Куплю прибыльного советника! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы сейчас и говорим о роботах которые продаются. О других роботах я ничего не знаю.
И в любом случае их пишут люди. А как известно, человек не может всего предусмотреть и
предугадать. Я думаю спорить с этим бесполезно
Но при этом говоришь "надо торговать руками"
Скромно вмешаюсь в спор важных теоретегов )) Вчера, 16 января скальпер поторговал. Всплеск перед закрытием - это доливка, не считаем. Реально 32% профита по средствам за день. Я люблю тебя, брекзит, я люблю тебя Мей!
Прикольно торговать, клоуны в парламенте терки трут, кто-нибудь чего языком ляпнет, у фунтяры триммор др-р-р в пределах 25-45 п., красота для моего скальпера. Торговались EURUSD (хуже всего), GBPUSD, USDCAD.
Сейчас проснулся, за ночь еще немного улучшилось
2361 2317 78.93 2239 2936% висит -42
Скромно вмешаюсь в спор важных теоретегов )) Вчера, 16 января скальпер поторговал. Всплеск перед закрытием - это доливка, не считаем. Реально 32% профита по средствам за день. Я люблю тебя, брекзит, я люблю тебя Мей!
Прикольно торговать, клоуны в парламенте терки трут, кто-нибудь чего языком ляпнет, у фунтяры триммор др-р-р в пределах 25-45 п., красота для моего скальпера. Торговались EURUSD (хуже всего), GBPUSD, USDCAD.
Сейчас проснулся, за ночь еще немного улучшилось
2361 2317 78.93 2239 2936% висит -42
А доливка зачем? Опять махинации с прибыльностью?
Скромно вмешаюсь в спор важных теоретегов )) Вчера, 16 января скальпер поторговал. Всплеск перед закрытием - это доливка, не считаем. Реально 32% профита по средствам за день. Я люблю тебя, брекзит, я люблю тебя Мей!
Прикольно торговать, клоуны в парламенте терки трут, кто-нибудь чего языком ляпнет, у фунтяры триммор др-р-р в пределах 25-45 п., красота для моего скальпера. Торговались EURUSD (хуже всего), GBPUSD, USDCAD.
Сейчас проснулся, за ночь еще немного улучшилось
2361 2317 78.93 2239 2936% висит -42
Намекаешь на 400% еженедельно ? и 2500% в месяц ??? Ой, Лёха-Лёха...
Автоматическая торговля это небольшое усовершенствование ручной торговли, не более того, полностью автоматизированная торговля без пристального надзора и регулярного вмешательства человека = вечный двигатель, если упрощенно, все сводится к установке стопа и тейка вместо того чтобы сидеть и ждать когда рынок достигнет искомых величин, чтобы закрыть вручную
Не согласен. Все наоборот. Вручную можно чисто немного корректировать автомат, чтобы фильтровать всякие неожиданные редкие всплески.
Да и то - чаще эти "ручные коррекции" делаются лишь из-за того, что трудно (или лень) формализовать моменты, по какой причине их надо сделать.
Ну а надзор - он в любом случае нужен. Эксперт - это как та же лопата или экскаватор - и считать, что он сам, без надзора выкопает тебе то, что нужно - наивно.
Стабильность работы хорошего торгового робота, зависит от месячной прибыльности.
И этот процент должен быть не более 2-3% в месяц. Только при этом можно достичь высокой стабильности.
Оставлять робота без присмотра конечно нельзя. Есть некоторые вещи которые он узнать практически не сможет. И еще не всё что можно на форексе формализовать.
И поэтому надо чуть-чуть подсказать, если не каждый день, то хотя бы 1-3 раза в течение недели.
Стабильность работы хорошего торгового робота, зависит от месячной прибыльности.
И этот процент должен быть не более 2-3% в месяц. Только при этом можно достичь высокой стабильности.
Оставлять робота без присмотра конечно нельзя. Есть некоторые вещи которые он узнать практически не сможет. И еще не всё что можно на форексе формализовать.
И поэтому надо чуть-чуть подсказать, если не каждый день, то хотя бы 1-3 раза в течение недели.
2-3 в месяц это 25-40% в год ? что с этим делать на форекс ??
какой идиот в это вложится...