Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет конечно. При локе никогда не будет ни плюса, ни минуса даже через 100 лет (не учитываем свопы и комиссии) - это замок (Lock).
Согласен
Но!
Лок образуется только при одновременном открытии ордеров
Поэтому, я нисколько не хочу раскритиковать эту тему потому что
Необходимо найти условие для входа в рынок, т.е. должен предварительно выполниться расчет, подтверждающий наличие на рынке арбитражной ситуации
И только тогда арбитражная стратегия получает право на жизнь.
Согласен
Но!
Лок образуется только при одновременном открытии ордеров
Поэтому, я нисколько не хочу раскритиковать эту тему потому что
Необходимо найти условие для входа в рынок, т.е. должен предварительно выполниться расчет, подтверждающий наличие на рынке арбитражной ситуации
И только тогда арбитражная стратегия получает право на жизнь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже?
Renat Akhtyamov, 2018.11.16 15:33
sell EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF
sell EURUSD + buy USDCHF + buy EURCHF= ЛОК !
Мнимая компенсация в том, что часть портфеля локируется (треугольный арбитраж), при условии неодинаковых лотов.
Профит будет плавать в силу плавающей стоимости пункта, в основном из-за валютных пар, которые начинаются с USD и кроссовВ предыдущих двух строчках формула эквити N-ногого арбитража. Даже индюк не нужен.
А если учесть то, что арбитражники навешивают довольно таки приличные лотики в эту комбинацию, то в целом будет прикольно.
Но я как то раз проболтавшись несколько дней в минусах не ощутил её вкуса
А если учесть то, что арбитражники навешивают довольно таки приличные лотики в эту комбинацию, то в целом будет прикольно.
Но я как то раз за несколько дней не ощутил её вкуса
Можете сейчас открыть такую комбинацию, и через день-другой будет прибыль
P.S. Ладно, я открыл, закрою при суммарном профите в 10 пунктов
Можете сейчас открыть такую комбинацию, и через день-другой будет прибыль
P.S. Ладно, я открыл, закрою при суммарном профите в 10 пунктов
спред в индюке не учтен. Обычно сумма = 0
Всё учтено, для такого деревянного портфеля)
Всё учтено, для такого деревянного портфеля)
ок.
поделитесь пожалуйста итогом сделки.
ок.
поделитесь пожалуйста итогом сделки.
Однозначно!
ок.
поделитесь пожалуйста итогом сделки.
Анализируйте. Время дилинга +0 GMT
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?
слить можно, но трудно, возможно придется долго ждать, в зависимости
от целевой прибыли, но наступит момент, когда какой-нибудь символ нарушит равновестие
в нужную нам сторону...