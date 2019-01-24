Куплю прибыльного советника! - страница 14

Serqey Nikitin:

Да, Вы мыслите как обычный обыватель..., и большинство Вас поддержит...

Вот только решение задачи - получить стабильную прибыль на форексе,  относится к изобретениям, а поэтому обычным людям это просто не по силам...

Просто для решения подобных задач нужен своеобразный подход..., как для решения любой другой задачи на уровне изобретения...

Чую прав ты.

 
Да, зерно правды есть)))
 
как ни прискорбно вам это говорить, но все же скажу, после немного неудачного участия в 2008 году в АТС были найдены классические сигналы на рынке форекс на паре фуй. Но ,что затем последовало?  Как мне кажется был найден "анти-робот".Который не давал сигналам себя проявлять, так как это было до декабря 2008 года. Периоды сигналов резко уменьшились. вдолгую стоять стало невозможно скальпировать- нервно и не фак,что брокеру это понравится. И снова вижу в сети якобы мой робот в продаже (скальпер) :))). спустя 10 лет обнаружил что сигналы снова ожили, но не на форекс. :)  всем удачи...
 

Еще один свежий заказ за 30+.


 
с исходником))

 

интересно какой период на тесте должен подтверждать что система устойчивая?

 
Fast528:

с исходником))

Скорее всего ). Главное, что уже нашел разработчиков, желающих поделиться граллем. Видимо, двое их уже сделали и с островов пишут, а двое вот-вот закончат.


 
Anatolii Zainchkovskii:

интересно какой период на тесте должен подтверждать что система устойчивая?

В ТЗ, если его так можно назвать, условие, чтобы реально зарабатывал. Также заказчик, перебровал кучу "хлама" с маркета. Поэтому ему не тесты не нужны, будет реал или как минимум демо проверять.
 
Это потому, что все, у кого 100+проектов знают, что если дать ссылку или демо версию с контактами - то сразу бан....

 
первые заказы расставляют роботы. Web-боты.

Какую-бы задачу не поставил, по ключевым словам быстро вваливаются 3-4 "претендента" :-)

