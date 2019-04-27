Мой подход. Ядро - Движок. - страница 151

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Реter Konow:

Ну вот. Безделие и ведет к поражению. А оно, к убеждению в своей слабости. А это убеждение, - и есть лузерство, которое человек пытается утвердить публично, чтобы не быть одиноким.)))

Ага, надо трудиться не покладая рук:


 
Dmitry Fedoseev:

Ага, надо трудиться не покладая рук:


Вот. Это и есть твои попытки убедить меня в поражении.))

Во первых, поражение можно засчитать, если продукт был выпущен, и оказался никому не нужен. Мой продукт выпущен еще не был.

Сделать вывод о нужности, можно только после широкого распостронения. На форуме - 5.5 человек, настроенных негативно, потому что они продавцы. Им невыгодно, чтобы мощные инструменты появились у всех.

Сам факт твоего троллинга (пусть и жалкого), и троллинга Артема, говорит о сопротивлении, которое оказывается моей деятельности здесь. Значит, эта деятельность имеет значение.

Логикой владеешь?))

 
Реter Konow:

Вот. Это и есть твои попытки убедить меня в поражении.))

Во первых, поражение можно засчитать, если продукт был выпущен, и оказался никому не нужен. Мой продукт выпущен еще не был.

Сделать вывод о нужности, можно только после широкого распостронения. На форуме - 5.5 человек, настроенных негативно, потому что они продавцы. Им невыгодно, чтобы мощные инструменты появились у всех.

Сам факт твоего троллинга (пусть и жалкого), и троллинга Артема, говорит о сопротивлении, которое оказывается моей деятельности здесь. Значит, эта деятельность имеет значение.

Логикой владеешь?))

Уже потрачено три года, а какой будет выхлоп, даже в случае его официального выхода известен.

Как может получить широкое распространение то, что никому не нужно?

Вспомни анекдот про воробья корову и кошку.

 
Dmitry Fedoseev:

1. Уже потрачено три года, а какой будет выхлоп, даже в случае его официального выхода известен.

2. Как может получить широкое распространение то, что никому не нужно?

1. Специально для людей-белоручек: Cерьезные проекты не делаются быстро. 

2. Судить о нужности можно после распостронения, а не до него. Несколько троллей и незаинтересованных людей на форуме, - не показатель.

К тому же, уже есть заинтересованные, которые уравновешивают счет.

 
Dmitry Fedoseev:


Давай, я тебе доступно объясню. Если ты со мною активно споришь на протяжении многих страниц и пытаешься чего там доказать, значит ты эмоционально вовлечен в тему. Заметь, это я тебя вовлек. Своим проектом. Также и остальных. Не важно, ЧТО люди говорят о проекте, а важно - КАК. Если с эмоциями, - значит это важно и будет иметь значение для них. Если безразлично, то НЕ важно.  Но, мы доехали до 150-ой страницы на эмоциях. Это говорит о значении темы для людей.

Видишь, как логика должна работать?

 
Реter Konow:

Тема интересна лишь как пациент доктору. И пациент себя считает очень важным человеком - ведь им интересуются такие светлые умы.


[Удален]  

А теперь вопрос к модераторам: можно ли эмоционально вовлекать людей в заведомо коммерческие темы, на этом форуме?

потому что начинаю переживать за всех эмоционально вовлеченных

 
Maxim Dmitrievsky:
А теперь вопрос к модераторам: можно ли эмоционально вовлекать людей в заведомо коммерческие продукты, на этом форуме?

Нет. Нельзя. И Пётр ранее озвучивал, что будет продавать. Но его самовар вряд ли будет иметь коммерческий интерес. И это не только моё мнение.

[Удален]  
Artyom Trishkin:

Нет. Нельзя. И Пётр ранее озвучивал, что будет продавать. Но его самовар вряд ли будет иметь коммерческий интерес. И это не только моё мнение.

Это сейчас было даже более жестоко от вас, чем удалить тему )

 
Artyom Trishkin:

Нет. Нельзя. И Пётр ранее озвучивал, что будет продавать. Но его самовар вряд ли будет иметь коммерческий интерес. И это не только моё мнение.

Проект заключается в том, чтобы распостранить конструктор GUI бесплатно. Массово. Если это удастся сделать, то я создам базу для своего возможного будущего заработка. Если например, создам Виз. Студию. Но, вначале, нужно бесплатно распостронить конструктор, и повысить уровень программ Маркета.

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