Куплю прибыльного советника! - страница 4

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Мы сейчас и говорим о роботах которые продаются. О других роботах я ничего не знаю.

И в любом случае их пишут люди. А как известно, человек не может всего предусмотреть и 

предугадать. Я думаю спорить с этим бесполезно

Но при этом говоришь "надо торговать руками"

 
Ручная торговля вообще не вариант, результат зависит от слишком много не рыночных факторов, а способность выбираться из просадки в ручном режиме кроме как на всю котлету вообще убивает на корню. Торговля должна быть автоматизированна. 
 

Скромно вмешаюсь в спор важных теоретегов )) Вчера, 16 января скальпер поторговал. Всплеск перед закрытием - это доливка, не считаем. Реально 32% профита по средствам за день. Я люблю тебя, брекзит, я люблю тебя Мей!

Прикольно торговать, клоуны в парламенте терки трут, кто-нибудь чего языком ляпнет, у фунтяры триммор др-р-р в пределах 25-45 п., красота для моего скальпера. Торговались EURUSD (хуже всего), GBPUSD, USDCAD.

16.01.2019


Сейчас проснулся, за ночь  еще немного улучшилось

2361  2317  78.93  2239  2936%   висит -42

 
Alexey Volchanskiy:

Скромно вмешаюсь в спор важных теоретегов )) Вчера, 16 января скальпер поторговал. Всплеск перед закрытием - это доливка, не считаем. Реально 32% профита по средствам за день. Я люблю тебя, брекзит, я люблю тебя Мей!

Прикольно торговать, клоуны в парламенте терки трут, кто-нибудь чего языком ляпнет, у фунтяры триммор др-р-р в пределах 25-45 п., красота для моего скальпера. Торговались EURUSD (хуже всего), GBPUSD, USDCAD.


Сейчас проснулся, за ночь  еще немного улучшилось

2361  2317  78.93  2239  2936%   висит -42

А доливка зачем? Опять махинации с прибыльностью?

 
Alexey Volchanskiy:

Скромно вмешаюсь в спор важных теоретегов )) Вчера, 16 января скальпер поторговал. Всплеск перед закрытием - это доливка, не считаем. Реально 32% профита по средствам за день. Я люблю тебя, брекзит, я люблю тебя Мей!

Прикольно торговать, клоуны в парламенте терки трут, кто-нибудь чего языком ляпнет, у фунтяры триммор др-р-р в пределах 25-45 п., красота для моего скальпера. Торговались EURUSD (хуже всего), GBPUSD, USDCAD.

Сейчас проснулся, за ночь  еще немного улучшилось

2361  2317  78.93  2239  2936%   висит -42

Намекаешь на 400% еженедельно ? и 2500%  в месяц ???   Ой, Лёха-Лёха...

 
Автоматическая торговля это небольшое усовершенствование ручной торговли, не более того, полностью автоматизированная торговля без пристального надзора и регулярного вмешательства человека = вечный двигатель, если упрощенно, все сводится к установке стопа и тейка вместо того чтобы сидеть и ждать когда рынок достигнет искомых величин, чтобы закрыть вручную
 
Olga Devitsyna:
Автоматическая торговля это небольшое усовершенствование ручной торговли, не более того, полностью автоматизированная торговля без пристального надзора и регулярного вмешательства человека = вечный двигатель, если упрощенно, все сводится к установке стопа и тейка вместо того чтобы сидеть и ждать когда рынок достигнет искомых величин, чтобы закрыть вручную

Не согласен. Все наоборот. Вручную можно чисто немного корректировать автомат, чтобы фильтровать всякие неожиданные редкие всплески.

Да и то - чаще эти "ручные коррекции" делаются лишь из-за того, что трудно (или лень) формализовать моменты, по какой причине их надо сделать.

Ну а надзор - он в любом случае нужен. Эксперт - это как та же лопата или экскаватор - и считать, что он сам, без надзора выкопает тебе то, что нужно - наивно.

 
плохое сравнение советника с лопатой, скорее это кукушка в лесу, у которой спрашивают сколько жить осталось
 

Стабильность работы хорошего торгового робота, зависит от месячной прибыльности.

И этот процент должен быть не более 2-3% в месяц. Только при этом можно достичь высокой стабильности.

Оставлять робота без присмотра конечно нельзя. Есть некоторые вещи которые он узнать практически не сможет. И еще не всё что можно на форексе формализовать.

И поэтому надо чуть-чуть подсказать, если не каждый день, то хотя бы 1-3 раза в течение недели.

 
Petros Shatakhtsyan:

Стабильность работы хорошего торгового робота, зависит от месячной прибыльности.

И этот процент должен быть не более 2-3% в месяц. Только при этом можно достичь высокой стабильности.

Оставлять робота без присмотра конечно нельзя. Есть некоторые вещи которые он узнать практически не сможет. И еще не всё что можно на форексе формализовать.

И поэтому надо чуть-чуть подсказать, если не каждый день, то хотя бы 1-3 раза в течение недели.

2-3 в месяц это 25-40% в год ? что с этим делать на форекс ??

какой идиот в это вложится...

1234567891011...16
Новый комментарий