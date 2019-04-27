Мой подход. Ядро - Движок. - страница 155

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Короче, работает. Только, когда запись экрана включаешь, подтормаживать начинает. Просто фрагмент опубликую. Это в режиме тренажер в тестере. Без проблем работает на Демо.
Ну что? Есть смысл подумать над тем, чтобы движок работал с двумя советниками одновременно. Или с одним на демо или реале, и одним в тестере.
Тренажер в тестере.

Это GIF. Можно посмотреть.

 
Igor Makanu:

...

и прошу заметить, что упомянутый продукт не просто графика, а аналитический инструмент, но даже он не пользуется спросом

Вы делаете глобальные выводы на основе опыта одного программиста? Есть другие, и они говорят об обратном.

 
Oleg Papkov:
Короче, работает. Только, когда запись экрана включаешь, подтормаживать начинает. Просто фрагмент опубликую. Это в режиме тренажер в тестере. Без проблем работает на Демо.
Ну что? Есть смысл подумать над тем, чтобы движок работал с двумя советниками одновременно. Или с одним на демо или реале, и одним в тестере.

Именно сейчас это разрабатываю. 

 
Реter Konow:

Именно сейчас это разрабатываю. 

Это GIF. Можно посмотреть. Дадите мне знать, когда будет готово?

 
Oleg Papkov:

Это GIF. Можно посмотреть. Дадите мне знать, когда будет готово?

Непременно.

 

Петр, если ты не возражаешь, я подготовлю статью, как на MQL можно достаточно просто создать графическое приложение, используя новую возможность интеграции с библиотеками .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#".

Твой подход и твои идеи раззадорили меня. Я задался вопросом: можно ли легко и быстро, обладая лишь базовыми возможностями в программировании, создать для своего эксперта графическую форму. Я провел эксперимент, и оказалось что можно! У меня получилась вот так формочка:

Идея была именно в том, что бы пользователь нарисовал нужную ему форму в редакторе VisualStudio, а вся необходимая работа по объединению этого окна с MQL кодом была бы выполнена "за кулисами", в автоматическом режиме. Для этого пришлось написать сферхкомпактный контроллер на C# - некий аналог твоего ядра, однако,  занимает он всего около 200 строк кода. 

О том, как все это работает вы сможете прочитать в статье, которую я начал.

 
Vasiliy Sokolov:

Петр, если ты не возражаешь, я подготовлю статью, как на MQL можно достаточно просто создать графическое приложение, используя новую возможность интеграции с библиотеками .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#".

Твой подход и твои идеи раззадорили меня. Я задался вопросом: можно ли легко и быстро, обладая лишь базовыми возможностями в программировании, создать для своего эксперта графическую форму. Я провел эксперимент, и оказалось что можно! У меня получилась вот так формочка:

Идея была именно в том, что бы пользователь нарисовал нужную ему форму в редакторе VisualStudio, а вся необходимая работа по объединению этого окна с MQL кодом была бы выполнена "за кулисами", в автоматическом режиме. Для этого пришлось написать сферхкомпактный контроллер на C# - некий аналог твоего ядра, однако,  занимает он всего около 200 строк кода. 

О том, как все это работает вы сможете прочитать в статье, которую я начал.

Если можно отдельной главой где взять и как установить (что именно выбрать) эту саму студию. А также манипуляции в студии для создания этой панели.

 
Vladimir Karputov:

Если можно отдельной главой где взять и как установить (что именно выбрать) эту саму студию. А также манипуляции в студии для создания этой панели.

Принято. Очень подробно не обещаю, т.к. данная тема достойна отдельной статьи, да и вообще пласт C#, и интеграции с ним настолько широк - что и одной статьи мало. Что касается самой манипуляции - то конечно, здесь все очень подробно будет.

Т.к. статья только начала писаться, можете кидать сюда свои пожелания - постараемся их проработать:)

 
Vasiliy Sokolov:

Петр, если ты не возражаешь, я подготовлю статью, как на MQL можно достаточно просто создать графическое приложение, используя новую возможность интеграции с библиотеками .Net. Статья будет называться "Создание пользовательских форм в VisualStudio для торговых экспертов на базе .Net Framework и C#".


 
Vasiliy Sokolov:

...

Конечно, не возражаю, Василий! Обязательно напиши.)) А то мне тяжело эту тему одному популяризовывать.

ЗЫ. Пока ты будешь писать, я уже выпущу свой конструктор. Кстати, тоже хочу написать статьи по использованию. Жаль, что твой вариант то исключительно для личного пользования. Для Маркета мой вариант пойдет.

Да и проще у меня намного, хоть и без визуального редактирования. Зато, сразу полное подключение. И голову ломать не нужно.))

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