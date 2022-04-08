как скрыть название настроек советника в параметрах? - страница 3
настройки пропали )..
но эксперт стал работать непонятным образом
Вы открыли параллельную ветку: "Как научиться писать советника", или что-то похожее. Может, сначала на ней сосредоточитесь, а уж после - на защите своих достижений?
Попробуй поменять все extern на input, а потом убрать input где хочешь скрыть
Меняем правый фланг с левым, чтобы ввести противника в заблуждение. (Тот самый Мюнхгаузен).
Переменные
изучайте и думайте что вам именно надо.
Переменные
изучайте и думайте что вам именно надо.
Кому?
Кому?
Ну вроде как тему Pavel Malyshko создавал. Ему и адресовано само собой. Ну если интересно, можете то-же посмотреть
Попробуй поменять все extern на input, а потом убрать input где хочешь скрыть
чувак ты серьезно? чем для компилятора будет отличаться файл из которого убрали extern и файл из которого убрали input? они будут эдентичны. компилятору плевать что ты там с файлом делал.
Автору. нет способа решить твою задачу вот таким прямым методом. Ты хочешь оставить настройки, но чтобы пользователю их не было видно, так нельзя.
Сейчас тебе насоветовали убрать extern, либо от безграмотности, либо потому что не поняли что ты хочешь.
Убрав extern, терминал, не будет в эти же переменные подставлять нужные значения из сет файла.
Как работает сет файл? терминал ищет во входных параметрах переменные с такими же названиями как и сет файле, и подставляет в них значения из файла.
не нашел во входных параметрах (не было extern/input) - не подставил.
Умные люди уже посоветовали тебе сделать названия мутными (непонятным).
От себя могу порекомендовать скрыть настройки (удалить extern, ты уже сделал это) и прописать в OnInit чтение параметров из файла.
файл с настройками будешь кинать в папку с файлами в терминале, ну или говорить делать это пользователю.
Что там к чему он не поймет, и настроек лишних у него не будет.
Я и сказал удалить только extern/input , а не всю строку
это ему никак не поможет. сет файл не будет действовать на переменные которые без input/extern
У меня все работает без проблем
Перепроверьте еще раз.
Написал простой советник с двумя входными параметрами. сохранил сет файл с измененым вторым параметром.
В OnInit принт значения второго параметра. Удаляю input/extern, гружу сет файл, пишет значение переменной из кода а не из сет файла, как и должно быть.
т.е. сет файл не действует на переменные которые не являются входными. Пробовал и с extern и с input.