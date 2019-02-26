Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 39
ну почему же?
вас ведь не устроят экзешники выложенные сейчас... нет...
а открытый код смогу выложить наверно только через сутки...
Почему?
Главный вопрос в топике. Четкое, логичное, продуманное изложение приветствуется.
Ну вот ранее не верил, что продажа серверных лицензий МТ4 для брокеров закончилась, а ведь это есть начала перехода брокера на тот продукт, который будет развиваться. Остается только дождаться уведомления от брокера, что платформа МТ4 более не будет доступна и список иных решение для конечного потребителя.
В общем часики запущены, теперь от брокеров зависит закат МТ4.
При такой селекции заказчиков, у последних всегда есть выбор исполнителей, поэтому их контингент не уменьшается, и у слабых исполнителей есть шанс заработать, потому что профессионалы дороже берут. Оставите одного исполнителя с завышенной ценой и гонором и бОльшая часть заказчиков рассеется.
Ситуация с платформой и языком такая же. Одна платформа с языком дружелюбны и привычны, другая - с "гонором", и заставляет возвращаться назад к дружелюбной платформе.
Значит вы сами людей отталкиваете от МТ5 и MQL5 излишней требовательностью (как фрилансер, который берет слишком дорого, толкает бедняков искать других исполнителей). Но в этом случае, нельзя надеятся на конечный всеобщий переход.
И при чём тут вообще дружелюбность или недружелюбность? Я не заметил недружелюбности при переходе. Лишь интерес к новому - да, кое что отличается, но не настолько, чтобы средненький кодер взвыл как ту многие воют.
Из их шума я могу лишь сделать вывод: прав Ренат, говоря о том, кто они, и чьи интересы тут представляют. Ну либо совсем из тех, кто "Бро!!! Тут казино взломали!!! ..."
ещё раз спрошу зачем вам всё остальное, если вы присваиваете значение из структуры в конкретной строчке в конкретном месте!
а всё остальное вам то зачем? или для того чтоб было? но беда в том что пока не присвоите или не сравните это мёртвый груз...
Структура- это скрытая в программе функция. В 5ке они готовые. Для ленивых.
Могу с уверенностью сказать, что если убрать 4 и оставить только 5ку, пользователей у МТ уменьшится значительно. Тот кто ведет бизнес, это прекрасно понимает.
Пользуйтесь моментом, кому что нравиться.
Не дай Бог это сделать. Катастрофа. Конкуренты не упустят шанса.
Нужно порог недружелюбности снизить, и люди с радостью перейдут. Уже давно бы перешли. Видно, что все хотят нового.
Четкое, логичное, продуманное изложение недружелюбности пятёрки приветствуется
Структура- это скрытая в программе функция. В 5ке они готовые. Для ленивых.
только вот она меня заставляет написать две лишних строчки , как в случае получения даты, пусть разработчик её откуда угодно получит и выдаст мне её в одной строчке...
Не дай Бог это сделать. Катастрофа. Конкуренты не упустят шанса.
Нужно порог недружелюбности снизить, и люди с радостью перейдут. Уже давно бы перешли. Видно, что все хотят нового.
Если нишу в 4ке упустят, то готовьтесь к банкротству. Бизнес иногда не замечает конкурентов.
Ну, я лично вижу что люди высказывают недовольства. Массово и постоянно. По вашему, они либо беспросветно тупы, либо куплены конкурентами? Я так не думаю.
только вот она меня заставляет написать две лишних строчки , как в случае получения даты, пусть разработчик её откуда угодно получит и выдаст мне её в одной строчке...