Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 4

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Vitaly Muzichenko:

Анализируйте. Время дилинга +0 GMT


да, у меня ошибка

65-37=28 и 14, т.е. лок на самом деле такой:

1*buy USDCHF + 1*buy EURUSD + 2*sell EURCHF = 0

вобщем по профиту каждой пары надо смотреть и сразу понятна станет комбинация, при которой получится лок
 
Для лока таки надо покупать на одинаковое количество денег, например:
EURUSD: 1лот
EURCHF: 1лот
USDCHF: EURUSD лот
Разрядность лотов ограничена, и 100% лок будет только если купить при определённой цене.
 
Aleksey Lebedev:
Для лока таки надо покупать на одинаковое количество денег, например:
EURUSD: 1лот
EURCHF: 1лот
USDCHF: EURUSD лот
Разрядность лотов ограничена, и 100% лок будет только если купить при определённой цене.

у Вас не одинаковое количество "денег", каждая валюта имеет стоимость тика MODE_TICKVALUE

 
Igor Makanu:

у Вас не одинаковое количество "денег", каждая валюта имеет стоимость тика MODE_TICKVALUE

одинаковое, по 100000 евро. Стоимость тика, тут неважно.

 
Vitaly Muzichenko:

Анализируйте. Время дилинга +0 GMT


Тут анализировать нечего.

2 последних ордера сокращаются до usdchf buy.

Итого можно было зайти usdchf buy 0.02, результат тот же.

 
Igor Ryapisov:

Тут анализировать нечего.

2 последних ордера сокращаются до usdchf buy.

Итого можно было зайти usdchf buy 0.02, результат тот же.

Там-же написали, что ошибка в расчётах, поэтому такой результат.

 
 

Взял, к примеру, как базисные  валюты:

  1. EUR/USD
  2. GBP/USD
  3. USD/JPY
  4. USD/CHF
  5. AUD/USD
  6. USD/CAD
  7. NZD/USD
  8. USD/DKK
  9. USD/NOK
  10. USD/SEK
  11. USD/SGD
  12. USD/HKD
  13. USD/INR
  14. USD/MXN
  15. USD/ZAR

Для них производные валюты.

  1.  AUD/CAD= (AUD/USD) * (USD/CAD)
  2.  AUD/CHF = (AUD/USD) * (USD/CHF)
  3.  AUD/DKK= (AUD/USD) * (USD/DKK)
  4.  AUD/JPY= (AUD/USD) * (USD/JPY)
  5.  AUD/NOK=(AUD/USD) * (USD/NOK)
  6.  AUD/NZD= (AUD/USD) / (NZD/USD)
  7. AUD/SEK= (AUD/USD) * (USD/SEK)
  8.  AUD/SGD= (AUD/USD) * (USD/SGD)
  9.  CAD/CHF= (USD/CHF) / (USD/CAD)
  10.  CAD/JPY= (USD/JPY) / (USD/CAD)
  11.  CHF/JPY= (USD/JPY) / (USD/CHF)
  12.  CHF/NOK=(USD/NOK)/(USD/CHF)
  13.  CHF/SGD= (USD/SGD) / USD/CHF)
  14.  EUR/AUD= (EUR/USD) / (AUD/USD)
  15.  EUR/CAD= (EUR/USD) * (USD/CAD)
  16.  EUR/CHF= (EUR/USD) * (USD/CHF)
  17.  EUR/DKK= (EUR/USD) * (USD/DKK)
  18.  EUR/JPY= (EUR/USD) * (USD/JPY)
  19.  EUR/GBR= (EUR/USD) / (GBP/USD)
  20.  EUR/HKD= (EUR/USD) * (USD/HKD)
  21.  EUR/NOK= (EUR/USD) * (USD/NOK)
  22.  EUR/NZD= (EUR/USD) / (NZD/USD)
  23.  EUR/SEK= (EUR/USD) * (USD/SEK)
  24.  EUR/SGD= (EUR/USD) * (USD/SGD)
  25.  GBP/AUD= (GBP/USD) / (AUD/USD)
  26.  GBP/CAD= (GBP/USD) *  (USD/CAD)
  27.  GBP/CHF= (GBP/USD) *  (USD/CHF)
  28.  GBP/DKK= (GBP/USD) * (USD/DKK)
  29.  GBP/JPY=  (GBP/USD) *  (USD/JPY)
  30.  GBP/NOK=(GBP/USD) *  (USD/NOK)
  31.  GBP/SEK=(GBP/USD) * (USD/SEK)
  32.  GBP/SGD= (GBP/USD) *  (USD/SGD)
  33.  NZD/CAD= (USD/CAD) * (NZD/USD)
  34.  NZD/CHF=  (USD/CHF) *  (NZD/USD)
  35.  NZD/JPY=  (USD/JPY) * (NZD/USD)
  36.  NZD/SGD=(USD/SGD) * (NZD/USD)
  37. SGD/JPY=  (USD/JPY) / (USD/SGD


Получается  a=b*c или  для  дифференциалов  da/a=db/b+dc/c,

т.е. если открыть  лоты Buy (Sell) валюты "a" пропорциональные  1/a и  лоты   Sell (Buy)  для валют  "в" и "с"  пропорциональные  1/в и  1/с  (конечно, с одним коэффициентом пропорциональности), то получится своеобразный лок, что, в принципе, ничего более и не дает. (окромя минусов типа потери трех спредов, проскальзываний) 

[Удален]  
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?

https://www.mql5.com/ru/code/15708

если покупать/продавать одновременно то убыток будет равен суммарному спреду по инструментам + проскальзывания

Оголтелые околорыночники раздули целую эпопею из треугольного арбитража, нарисовали много разных треугольничков и даже подогнали теорию :) Но на самом деле 3-арб невозможен по определению, поскольку синтетический курс формируется из мажоров и так же котируется

здесь оригинальная попытка торговать только 1-м инструментом, минимизируя потери на спреде. На некоторых глючных дц может вкатить, тестируйте.

делал давно, поэтому топорная реализация, но смысл уловить можно
Arbitrage Synthetic
Arbitrage Synthetic
  • www.mql5.com
Пример советника, сравнивающего EURGBP с синтетическим эквивалентом и торгующего в сторону отставания котировок по оригинальной логике (одноногий арбитраж). Отставание рассчитывается для каждой из валютных пар EURGBP, EURUSD, GBPUSD. Открывается только одна позиция по отстающему инструменту, без хэджа по остальным. Но позиции могут быть открыты...
 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/code/15708

если покупать/продавать одновременно то убыток будет равен суммарному спреду по инструментам + проскальзывания

Оголтелые околорыночники раздули целую эпопею из треугольного арбитража, нарисовали много разных треугольничков и даже подогнали теорию :) Но на самом деле 3-арб невозможен по определению, поскольку синтетический курс формируется из мажоров и так же котируется

здесь оригинальная попытка торговать только 1-м инструментом, минимизируя потери на спреде. На некоторых глючных дц может вкатить, тестируйте.

делал давно, поэтому топорная реализация, но смысл уловить можно

В пятницу на тикмилле открыл треугольник с йеной минимальным лотом. Полдня висело минус 20 центов, +/-10 центов болтало амплитуду. И тут выходит новость в середине дня, евру швыряет вверх, а треугольник разрывает в плюс. Но, т.к. у меня стоял советник, закрывающий совокупную прибыль в 50 центов, то, соответственно, он и закрыл все сделки в этот профит, поэтому я не знаю, насколько дальше в плюс ещё могло уйти, не зафиксировал. 

Что-то работает в этом поле. 

За сов спс
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