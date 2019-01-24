Куплю прибыльного советника! - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, Вы мыслите как обычный обыватель..., и большинство Вас поддержит...
Вот только решение задачи - получить стабильную прибыль на форексе, относится к изобретениям, а поэтому обычным людям это просто не по силам...
Просто для решения подобных задач нужен своеобразный подход..., как для решения любой другой задачи на уровне изобретения...
Чую прав ты.
Еще один свежий заказ за 30+.
Еще один свежий заказ за 30+.
с исходником))
интересно какой период на тесте должен подтверждать что система устойчивая?
с исходником))
Скорее всего ). Главное, что уже нашел разработчиков, желающих поделиться граллем. Видимо, двое их уже сделали и с островов пишут, а двое вот-вот закончат.
интересно какой период на тесте должен подтверждать что система устойчивая?
В ТЗ, если его так можно назвать, условие, чтобы реально зарабатывал. Также заказчик, перебровал кучу "хлама" с маркета. Поэтому ему не тесты не нужны, будет реал или как минимум демо проверять.
Скорее всего ). Главное, что уже нашел разработчиков, желающих поделиться граллем. Видимо, двое их уже сделали и с островов пишут, а двое вот-вот закончат.
Это потому, что все, у кого 100+проектов знают, что если дать ссылку или демо версию с контактами - то сразу бан....
Скорее всего ). Главное, что уже нашел разработчиков, желающих поделиться граллем. Видимо, двое их уже сделали и с островов пишут, а двое вот-вот закончат.
первые заказы расставляют роботы. Web-боты.
Какую-бы задачу не поставил, по ключевым словам быстро вваливаются 3-4 "претендента" :-)