бессмысленна или не бессмысленна но такие операции проводят на биржах.
вы, как спекулянт, купили у кого-то актив, вы в сделке. актив вы вывести не можете. вы можете его только кому-то обратно продать.
О том и речь, что крипта - нематериальный актив, и люди вкладываются в менеджмент и инфраструктуру (сайты, программное обеспечение). Биржа проводит условный клиринг и криптомонеты попадают в Ваш кошелек. Происходит реальное движение монет.
Я говорю о том, что надо реально понимать, что будет торговаться, точно определится с условиями.
так и крипте продали.
не предмет дисскуссии)
Нет, такую операцию не провести за раз. Купили валюту а потом продали - оказались в исходной точке - вот в чем правда.
Почему это бессмысленная? В этом как раз и смысл спекуляции - возможность заработать на колебаниях цены. С плечом не надо определяться, если аппетиты умеренные.
ну вот вы наблюдали за рынком криптовалют. можете описать, какие процессы там происходят?
на многих активах происходит одно и тоже сначала почти экспоненциальный рост, а потом откат почти до половины, затем период слабой активности и далее рост, превосходящий предыдущий в несколько раз.
вот несколько моментов на биткоине, эфире, золоте и акции аппл
эфир
золото
эппл
вы реально не можете себе представить торги по несуществующему инструменты.
были на американской фонде такие махинации, когда предприятия реально не существовало, а его акции торговались на бирже.
но мы отклоняемся от темы.
Я уже сказал выше, что модель ДЦ возможна, но тогда участники не влияют на котировки, а они просто кем то рисуются. Байки про несуществующие фирмы интересны, но мало вероятны, и в любом случае торговались их акции, пусть даже по нулевой цене.
в продали позднее, когда уже ситуация на рынке совсем поменялась.
Как продать того, что нет? Вам должны это дать в займы, а кто даст? Либо можете сами создать обязательства на поставку и продать их.
Если нет плеча, то нет возможности условно продать того, что нет.
Нет)) Плечо определяет на какую сумму можно сделать сделку. А соответствие изменения цены/прибыль не зависит от плеча.
Потрясающе, уже сколько лет существует это форекс, но все еще находятся кадры, которые заплывают с этим плечом. Да и без плеча возможны сделки, только прибыль маленькая. Просто обменять рубли на доллары или доллары на рубли, какое здесь плечо - никакого, и понятия такого нет, но тем не менее обмен возможен, и результат такого обмена будет разным по прошествии времени.
Я уже сказал выше, что модель ДЦ возможна, но тогда участники не влияют на котировки, а они просто кем то рисуются.
а вот у нас влияют)
Байки про несуществующие фирмы интересны, но мало вероятны, и в любом случае торговались их акции, пусть даже по нулевой цене.
такой случай реально был в США. еще фильм сняли, "Бойлерная", по реальным событиям.