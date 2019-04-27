Мой подход. Ядро - Движок. - страница 155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Короче, работает. Только, когда запись экрана включаешь, подтормаживать начинает. Просто фрагмент опубликую. Это в режиме тренажер в тестере. Без проблем работает на Демо.
Ну что? Есть смысл подумать над тем, чтобы движок работал с двумя советниками одновременно. Или с одним на демо или реале, и одним в тестере.
Это GIF. Можно посмотреть.
...
и прошу заметить, что упомянутый продукт не просто графика, а аналитический инструмент, но даже он не пользуется спросом
Вы делаете глобальные выводы на основе опыта одного программиста? Есть другие, и они говорят об обратном.
Короче, работает. Только, когда запись экрана включаешь, подтормаживать начинает. Просто фрагмент опубликую. Это в режиме тренажер в тестере. Без проблем работает на Демо.
Ну что? Есть смысл подумать над тем, чтобы движок работал с двумя советниками одновременно. Или с одним на демо или реале, и одним в тестере.
Именно сейчас это разрабатываю.
Именно сейчас это разрабатываю.
Это GIF. Можно посмотреть. Дадите мне знать, когда будет готово?
Это GIF. Можно посмотреть. Дадите мне знать, когда будет готово?
Непременно.
Петр, если ты не возражаешь, я подготовлю статью, как на MQL можно достаточно просто создать графическое приложение, используя новую возможность интеграции с библиотеками .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#".
Твой подход и твои идеи раззадорили меня. Я задался вопросом: можно ли легко и быстро, обладая лишь базовыми возможностями в программировании, создать для своего эксперта графическую форму. Я провел эксперимент, и оказалось что можно! У меня получилась вот так формочка:
Идея была именно в том, что бы пользователь нарисовал нужную ему форму в редакторе VisualStudio, а вся необходимая работа по объединению этого окна с MQL кодом была бы выполнена "за кулисами", в автоматическом режиме. Для этого пришлось написать сферхкомпактный контроллер на C# - некий аналог твоего ядра, однако, занимает он всего около 200 строк кода.
О том, как все это работает вы сможете прочитать в статье, которую я начал.
Петр, если ты не возражаешь, я подготовлю статью, как на MQL можно достаточно просто создать графическое приложение, используя новую возможность интеграции с библиотеками .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#".
Твой подход и твои идеи раззадорили меня. Я задался вопросом: можно ли легко и быстро, обладая лишь базовыми возможностями в программировании, создать для своего эксперта графическую форму. Я провел эксперимент, и оказалось что можно! У меня получилась вот так формочка:
Идея была именно в том, что бы пользователь нарисовал нужную ему форму в редакторе VisualStudio, а вся необходимая работа по объединению этого окна с MQL кодом была бы выполнена "за кулисами", в автоматическом режиме. Для этого пришлось написать сферхкомпактный контроллер на C# - некий аналог твоего ядра, однако, занимает он всего около 200 строк кода.
О том, как все это работает вы сможете прочитать в статье, которую я начал.
Если можно отдельной главой где взять и как установить (что именно выбрать) эту саму студию. А также манипуляции в студии для создания этой панели.
Если можно отдельной главой где взять и как установить (что именно выбрать) эту саму студию. А также манипуляции в студии для создания этой панели.
Принято. Очень подробно не обещаю, т.к. данная тема достойна отдельной статьи, да и вообще пласт C#, и интеграции с ним настолько широк - что и одной статьи мало. Что касается самой манипуляции - то конечно, здесь все очень подробно будет.
Т.к. статья только начала писаться, можете кидать сюда свои пожелания - постараемся их проработать:)
Петр, если ты не возражаешь, я подготовлю статью, как на MQL можно достаточно просто создать графическое приложение, используя новую возможность интеграции с библиотеками .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#".
...
Конечно, не возражаю, Василий! Обязательно напиши.)) А то мне тяжело эту тему одному популяризовывать.
ЗЫ. Пока ты будешь писать, я уже выпущу свой конструктор. Кстати, тоже хочу написать статьи по использованию. Жаль, что твой вариант то исключительно для личного пользования. Для Маркета мой вариант пойдет.
Да и проще у меня намного, хоть и без визуального редактирования. Зато, сразу полное подключение. И голову ломать не нужно.))