таком исследовании?
И чем оно закончится?
Я видел результаты такого эксперимента вживую. Графиков под рукой нет, давно было. Проект в инете был, типа виртуальной биржи, но с конвертацией и выводом вполне реальных денех. С удовольствием понаблюдал и поучаствовал. Графики от реальных рыночных не отличались абсолютно ничем. Паттерны все те же, МТС отработала как часы.
я предлагаю форумчанам подумать и смоделировать что будет.