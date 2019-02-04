Работаюшие стратегии - страница 20

USDJPY или USDCHF сейчас почти на "0" по этим критериям. Где завтра закроемся? Ну, или упростим задачу, пойдут в одну сторону или в разные?
 
Igor Ryapisov:
Хорошо, не монетка, кубик у которого, одна из граней чуть тяжелее (типа тренд). Вот только бросающий может в любой момент утяжелить другую грань (смена тренда). Как отгадаете этот момент?

Какая каша в голове - полное не понимание процесса трейдинга!  Такое впечатление, что коллега живет в своих снах и ничего вокруг не видит...

Посмотрите  на досуге ( когда проснетесь ) эти примеры: Прибыльный советник  ...

 
А если вот такой метод? Если нет граалей, то значит надо глаза и мозг тренировать) 
Фишка   в том, что ничего угадывать не надо  :)     Пущай меняет  как хочет.  Граалю  - это индифферентно, то есть пофиг. 

Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти  (с)  :)

 
Увидел только программу, которая якобы зарабатывает в тестере на очень малом количестве сделок. Реального счёта нет, демо скрыт, складка статистики не показана, счёт имеет возраст 1 мес. В маркете Ваш советник не покупают, видимо видят тоже, что и я. Насчёт советников, вот Вам тестерный Грааль за 40 минут:

Прибыльный советник

Просадки минимальны, без сеток, мартина, соплей вниз (1) и прочего. Мечта...

Так что получается, что Вы понимаете процесс ровно 1 месяц, боитесь поставить свою программу на реал и хотите заработать на продаже тестов. Хотя, если хотя хотя бы 1 продажа состоится, то соотношение прибыль/просадка будет стремиться к бесконечности, тоже метод, хотя к торговле и не имеющий отношения...

 
lihawer:
А если вот такой метод? Если нет граалей, то значит надо глаза и мозг тренировать) 

Отмотайте назад и нарисуйте эту же картинку на тренде. Если цена в горизонтальном канале, практически не важно как заходить.

 
между 538 и 566 сделками чё за сопля зелёная это не просадка разве или это мартингейл или просто убыток а он добавляется лапшу учитесь смахивать с ушей
 
Там график средств четко следует за балансом, какой мартингейл..

Это рывок на 4к вниз 3 января. Если бы Вы торговали Вы бы, конечно, помнили его. У Вас на 34 входа таких соплей 5 штук. У меня на 700 одна. Потом, о чём разговор, покажите вкладку "статистика" счёта, демо в любом случае ближе к реальности, чем картинки из тестера. А пока что, у Вас только бездоказательная самоуверенность.

 
У Вас за десять-двенадцать лет он сформировался чётко.

4 прибыльных сделки мегалотом на демке. ))) На пятой слил депо вероятно, но зато успел сделать скриншот.

И никакой каши в голове. )))

 

раз тут обсуждают работающие стратегии прошу рассмотреть одну


висит у меня покупка по Р0.0022215

Вся проблема что сверху висит бот который ставит покупку по Р0.0022216

я переставляю и он секунд через 5 по Р0.0022217

и так далее.

с ботом соревноваться не айс поэтому какие мысли по алгоритму чтобы сделать такой же?

