Andrey Gladyshev:

Это про дрожь в руках)

 
Andrey Gladyshev:

И в конце все будут сидеть в стакане и ждать)

Нет, тогда хозяин торгов пришлет "засланного казачка" в виде информации или в виде разрушителя цены. И тут такое начнется...

 

а чего её (ситуацию) моделировать-то ?

с некоторой точностью, можно-же просто взять и посмотреть :-)

почти на любом свежепридуманном криптокойне. Природа возникновения и суммарный объём дан, условия размещения известны. Котировки и обороты перед вами.

разница только что не 1000 человек принудительно торгуют 1 инструмент. Зато про сам инструмент известно всё.

и это конечно-же даже и не валюта :-) зато биржевой инструмент 

 
Vasily Belozerov:

Нет, тогда хозяин торгов пришлет "засланного казачка" в виде информации или в виде разрушителя цены. И тут такое начнется...

Изначально в этой модели ЗАСЛАНЦЕВ нет.)

 
Andrey Dik:

цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...

это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.

Именно!  (что то у меня очучение, что в этой  замечательной ветке многие если и не найдут Грааль, то очень близко подберутся  к сути :)  Что не вопрос, то в яблочко.  Что не ответ, то почти рядом.

Картинка к Вашему посту, рука рисующая руку,  очень точно отражающая суть происходящего  на рынках, на глобальном уровне.



 
Если эти 1000 человек не смогут пополнять и выводить средства то график должен будет принять форму затухающих колебания
bilbo_b:
Если эти 1000 человек не смогут пополнять и выводить средства то график должен будет принять форму затухающих колебания

это навряд ли.... скорее всего цена экспоненциально вырастет, после чего рухнет до 0 (при условии что не будет пополнений и выводов средств), а все активы, которые будет некому продать, перетекут в одни руки. 

 
Andrey Dik:

это навряд ли.... скорее всего цена экспоненциально вырастет, после чего рухнет до 0 (при условии что не будет пополнений и выводов средств), а все активы, которые будет некому продать, перетекут в одни руки. 

я рассмотрел вариант если система будет равновесной. у такой системы аттрактор будет точкой. один человек заберет все деньги.

если же все эти 1000 человек будут торговать по обычным рыночным правилам где они смогут вносить и выводить средства и при условии что у всех будет разное количество денег, то график ничем не будет отличатся от обычного рыночного графика.

