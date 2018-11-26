Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 5

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MOCKBA:

Что это за симпатичная картина?

 
Aleksey Ivanov:

Взял, к примеру, как базисные  валюты:

  1. EUR/USD
  2. GBP/USD
  3. USD/JPY
  4. USD/CHF
  5. AUD/USD
  6. USD/CAD
  7. NZD/USD
  8. USD/DKK
  9. USD/NOK
  10. USD/SEK
  11. USD/SGD
  12. USD/HKD
  13. USD/INR
  14. USD/MXN
  15. USD/ZAR

Для них производные валюты.

  1.  AUD/CAD= (AUD/USD) * (USD/CAD)
  2.  AUD/CHF = (AUD/USD) * (USD/CHF)
  3.  AUD/DKK= (AUD/USD) * (USD/DKK)
  4.  AUD/JPY= (AUD/USD) * (USD/JPY)
  5.  AUD/NOK=(AUD/USD) * (USD/NOK)
  6.  AUD/NZD= (AUD/USD) / (NZD/USD)
  7. AUD/SEK= (AUD/USD) * (USD/SEK)
  8.  AUD/SGD= (AUD/USD) * (USD/SGD)
  9.  CAD/CHF= (USD/CHF) / (USD/CAD)
  10.  CAD/JPY= (USD/JPY) / (USD/CAD)
  11.  CHF/JPY= (USD/JPY) / (USD/CHF)
  12.  CHF/NOK=(USD/NOK)/(USD/CHF)
  13.  CHF/SGD= (USD/SGD) / USD/CHF)
  14.  EUR/AUD= (EUR/USD) / (AUD/USD)
  15.  EUR/CAD= (EUR/USD) * (USD/CAD)
  16.  EUR/CHF= (EUR/USD) * (USD/CHF)
  17.  EUR/DKK= (EUR/USD) * (USD/DKK)
  18.  EUR/JPY= (EUR/USD) * (USD/JPY)
  19.  EUR/GBR= (EUR/USD) / (GBP/USD)
  20.  EUR/HKD= (EUR/USD) * (USD/HKD)
  21.  EUR/NOK= (EUR/USD) * (USD/NOK)
  22.  EUR/NZD= (EUR/USD) / (NZD/USD)
  23.  EUR/SEK= (EUR/USD) * (USD/SEK)
  24.  EUR/SGD= (EUR/USD) * (USD/SGD)
  25.  GBP/AUD= (GBP/USD) / (AUD/USD)
  26.  GBP/CAD= (GBP/USD) *  (USD/CAD)
  27.  GBP/CHF= (GBP/USD) *  (USD/CHF)
  28.  GBP/DKK= (GBP/USD) * (USD/DKK)
  29.  GBP/JPY=  (GBP/USD) *  (USD/JPY)
  30.  GBP/NOK=(GBP/USD) *  (USD/NOK)
  31.  GBP/SEK=(GBP/USD) * (USD/SEK)
  32.  GBP/SGD= (GBP/USD) *  (USD/SGD)
  33.  NZD/CAD= (USD/CAD) * (NZD/USD)
  34.  NZD/CHF=  (USD/CHF) *  (NZD/USD)
  35.  NZD/JPY=  (USD/JPY) * (NZD/USD)
  36.  NZD/SGD=(USD/SGD) * (NZD/USD)
  37. SGD/JPY=  (USD/JPY) / (USD/SGD


Получается  a=b*c или  для  дифференциалов  da/a=db/b+dc/c,

т.е. если открыть  лоты Buy (Sell) валюты "a" пропорциональные  1/a и  лоты   Sell (Buy)  для валют  "в" и "с"  пропорциональные  1/в и  1/с  (конечно, с одним коэффициентом пропорциональности), то получится своеобразный лок, что, в принципе, ничего более и не дает. (окромя минусов типа потери трех спредов, проскальзываний) 

Т.е., по определению хедж, как говорят выше, а по сути - лок)

[Удален]  
Ivan Butko:

В пятницу на тикмилле открыл треугольник с йеной минимальным лотом. Полдня висело минус 20 центов, +/-10 центов болтало амплитуду. И тут выходит новость в середине дня, евру швыряет вверх, а треугольник разрывает в плюс. Но, т.к. у меня стоял советник, закрывающий совокупную прибыль в 50 центов, то, соответственно, он и закрыл все сделки в этот профит, поэтому я не знаю, насколько дальше в плюс ещё могло уйти, не зафиксировал. 

