Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 3

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Нет конечно. При локе никогда не будет ни плюса, ни минуса даже через 100 лет (не учитываем свопы и комиссии) - это замок (Lock).

Согласен

Но!

Лок образуется только при одновременном открытии ордеров

Поэтому, я нисколько не хочу раскритиковать эту тему потому что

Необходимо найти условие для входа в рынок, т.е. должен предварительно выполниться расчет, подтверждающий наличие на рынке арбитражной ситуации

И только тогда арбитражная стратегия получает право на жизнь.

 
Renat Akhtyamov:

Согласен

Но!

Лок образуется только при одновременном открытии ордеров

Поэтому, я нисколько не хочу раскритиковать эту тему потому что

Необходимо найти условие для входа в рынок, т.е. должен предварительно выполниться расчет, подтверждающий наличие на рынке арбитражной ситуации

И только тогда арбитражная стратегия получает право на жизнь.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже?

Renat Akhtyamov, 2018.11.16 15:33

sell EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF

sell EURUSD + buy USDCHF + buy EURCHF= ЛОК !

Мнимая компенсация в том, что часть портфеля локируется (треугольный арбитраж), при условии неодинаковых лотов.

Профит будет плавать в силу плавающей стоимости пункта, в основном из-за валютных пар, которые начинаются с USD и кроссов

В предыдущих двух строчках формула эквити N-ногого арбитража. Даже индюк не нужен.
При таком портфеле, профит/убыток будет плавать более 200 пунктов
 
Vitaly Muzichenko:
При таком портфеле, профит/убыток будет плавать более 200 пунктов

А если учесть то, что арбитражники навешивают довольно таки приличные лотики в эту комбинацию, то в целом будет прикольно.

Но я как то раз проболтавшись несколько дней в минусах не ощутил её  вкуса

 
Renat Akhtyamov:

А если учесть то, что арбитражники навешивают довольно таки приличные лотики в эту комбинацию, то в целом будет прикольно.

Но я как то раз за несколько дней не ощутил её  вкуса

Можете сейчас открыть такую комбинацию, и через день-другой будет прибыль

P.S. Ладно, я открыл, закрою при суммарном профите в 10 пунктов


 
Vitaly Muzichenko:

Можете сейчас открыть такую комбинацию, и через день-другой будет прибыль

P.S. Ладно, я открыл, закрою при суммарном профите в 10 пунктов

спред в индюке не учтен. Обычно сумма = 0
 
Renat Akhtyamov:
спред в индюке не учтен. Обычно сумма = 0

Всё учтено, для такого деревянного портфеля)

 
Vitaly Muzichenko:

Всё учтено, для такого деревянного портфеля)

ок.

поделитесь пожалуйста итогом сделки.

 
Renat Akhtyamov:

ок.

поделитесь пожалуйста итогом сделки.

Однозначно!

 
Renat Akhtyamov:

ок.

поделитесь пожалуйста итогом сделки.

Анализируйте. Время дилинга +0 GMT


 
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?

слить можно, но трудно, возможно придется долго ждать, в зависимости

от целевой прибыли, но наступит момент, когда какой-нибудь символ нарушит равновестие

в нужную нам сторону... 

12345
Новый комментарий