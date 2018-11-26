Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 4
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да, у меня ошибка
65-37=28 и 14, т.е. лок на самом деле такой:
1*buy USDCHF + 1*buy EURUSD + 2*sell EURCHF = 0вобщем по профиту каждой пары надо смотреть и сразу понятна станет комбинация, при которой получится лок
EURUSD: 1лот
EURCHF: 1лот
USDCHF: EURUSD лот
Разрядность лотов ограничена, и 100% лок будет только если купить при определённой цене.
Для лока таки надо покупать на одинаковое количество денег, например:
EURUSD: 1лот
EURCHF: 1лот
USDCHF: EURUSD лот
Разрядность лотов ограничена, и 100% лок будет только если купить при определённой цене.
у Вас не одинаковое количество "денег", каждая валюта имеет стоимость тика MODE_TICKVALUE
у Вас не одинаковое количество "денег", каждая валюта имеет стоимость тика MODE_TICKVALUE
одинаковое, по 100000 евро. Стоимость тика, тут неважно.
Анализируйте. Время дилинга +0 GMT
Тут анализировать нечего.
2 последних ордера сокращаются до usdchf buy.
Итого можно было зайти usdchf buy 0.02, результат тот же.
Тут анализировать нечего.
2 последних ордера сокращаются до usdchf buy.
Итого можно было зайти usdchf buy 0.02, результат тот же.
Там-же написали, что ошибка в расчётах, поэтому такой результат.
Взял, к примеру, как базисные валюты:
Для них производные валюты.
Получается a=b*c или для дифференциалов da/a=db/b+dc/c,
т.е. если открыть лоты Buy (Sell) валюты "a" пропорциональные 1/a и лоты Sell (Buy) для валют "в" и "с" пропорциональные 1/в и 1/с (конечно, с одним коэффициентом пропорциональности), то получится своеобразный лок, что, в принципе, ничего более и не дает. (окромя минусов типа потери трех спредов, проскальзываний)
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?
https://www.mql5.com/ru/code/15708
если покупать/продавать одновременно то убыток будет равен суммарному спреду по инструментам + проскальзывания
Оголтелые околорыночники раздули целую эпопею из треугольного арбитража, нарисовали много разных треугольничков и даже подогнали теорию :) Но на самом деле 3-арб невозможен по определению, поскольку синтетический курс формируется из мажоров и так же котируется
здесь оригинальная попытка торговать только 1-м инструментом, минимизируя потери на спреде. На некоторых глючных дц может вкатить, тестируйте.делал давно, поэтому топорная реализация, но смысл уловить можно
https://www.mql5.com/ru/code/15708
если покупать/продавать одновременно то убыток будет равен суммарному спреду по инструментам + проскальзывания
Оголтелые околорыночники раздули целую эпопею из треугольного арбитража, нарисовали много разных треугольничков и даже подогнали теорию :) Но на самом деле 3-арб невозможен по определению, поскольку синтетический курс формируется из мажоров и так же котируется
здесь оригинальная попытка торговать только 1-м инструментом, минимизируя потери на спреде. На некоторых глючных дц может вкатить, тестируйте.делал давно, поэтому топорная реализация, но смысл уловить можно
В пятницу на тикмилле открыл треугольник с йеной минимальным лотом. Полдня висело минус 20 центов, +/-10 центов болтало амплитуду. И тут выходит новость в середине дня, евру швыряет вверх, а треугольник разрывает в плюс. Но, т.к. у меня стоял советник, закрывающий совокупную прибыль в 50 центов, то, соответственно, он и закрыл все сделки в этот профит, поэтому я не знаю, насколько дальше в плюс ещё могло уйти, не зафиксировал.За сов спс
Что-то работает в этом поле.