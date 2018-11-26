Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 5
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Что это за симпатичная картина?
Взял, к примеру, как базисные валюты:
Для них производные валюты.
Получается a=b*c или для дифференциалов da/a=db/b+dc/c,
т.е. если открыть лоты Buy (Sell) валюты "a" пропорциональные 1/a и лоты Sell (Buy) для валют "в" и "с" пропорциональные 1/в и 1/с (конечно, с одним коэффициентом пропорциональности), то получится своеобразный лок, что, в принципе, ничего более и не дает. (окромя минусов типа потери трех спредов, проскальзываний)
Т.е., по определению хедж, как говорят выше, а по сути - лок)
В пятницу на тикмилле открыл треугольник с йеной минимальным лотом. Полдня висело минус 20 центов, +/-10 центов болтало амплитуду. И тут выходит новость в середине дня, евру швыряет вверх, а треугольник разрывает в плюс. Но, т.к. у меня стоял советник, закрывающий совокупную прибыль в 50 центов, то, соответственно, он и закрыл все сделки в этот профит, поэтому я не знаю, насколько дальше в плюс ещё могло уйти, не зафиксировал.За сов спс
Что-то работает в этом поле.
индикатор тиковый напишите и сразу все увидите
Что это за симпатичная картина?
Это ответ на Ваш вопрос. Слить замкнутый треугольник невозможно.
Это ответ на Ваш вопрос. Слить замкнутый треугольник невозможно.
Как два пальца об асфальт! Оно само сольётся... на свопах.
Это ответ на Ваш вопрос. Слить замкнутый треугольник невозможно.
но картинка хороша. Действительно хороша.
на вскидку по пикам можно судить об изменении характера движения, что уже офигительно
Это ответ на Ваш вопрос. Слить замкнутый треугольник невозможно.
1,5к там оставил как то по молодости, причем в легкую
сливают так:
допусти 3 пары А, В и С, связаны зависимостью:
А * В = С
например
1 * 3 = 3
или 3 * 1 = 3
или 1.5 * 2 = 3
и так до бесконечности
Надеюсь логика понятна?
Т.е., по определению хедж, как говорят выше, а по сути - лок)
Ну да. С элементами того и другого.
Сделали такой лок. Одна валюта, допустим "с1", в этой конструкции на Buy и растет, колеблясь в канале восходящего тренда. Достигла "с1" верха канала. Закрываем ее и ждем, когда цена достигнет низа этого канала (или ставим там отложенный ордер) и открываем опять "с1" на Buy. Пока не открыт этот ордер есть риски из-за возможного скачка цен. Поэтому, лучше иметь еще валюту "с2", что коррелирована с "с1" на предмет глобальных тенденций, т.е. имеет тот же растущий тренд (или падает, если тренд "с1" нисходящий), и антикоррелирована на предмет колебаний внутри канала, т.е. когда "с1" вверху канала "с2" - внизу канала. В таком случае, закрываем "с1" открываем "с2" (лот последней, создающий квази лок, тоже легко считается). Достигла "с2" верха своего канала, а "с1" низа своего, закрываем "с2" открываем "с1" и т.д.
1,5к там оставил как то по молодости, причем в легкую
сливают так:
допусти 3 пары А, В и С, связаны зависимостью:
А * В = С
например
1 * 3 = 3
или 3 * 1 = 3
или 1.5 * 2 = 3
и так до бесконечности
Надеюсь логика понятна?
На пол тона ниже,особенно,когда сказать нечего. Тема с простым вопросом,а вы умничать полезли.
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?
Арбитраж - покупка на биржевом рынке с последующей продажей на внебиржевом, или - наоборот. Альтернатива - противоположные сделки на разных рынках. Лет 25 назад покупали акции Газпрома у физлиц и продавали на бирже, или еще где. Работало.
Арбитраж означает, что я - арбитр,- не рынок, а я, т.е. рынок менее эффективен, чем я. В 90-е это работало, сейчас - нет.
Форекс - единый рынок и, если бы не запаздывания, арбитраж был бы невозможен, но запаздывания случаются.
Если брать это обстоятельство в качестве основы ТС, то получится нечто вроде пипсовки, но с крайне малым количеством сделок,- только в моменты каких-то скачков. И значение ТР завышать нельзя - работаем, только пока не опомнятся. Короче, я бы в эту игру играть не стал.