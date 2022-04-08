как скрыть название настроек советника в параметрах? - страница 2

Vladimir Baskakov:
Убрать input

пролистал 700 строк кода,но imput не нашёл(

[Удален]  
Pavel Malyshko:

пролистал 700 строк кода,но imput не нашёл(

input
Vladimir Baskakov:
input
 Во входных параметрах

У него нет input -ов. Во незадача, значит никак?

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

У него нет input -ов. Во незадача, значит никак?

И extern нет?
 
Vladimir Baskakov:
И extern нет?


удалив полностью русское описание настроек...остались английские которые слева...изменить русские можно..а вот чтобы не было настроек не получается)

вот что есть)
[Удален]  
Pavel Malyshko:


вот что есть)
Vladimir Baskakov:
Extern убери

настройки пропали )..
но эксперт стал работать непонятным образом

 
Vladimir Baskakov:
Extern убери

Ну, вы, блин, насоветуете. Оказывается, для того, чтобы скрыть названия внешних параметров(настроек), нужно эти параметры убрать. 

[Удален]  
Pavel Malyshko:

настройки пропали )..
но эксперт стал работать непонятным образом

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Ну, вы, блин, насоветуете. Оказывается, для того, чтобы скрыть названия внешних параметров(настроек), нужно эти параметры убрать. 