Что-то работает в этом поле. 

За сов спс

индикатор тиковый напишите и сразу все увидите

 
Ivan Butko:

Что это за симпатичная картина?

Это ответ на Ваш вопрос.     Слить замкнутый треугольник невозможно.

 
MOCKBA:

Это ответ на Ваш вопрос.     Слить замкнутый треугольник невозможно.

Как два пальца об асфальт! Оно само сольётся... на свопах.

 
MOCKBA:

Это ответ на Ваш вопрос.     Слить замкнутый треугольник невозможно.

но картинка хороша. Действительно хороша.

на вскидку по пикам можно судить об изменении характера движения, что уже офигительно

 
MOCKBA:

Это ответ на Ваш вопрос.     Слить замкнутый треугольник невозможно.

1,5к там оставил как то по молодости, причем в легкую

сливают так:

допусти 3 пары А, В и С, связаны зависимостью:

А * В = С

например

 1 * 3 = 3

или 3 * 1 = 3

или 1.5 * 2 = 3

и так до бесконечности

Надеюсь логика понятна?

 
Ivan Butko:

Т.е., по определению хедж, как говорят выше, а по сути - лок)

Ну да. С элементами того и другого.

Сделали такой лок. Одна валюта, допустим "с1", в этой конструкции на Buy и растет, колеблясь в канале восходящего тренда. Достигла "с1" верха канала. Закрываем ее  и  ждем, когда цена достигнет низа этого  канала (или ставим там отложенный ордер)  и открываем опять "с1" на  Buy. Пока не открыт этот ордер есть риски  из-за возможного скачка цен.  Поэтому, лучше иметь еще валюту "с2",  что  коррелирована  с "с1"  на предмет глобальных тенденций, т.е.  имеет тот же растущий тренд (или падает, если тренд   "с1"  нисходящий), и антикоррелирована на  предмет колебаний внутри канала, т.е. когда  "с1"  вверху канала  "с2" - внизу канала. В таком случае, закрываем  "с1" открываем  "с2" (лот последней, создающий квази лок, тоже легко считается). Достигла   "с2" верха своего канала, а   "с1"  низа своего, закрываем "с2"  открываем   "с1"  и т.д.   

 
Renat Akhtyamov:

1,5к там оставил как то по молодости, причем в легкую

сливают так:

допусти 3 пары А, В и С, связаны зависимостью:

А * В = С

например

 1 * 3 = 3

или 3 * 1 = 3

или 1.5 * 2 = 3

и так до бесконечности

Надеюсь логика понятна?

На пол тона ниже,особенно,когда сказать нечего. Тема с простым вопросом,а вы умничать полезли. 

 
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?

Арбитраж - покупка на биржевом рынке с последующей продажей на внебиржевом, или - наоборот. Альтернатива - противоположные сделки на разных рынках. Лет 25 назад покупали акции Газпрома у физлиц и продавали на бирже, или еще где. Работало. 

Арбитраж означает, что я - арбитр,- не рынок, а я, т.е. рынок менее эффективен, чем я. В 90-е это работало, сейчас - нет. 

Форекс - единый рынок и, если бы не запаздывания, арбитраж был бы невозможен, но запаздывания случаются. 

Если брать это обстоятельство в качестве основы ТС, то получится нечто вроде пипсовки, но с крайне малым количеством сделок,- только в моменты каких-то скачков. И значение ТР завышать нельзя - работаем, только пока не опомнятся. Короче, я бы в эту игру играть не стал. 

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