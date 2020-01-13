Смоделируйте ситуацию. Если бы 1000 человек заставили торговать между собой, как бы вел себя график? - страница 3

Aleksey Vyazmikin:

Так-как актив новый, то его ни у кого нет

ну а что? а на московской бирже как торгуют акциями? тоже актива ни у кого нет.

ставит человек заявку в стакан: хочу купить актив по такой то цене. другой ему продает.

потом закрывают свои позиции через некоторое время (совершая противоположные сделки. либо между собой, либо с другими участниками рынка)
 
Andrey Gladyshev:

Я крипту вообще не трогаю, понятия не имею кто там что двигает. Валюта, нефть. За этим слежу. Да и как слежу, на уровне тиков. 

внимательней нужно быть, финансовый инструмент виртуальный у автора

 
multiplicator:

почему? стакан есть. кто хочет - может выставить заявку.

да, если есть алгоритм выгоды, и при определенных условиях. Например актив это ящики, валюта рубли. У каждого участника 100 ящиков и 100 рублей. Каждый участник понимает, что ценность 1 ящика = 1 рубль. в стакан он выставит заявку купить по 0,5 рублей или продать по 2 рубля. Он понимает, что купить ящики по 0,5 рублей в целом выгодно, но и почему бы не продать по 2 рубля ему это будет выгодно, другие операции ему не выгодны. Каждый участник выставит такие заявки и никто по рынку не купит/продаст, по тому что в этом нет выгоды.

Если же операции случайно будут проводиться, то все нормально или если эмитент ящиков будет один.

 
Maxim Romanov:

Нужно учесть ,что такая модель не учитывает особенность рынков.

валютный рынок - идет эмиссия обоих активов, одного больше, другого меньше ,число участников примерно стабильно ,по тому что все население страны так или иначе вовлечено в процесс обмена валют

рынок акций - эмиссии актива нет, но есть эмиссия валюты, за которую торгуется акция.  То есть число денег у участников не фиксировано по 100$, а периодически пополняется, при этом ценность денег падает. Число участников колеблется, рынок живет за счет поступления новых участников

рынок сырья - сырье расходуется и присутствует эмиссия, идет уменьшение количества актива (из-за расхода) и потом его пополнение. Присутствует постоянный спрос, его величина колеблется. Плюс эмиссия валюты, которая обесценивается и цена актива растет, плюс улучшение технологий добычи сырья, что делает его дешевле. Получается самый сложный рынок.

рынок криптовалют - нет спроса на практическое применение, как в случае с валютой, исключительно спекулятивный рынок, идет постоянная эмиссия актива.

ну это уже дополнительные элементы.

нам важен идеальный рынок. как на нем ведет себя толпа.
 
Andrey Gladyshev:

крипта отличный спекулятивный актив, на ней очень интересно изучать закономерности в почти идеальных условиях.

 
Maxim Romanov:

рынок криптовалют - нет спроса на практическое применение, как в случае с валютой, исключительно спекулятивный рынок, идет постоянная эмиссия актива.

вот рынок криптовалют идеально подходит. только если бы не было эмиссии.

 
multiplicator:
представьте такой эксперимент.

решили сделать исследование. раздали тысяче человек по 100 долларов. создали своего брокера, установили биржевой терминал. и сказали всем: "начинайте торговать". торгуйте как хотите.

можете заявки в стакан ставить. можете по рынку сделки открывать.

(финансовый инструмент - виртуальный)

Как вы думаете, как будет вести себя график в таком исследовании?

И чем оно закончится?

Без маркет-мейкера(ов) не будет никакого рынка, поэтому график будет определяться его алгоритмом.

 
multiplicator:
ну это уже дополнительные элементы.

нам важен идеальный рынок. как на нем ведет себя толпа.

думаю что при бесконечном числе участников и при случайном совершении сделок график при каждом запуске будет иметь одинаковую форму. Хотелось бы это проверить, или доказать математически конечно.

 
Все деньги окажутся у биржи. Спред, своп в конечном итоге подъесть значительную сумму общего депозита
 
Fast235:

Для всех сидящих у мониторов то, что они покупают и продают, тоже по сути нечто виртуальное. 
Смысл в другом. Такие как мы приходят на рынок не друг с другом торговать, а для того чтобы у них деньги отжали. 
Только они об этом не знают. Чтобы хитрить в стакане или со сделками нужны средства, а у толпы с сотней у каждого
их нет. Если кто-то окажется везунчиком и сумеет отжать денег, то с правильным подходом будет дальше отжимать.

