Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так-как актив новый, то его ни у кого нет
ставит человек заявку в стакан: хочу купить актив по такой то цене. другой ему продает.
потом закрывают свои позиции через некоторое время (совершая противоположные сделки. либо между собой, либо с другими участниками рынка)
Я крипту вообще не трогаю, понятия не имею кто там что двигает. Валюта, нефть. За этим слежу. Да и как слежу, на уровне тиков.
внимательней нужно быть, финансовый инструмент виртуальный у автора
почему? стакан есть. кто хочет - может выставить заявку.
да, если есть алгоритм выгоды, и при определенных условиях. Например актив это ящики, валюта рубли. У каждого участника 100 ящиков и 100 рублей. Каждый участник понимает, что ценность 1 ящика = 1 рубль. в стакан он выставит заявку купить по 0,5 рублей или продать по 2 рубля. Он понимает, что купить ящики по 0,5 рублей в целом выгодно, но и почему бы не продать по 2 рубля ему это будет выгодно, другие операции ему не выгодны. Каждый участник выставит такие заявки и никто по рынку не купит/продаст, по тому что в этом нет выгоды.
Если же операции случайно будут проводиться, то все нормально или если эмитент ящиков будет один.
Нужно учесть ,что такая модель не учитывает особенность рынков.
валютный рынок - идет эмиссия обоих активов, одного больше, другого меньше ,число участников примерно стабильно ,по тому что все население страны так или иначе вовлечено в процесс обмена валют
рынок акций - эмиссии актива нет, но есть эмиссия валюты, за которую торгуется акция. То есть число денег у участников не фиксировано по 100$, а периодически пополняется, при этом ценность денег падает. Число участников колеблется, рынок живет за счет поступления новых участников
рынок сырья - сырье расходуется и присутствует эмиссия, идет уменьшение количества актива (из-за расхода) и потом его пополнение. Присутствует постоянный спрос, его величина колеблется. Плюс эмиссия валюты, которая обесценивается и цена актива растет, плюс улучшение технологий добычи сырья, что делает его дешевле. Получается самый сложный рынок.
рынок криптовалют - нет спроса на практическое применение, как в случае с валютой, исключительно спекулятивный рынок, идет постоянная эмиссия актива.
нам важен идеальный рынок. как на нем ведет себя толпа.
Я крипту вообще не трогаю, понятия не имею кто там что двигает. Валюта, нефть. За этим слежу. Да и как слежу, на уровне тиков.
крипта отличный спекулятивный актив, на ней очень интересно изучать закономерности в почти идеальных условиях.
рынок криптовалют - нет спроса на практическое применение, как в случае с валютой, исключительно спекулятивный рынок, идет постоянная эмиссия актива.
вот рынок криптовалют идеально подходит. только если бы не было эмиссии.
представьте такой эксперимент.
решили сделать исследование. раздали тысяче человек по 100 долларов. создали своего брокера, установили биржевой терминал. и сказали всем: "начинайте торговать". торгуйте как хотите.
можете заявки в стакан ставить. можете по рынку сделки открывать.
(финансовый инструмент - виртуальный)
Как вы думаете, как будет вести себя график в таком исследовании?
И чем оно закончится?
Без маркет-мейкера(ов) не будет никакого рынка, поэтому график будет определяться его алгоритмом.
ну это уже дополнительные элементы.
нам важен идеальный рынок. как на нем ведет себя толпа.
думаю что при бесконечном числе участников и при случайном совершении сделок график при каждом запуске будет иметь одинаковую форму. Хотелось бы это проверить, или доказать математически конечно.
внимательней нужно быть, финансовый инструмент виртуальный у автора
Для всех сидящих у мониторов то, что они покупают и продают, тоже по сути нечто виртуальное.
Смысл в другом. Такие как мы приходят на рынок не друг с другом торговать, а для того чтобы у них деньги отжали.
Только они об этом не знают. Чтобы хитрить в стакане или со сделками нужны средства, а у толпы с сотней у каждого
их нет. Если кто-то окажется везунчиком и сумеет отжать денег, то с правильным подходом будет дальше отжимать.