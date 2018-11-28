Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 4
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Peter, как там с драматизацией идеи ?
Когда будет продемонстрирован яркий пример реальной пользы от твоего кода (последний раз это были цветовые компоненты, кажется) ?
Сдается мне, что расширение творческого пространства тебе нужно исключительно ради самого расширения... Но боюсь, с тобой большинство не согласится.
РеterKonow, Проблема больше в том что 99% в кодобазе откровенный шлак. Остальное - почти шлак.
У каждого свой подход к торговле. Кто-то скальпирует, как я, в канале. Кто-то по тикам. Кто-то волны считает и верит что нет плохих роботов. А есть отсутствие нужной сетки или мартина.
А большинство считает что есть тайный набор индикаторов, который дает 100% сигнал на вход. А если в минус дал, значит надо еще один фильтр дать и будет счастье.
Есть еще одна проблема. Большая часть программистов вообще не торгуют. Им проще за 30-50 баксов на фрилансе косить. Чем торговать. И есть куча трейдеров которые ищут супер-робота и торгуют вручную.
Сам я небольшой спец в программировании. Хотя свои идеи реализовываю сам. И не разу мне не риходило в голову сделать что нибудь такое, с чем я бы не справился. Но мне еще очень далеко до уровня fxsabera к примеру.
Ну а Маркет стал очередной свалкой всякого мусора. При чем за дорого. 99% роботов в маркете и бесплатно никому не нужно. Ну про Индикаторы я вообще молчу. Сам их не пишу и никогда не думал над ними.
Конечно, все что есть в кодо-базе, - не тянет на решение тех задач, о которых я говорю. Сложные торговые роботы с длительным периодом жизни на рынке, интерактивные с интеллектуальной оберткой, GUI, статистикой и самооптимизацией, - этого не найти ни в кодо-базе, ни в Маркете. И не заказать во фрилансе. Это не наш уровень. Но это, - следующий этап алготрейдинга. Это как если бы торговая платформа вышла замуж за крутого советника из маркета и у них бы родился такой ребенок.))
Peter, как там с драматизацией идеи ?
Когда будет продемонстрирован яркий пример реальной пользы от твоего кода (последний раз это были цветовые компоненты, кажется) ?
Сдается мне, что расширение творческого пространства тебе нужно исключительно ради самого расширения... Но боюсь, с тобой большинство не согласится.
О какой драматизации речь? Реальная польза для кого? Джордж, эти вопросы странны. Я создаю инструменты реализации творческих идей в алготрейдинге, которые также могут помочь в бизнесе продавцов маркета. Странно, что ты этого еще не понял.
свадьба программ... Боюсь предположить что дальше...
брачная ночь с ТЗ....
брачная ночь с ТЗ....
Интересненько ...
Расширение пространства, раздвижение горизонтов, свадьба программ... Боюсь предположить что дальше. И ни одного решения...
Какое решение вы ждете? Честно не понимаю.
Какое решение вы ждете? Честно не понимаю.
Программное. Болтовни тут хватает на форуме. От вас пока только раздвижение кармы и прочих чакр.
Программное. Болтовни тут хватает на форуме. От вас пока только раздвижение кармы и прочих чакр.
Ух ты, злой режим включился. А только что смайлики были..))
Программное. Болтовни тут хватает на форуме. От вас пока только раздвижение кармы и прочих чакр.
Программное решение у меня есть. И что дальше?