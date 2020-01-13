Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 22
))))
Это про дрожь в руках)
И в конце все будут сидеть в стакане и ждать)
Нет, тогда хозяин торгов пришлет "засланного казачка" в виде информации или в виде разрушителя цены. И тут такое начнется...
а чего её (ситуацию) моделировать-то ?
с некоторой точностью, можно-же просто взять и посмотреть :-)
почти на любом свежепридуманном криптокойне. Природа возникновения и суммарный объём дан, условия размещения известны. Котировки и обороты перед вами.
разница только что не 1000 человек принудительно торгуют 1 инструмент. Зато про сам инструмент известно всё.
и это конечно-же даже и не валюта :-) зато биржевой инструмент
Изначально в этой модели ЗАСЛАНЦЕВ нет.)
цена движется не сама по себе, а в ответ на реакцию толпы, а толпа в свою очередь реагирует на движение цены. и ничто тут не может быть первичным или вторичным, и цена и толпа равнозначны и реагируют на действия друг друга...
это всё равно что спросить, что было раньше, яйцо или курица? курица из яйца а яйцо курицы, цена от торговцев, а торговцы от цены.
Именно! (что то у меня очучение, что в этой замечательной ветке многие если и не найдут Грааль, то очень близко подберутся к сути :) Что не вопрос, то в яблочко. Что не ответ, то почти рядом.
Картинка к Вашему посту, рука рисующая руку, очень точно отражающая суть происходящего на рынках, на глобальном уровне.
Если эти 1000 человек не смогут пополнять и выводить средства то график должен будет принять форму затухающих колебания
это навряд ли.... скорее всего цена экспоненциально вырастет, после чего рухнет до 0 (при условии что не будет пополнений и выводов средств), а все активы, которые будет некому продать, перетекут в одни руки.
это навряд ли.... скорее всего цена экспоненциально вырастет, после чего рухнет до 0 (при условии что не будет пополнений и выводов средств), а все активы, которые будет некому продать, перетекут в одни руки.
я рассмотрел вариант если система будет равновесной. у такой системы аттрактор будет точкой. один человек заберет все деньги.
если же все эти 1000 человек будут торговать по обычным рыночным правилам где они смогут вносить и выводить средства и при условии что у всех будет разное количество денег, то график ничем не будет отличатся от обычного рыночного графика.