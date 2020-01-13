Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 21
Условия неполно и не вполне корректно сформулированы. Откуда будет браться торгуемый актив и сколько его? Какая степень информированности участников о равновесной цене? Какая мотивация торгов? Как физически будет происходить торговля - видимо через стакан, но это обязательно нужно указать.
Если попробовать уточнить эту неполноту формулировки, то можно предложить следующее - участникам раздать не только по 100 тугриков, но и какое то количество актива например по 100 А. Для мотивации можно предложить например, что наторгованные сверх начального уровня тугрики будут выданы по окончании исперимента, и соответственно А - выкуплено. Торговля осуществкяется через стакан т.е. выставлением лимитных ордеров.
Если у всех будет одинаковое число актива и тугриков,например по 100 того и другого, то все моментально посчитают равновесную цену актива 1 А/тугрик и собственно торговли не будет, все выставят лимитники выше и ниже справедлеивой цены. Единичные любители риска будут пробовать купить дорого и продать дешево, и затем сидеть до конца турнира с этими ордерами и фиксировать убытки в конце.
Более точно игра отразит настоящую ситуацию существующую на рынке, если разным участникам раздавать актив и тугрики в разных соотношениях - кому-то 100/100, кому то 150/50, а кому-то 50/150. Интуитивно собственная равновесная цена будет транслироваться на других участников, цена будет какое-то время сильно летать, вокруг равновесной пока в конце концов не сойдется к равновесной. В убытках останутся те кто продали слишком дешево и те кто купили слишком дорого. Примерно такая ситуация на настоящем рынке - различные его участники обладают различной степенью информированности о текущей равновесной цене.
Да, верное решение!
С чего Вы взяли, что поведение толпы влияет на движение цены?...
Это - не аксиома, а ОДНО из МНОЖЕСТВА возможных вариантов развития событий...
Если учесть, что толпа ОДНОЗНАЧНО и ВСЕГДА отстает от начала движения цены, то выводы напрашиваются сами собой - реакция толпы ВТОРИЧНА по отношению к подвижкам цены...
цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...
это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.
С первым Вашим утверждением согласен на 200%.
Со вторым, нет. Первично конечно же яйцо.
Курица может дать или яйцо или ни чего не дать, 1 или 0.
Яйцо может дать или курицу, или петуха, или ни чего не дать, 1 или 1 или 0.
Яйцо придумывалось для выживания, с большим количеством возможных комбинаций.
Еще один миф: стакан на половину полон или пуст. Конечно полон.
Он изначально придумывался для наполнения.
Улыбнуло про стакан)). Верно подмечено.
цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...
Ну да, ну да...
А еще есть теория, что "цена движется не сама по себе ", а зависит от лунных и солнечных циклах...
А еще один чувак лично, в одиночку, развернул фунт..., заметьте - без толпы...
А еще влияние инопланетян и мировой разум..., и тоже нас ( толпу ) никто не спрашивал, но цена развернулась...
А может это толпа повлияла на инопланетян, и цена развернулась?
А если по теме, то: победителем всегда является организатор: торгов, рынка, площадки и т.д. А рисунок будет как в игре орел\решка. Сделайте хотя бы 1000 бросков монеткой, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, потратьте 120 мин., получите просветление, постройте график орел=+5 мм. вверх, решка=-5 мм. вниз. Много чего интересного обнаружите: линии поддержки и сопротивления, лучи Ганна и т.д. К стати, я не говорю, что нельзя заработать на торговле.
Люди могут через стакан общаться (давно доказано)). Если все начнут на один уровень свои заявки ставить, то и остальные подтянутся.
В итоге все придут к одной цене.
цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...
это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.
Здесь все верно. Толпа - это стадо. Носится туда-сюда, мотает цену. С другой стороны те, кто у руля, как пастухи вынуждают толпу идти куда нужно.
Шикарно! Годный пост
если бы обсуждающие тот пост только понимали о чем он...
без разницы, сколько народу на рынке, но закономерность все равно не в этом
а в том, что выиграет только один
в нашем случае, хозяин форекс
))))