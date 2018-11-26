Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 2

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Ivan Butko:
В треугольном арбитраже 1) позиции локируются или же 2) можно так же слить?

1. Да

2. Да

 
Alexey Viktorov:

Классическое понятие тройного арбитража

1. Инвестируем валюту А в валюту В

2. Инвестируем валюту B в валюту С Но при этом купленные CAD никуда не денутся, В этом случае для покупки CHF за CAD ваши USD оставшиеся на депозите будут конвертированы в CAD, а те CAD что были куплены согласно п.1 надо будет вернуть в USD и никак иначе.

3. Так-же CHF надо отдельной сделкой вернуть в USD

Все остальные вариации тройного арбитража просто шаманство и ничего более.

Если только сложится такая уникальная ситуация с такими котировками:


 
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?

по этой стратегии в Маркете выложено много ботов, в тестере они показывают какие то результаты (но не впечатляющие)

на практике пока никто из продавцов этих ботов не показал мониторинга реал счета с положительной доходностью на средне-долгосроке

поэтому вывод пока такой - треуг. арбитраж в рамках одного брокера/ДЦ не прибыльный(

 

Спасибо за ответы по существу. Значит это всё-таки лок. А слив будет в виде постоянного свопа. Понял.

Ещё один момент:

Я заметил, что ночью спред расширяется до 10 пунктов. 

Если ночью открыть треугольник, днём при сужении спреда до минимального в 0,2 пункта можно извлечь прибыль? 

 
Ivan Butko:

Спасибо за ответы по существу. Значит это всё-таки лок. А слив будет в виде постоянного свопа. Понял.

Ещё один момент:

Я заметил, что ночью спред расширяется до 10 пунктов. 

Если ночью открыть треугольник, днём при сужении спреда до минимального в 0,2 пункта можно извлечь прибыль? 

теоретически, если всё пойдет как нужно, то это несомненно профит

однако, могут быть и реквотки как при открытии, так и при закрытии...

да и плюсом, этот вид лока не совсем обычный, финансовый итог в нем плавающий

сделайте тест по совокупному эквити в пунктах  в портфельном индикаторе для начала (в код базе есть)

 
Renat Akhtyamov:

теоретически, если всё пойдет как нужно, то это несомненно профит

однако, могут быть и реквотки как при открытии, так и при закрытии...

да и плюсом, этот вид лока не совсем обычный, финансовый итог в нем плавающий

сделайте тест по совокупному эквити в пунктах  в портфельном индикаторе для начала (в код базе есть)

Это выражение равносильно: "На половину беременна". Он необычный, потому что не лок. Есть лок, а есть не лок, то есть хеджирование.

Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.

 
Vitaly Muzichenko:

Это выражение равносильно: "На половину беременна". Он необычный, потому что не лок. Есть лок, а есть не лок, то есть хеджирование.

Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.

>sell EURUSD + buy USDCHF = ?
 
Renat Akhtyamov:
sell EURUSD + buy USDCHF = ?

открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке

 
Vitaly Muzichenko:

открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке

sell EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF

sell EURUSD + buy USDCHF + buy EURCHF= ЛОК !

Мнимая компенсация в том, что часть портфеля локируется (треугольный арбитраж), при условии неодинаковых лотов.

Профит будет плавать в силу плавающей стоимости пункта, в основном из-за валютных пар, которые начинаются с USD и кроссов

В предыдущих двух строчках формула эквити N-ногого арбитража. Даже индюк не нужен.
 
Renat Akhtyamov:

sell EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF

sell EURUSD + buy USDCHF + buy EURCHF= ЛОК !

Нет конечно. При локе никогда не будет ни плюса, ни минуса даже через 100 лет (не учитываем свопы и комиссии) - это замок (Lock).

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