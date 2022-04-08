как скрыть название настроек советника в параметрах? - страница 2
Убрать input
пролистал 700 строк кода,но imput не нашёл(
input
У него нет input -ов. Во незадача, значит никак?
И extern нет?
удалив полностью русское описание настроек...остались английские которые слева...изменить русские можно..а вот чтобы не было настроек не получается)
вот что есть)
Extern убери
настройки пропали )..
но эксперт стал работать непонятным образом
Extern убери
Ну, вы, блин, насоветуете. Оказывается, для того, чтобы скрыть названия внешних параметров(настроек), нужно эти параметры убрать.
Ну, вы, блин, насоветуете. Оказывается, для того, чтобы скрыть названия внешних параметров(настроек), нужно эти параметры убрать.