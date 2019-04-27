Мой подход. Ядро - Движок. - страница 151
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Ну вот. Безделие и ведет к поражению. А оно, к убеждению в своей слабости. А это убеждение, - и есть лузерство, которое человек пытается утвердить публично, чтобы не быть одиноким.)))
Ага, надо трудиться не покладая рук:
Ага, надо трудиться не покладая рук:
Вот. Это и есть твои попытки убедить меня в поражении.))
Во первых, поражение можно засчитать, если продукт был выпущен, и оказался никому не нужен. Мой продукт выпущен еще не был.
Сделать вывод о нужности, можно только после широкого распостронения. На форуме - 5.5 человек, настроенных негативно, потому что они продавцы. Им невыгодно, чтобы мощные инструменты появились у всех.
Сам факт твоего троллинга (пусть и жалкого), и троллинга Артема, говорит о сопротивлении, которое оказывается моей деятельности здесь. Значит, эта деятельность имеет значение.
Логикой владеешь?))
Вот. Это и есть твои попытки убедить меня в поражении.))
Во первых, поражение можно засчитать, если продукт был выпущен, и оказался никому не нужен. Мой продукт выпущен еще не был.
Сделать вывод о нужности, можно только после широкого распостронения. На форуме - 5.5 человек, настроенных негативно, потому что они продавцы. Им невыгодно, чтобы мощные инструменты появились у всех.
Сам факт твоего троллинга (пусть и жалкого), и троллинга Артема, говорит о сопротивлении, которое оказывается моей деятельности здесь. Значит, эта деятельность имеет значение.
Логикой владеешь?))
Уже потрачено три года, а какой будет выхлоп, даже в случае его официального выхода известен.
Как может получить широкое распространение то, что никому не нужно?
Вспомни анекдот про воробья корову и кошку.
1. Уже потрачено три года, а какой будет выхлоп, даже в случае его официального выхода известен.
2. Как может получить широкое распространение то, что никому не нужно?
1. Специально для людей-белоручек: Cерьезные проекты не делаются быстро.
2. Судить о нужности можно после распостронения, а не до него. Несколько троллей и незаинтересованных людей на форуме, - не показатель.
К тому же, уже есть заинтересованные, которые уравновешивают счет.
Давай, я тебе доступно объясню. Если ты со мною активно споришь на протяжении многих страниц и пытаешься чего там доказать, значит ты эмоционально вовлечен в тему. Заметь, это я тебя вовлек. Своим проектом. Также и остальных. Не важно, ЧТО люди говорят о проекте, а важно - КАК. Если с эмоциями, - значит это важно и будет иметь значение для них. Если безразлично, то НЕ важно. Но, мы доехали до 150-ой страницы на эмоциях. Это говорит о значении темы для людей.
Видишь, как логика должна работать?
Тема интересна лишь как пациент доктору. И пациент себя считает очень важным человеком - ведь им интересуются такие светлые умы.
А теперь вопрос к модераторам: можно ли эмоционально вовлекать людей в заведомо коммерческие темы, на этом форуме?
потому что начинаю переживать за всех эмоционально вовлеченных
А теперь вопрос к модераторам: можно ли эмоционально вовлекать людей в заведомо коммерческие продукты, на этом форуме?
Нет. Нельзя. И Пётр ранее озвучивал, что будет продавать. Но его самовар вряд ли будет иметь коммерческий интерес. И это не только моё мнение.
Нет. Нельзя. И Пётр ранее озвучивал, что будет продавать. Но его самовар вряд ли будет иметь коммерческий интерес. И это не только моё мнение.
Это сейчас было даже более жестоко от вас, чем удалить тему )
Нет. Нельзя. И Пётр ранее озвучивал, что будет продавать. Но его самовар вряд ли будет иметь коммерческий интерес. И это не только моё мнение.
Проект заключается в том, чтобы распостранить конструктор GUI бесплатно. Массово. Если это удастся сделать, то я создам базу для своего возможного будущего заработка. Если например, создам Виз. Студию. Но, вначале, нужно бесплатно распостронить конструктор, и повысить уровень программ Маркета.