Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 21

Новый комментарий
 

Условия неполно и не вполне корректно сформулированы. Откуда будет браться торгуемый актив и сколько его? Какая степень информированности участников о равновесной цене? Какая мотивация торгов? Как физически будет происходить торговля - видимо через стакан, но это обязательно нужно указать.


Если попробовать уточнить эту неполноту формулировки, то можно предложить следующее - участникам раздать не только по 100 тугриков, но и какое то количество актива например по 100 А. Для мотивации можно предложить например, что наторгованные сверх начального уровня тугрики будут выданы по окончании исперимента, и соответственно А - выкуплено. Торговля осуществкяется через стакан т.е. выставлением лимитных ордеров.


Если у всех будет одинаковое число актива и тугриков,например по 100 того и другого,  то все моментально посчитают равновесную цену актива 1 А/тугрик и собственно торговли не будет, все выставят лимитники выше и ниже справедлеивой цены. Единичные любители риска будут пробовать купить дорого и продать дешево, и затем сидеть до конца турнира  с этими ордерами и фиксировать убытки в конце.


Более точно игра отразит настоящую ситуацию существующую на рынке, если разным участникам раздавать актив и тугрики в разных соотношениях - кому-то  100/100, кому то 150/50, а кому-то 50/150. Интуитивно собственная равновесная цена будет транслироваться на других участников, цена будет какое-то время сильно летать, вокруг равновесной пока в конце концов не сойдется к равновесной. В убытках останутся те кто продали слишком дешево и те кто купили слишком дорого.      Примерно такая ситуация на настоящем рынке - различные его участники обладают различной степенью информированности о текущей равновесной цене.

 
Serqey Nikitin:

Да, верное решение!

С чего Вы взяли, что поведение толпы влияет на движение цены?...

Это - не аксиома, а ОДНО из МНОЖЕСТВА возможных вариантов развития событий...

Если учесть, что толпа ОДНОЗНАЧНО и ВСЕГДА отстает от начала движения цены, то выводы напрашиваются сами собой - реакция толпы ВТОРИЧНА по отношению к подвижкам цены...

цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...

это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.

 
Andrey Dik:

цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...

это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.

С первым Вашим утверждением согласен на 200%.

Со вторым, нет. Первично конечно же яйцо.

Курица может дать или яйцо или ни чего не дать, 1 или 0.

Яйцо может дать или курицу, или петуха, или ни чего не дать, 1 или 1 или 0.

Яйцо придумывалось для выживания, с большим количеством возможных комбинаций.

Еще один миф: стакан на половину полон или пуст. Конечно полон.

Он изначально придумывался для наполнения.

 
Vasily Belozerov:

С первым Вашим утверждением согласен на 200%.

Со вторым, нет. Первично конечно же яйцо.

Курица может дать или яйцо или ни чего не дать, 1 или 0.

Яйцо может дать или курицу, или петуха, или ни чего не дать, 1 или 1 или 0.

Яйцо придумывалось для выживания, с большим количеством возможных комбинаций.

Еще один миф: стакан на половину полон или пуст. Конечно полон.

Он изначально придумывался для наполнения.

Улыбнуло про стакан)). Верно подмечено.

 
Andrey Dik:

цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...

Ну да, ну да...

А еще есть теория, что "цена движется не сама по себе ", а зависит от лунных и солнечных циклах...

А еще один чувак лично, в одиночку, развернул фунт..., заметьте - без толпы...

А еще влияние инопланетян и мировой разум..., и тоже нас  ( толпу ) никто не спрашивал, но цена развернулась...

А может это толпа повлияла на инопланетян, и цена развернулась?

 

А если по теме, то: победителем всегда является организатор: торгов, рынка, площадки и т.д. А рисунок будет как в игре орел\решка. Сделайте хотя бы 1000 бросков монеткой, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, потратьте 120 мин., получите просветление, постройте график орел=+5 мм. вверх, решка=-5 мм. вниз. Много чего интересного обнаружите: линии поддержки и сопротивления, лучи Ганна и т.д. К стати, я не говорю, что нельзя заработать на торговле.

 
Andrey Gladyshev:

Люди могут через стакан общаться (давно доказано)). Если все начнут на один уровень свои заявки ставить, то и остальные подтянутся. 
В итоге все придут к одной цене.

 
Andrey Dik:

цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...

это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.

Здесь все верно. Толпа - это стадо. Носится туда-сюда, мотает цену. С другой стороны те, кто у руля, как пастухи вынуждают толпу идти куда нужно.

 
Ivan Butko:

Шикарно! Годный пост

если бы обсуждающие тот пост только понимали о чем он...

без разницы, сколько народу на рынке, но закономерность все равно не в этом

а в том, что выиграет только один

в нашем случае, хозяин форекс

 
Renat Akhtyamov:

))))

1...141516171819202122
Новый комментарий