Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга? - страница 4

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Peter, как там с драматизацией идеи ?

Когда будет продемонстрирован яркий пример реальной пользы от твоего кода (последний раз это были цветовые компоненты, кажется) ?

Сдается мне, что расширение творческого пространства тебе нужно исключительно ради самого расширения... Но боюсь, с тобой большинство не согласится.

 
Dmitiry Ananiev:
РеterKonow, Проблема больше в том что 99% в кодобазе откровенный шлак. Остальное - почти шлак. 
У каждого свой подход к торговле. Кто-то скальпирует, как я, в канале. Кто-то по тикам. Кто-то волны считает и верит что нет плохих роботов. А есть отсутствие нужной сетки или мартина. 

А большинство считает что есть тайный набор индикаторов, который дает 100% сигнал на вход. А если в минус дал, значит надо еще один фильтр дать и будет счастье. 

Есть еще одна проблема. Большая часть программистов вообще не торгуют. Им проще за 30-50 баксов на фрилансе косить. Чем торговать. И есть куча трейдеров которые ищут супер-робота и торгуют вручную. 

Сам я небольшой спец в программировании. Хотя свои идеи реализовываю сам. И не разу мне не риходило в голову сделать что нибудь такое, с чем я бы не справился. Но  мне еще очень далеко до уровня fxsabera к примеру. 

Ну а Маркет стал очередной свалкой всякого мусора. При чем за дорого. 99% роботов в маркете  и бесплатно никому не нужно. Ну про Индикаторы я вообще молчу. Сам их не пишу и никогда не думал над ними. 

  • Насчет шлака в кодо-базе, не могу полностью согласиться. Я смотрел скрипты и библиотеки. Некоторые вполне могут быть полезны трейдерам. Большая часть скриптов точно. Просто их неудобно использовать. Нужно скачивать, потом выбирать в нужный момент из навигатора и добавлять... Если бы они вызывались пользователем из нескольких собственных списков, было бы куда удобнее. Достаточно сократить время пользователя на поиск и скачивание, и сразу предоставить ему все полезные скрипты в одной программе-индикаторе, сопровождающей его ручную торговлю, и пользователи будут довольны.
  •  Советники в кодо-базе действительно бесполезный балласт. Как и многие советники в Маркете. Однако, это не полностью вина авторов. Это также вина Рынка, который перечеркивает стратегии пачками. Они складируются как проигрышные лотерейные билеты и производят печальное зрелище. А ведь если бы авторы потрудились сделать настраемого и развиваемого робота, длительность его "жизни" была бы на порядки длиннее. Ему добавляли бы функционал, с новыми стратегиями и параметрами. Он бы себя оптимизировал в процессе торговли, взаимодействовал с пользователем и жил бы дольше. Но советники делают маленькими и одноразовыми. Поэтому, их столько "убито" рынком.
  • Библиотеки в кодо-базе есть достойные. Несомненно. Но использование библиотек намного более затруднительно, чем использование скриптов. Уровень программиста должен быть на высоте. Полезный функционал библиотек, можно было бы реализовать в серьезных приложениях, но это трудозатратно. Я рассматриваю вариант подключения функционала библиотек к советникам не через код, а через внешние модули вызываемые по комманде пользовательской программы, и реализующие возложенные задачи. Это несколько иная философия алготрейдинга. 
  • Индикаторы я никогда не рассматривал как самодостаточные программы. Возможно, для многих полезны. Не могу о них сказать ничего определенного. 


Конечно, все что есть в кодо-базе, - не тянет на решение тех задач, о которых я говорю. Сложные торговые роботы с длительным периодом жизни на рынке, интерактивные с интеллектуальной оберткой, GUI, статистикой и самооптимизацией, - этого не найти ни в кодо-базе, ни в Маркете. И не заказать во фрилансе. Это не наш уровень. Но это, - следующий этап алготрейдинга. Это как если бы торговая платформа вышла замуж за крутого советника из маркета и у них бы родился такой ребенок.))

 
Georgiy Merts:

Peter, как там с драматизацией идеи ?

Когда будет продемонстрирован яркий пример реальной пользы от твоего кода (последний раз это были цветовые компоненты, кажется) ?

Сдается мне, что расширение творческого пространства тебе нужно исключительно ради самого расширения... Но боюсь, с тобой большинство не согласится.

О какой драматизации речь?  Реальная польза для кого? Джордж, эти вопросы странны. Я создаю инструменты реализации творческих идей в алготрейдинге, которые также могут помочь в бизнесе продавцов маркета. Странно, что ты этого еще не понял.

 
Расширение пространства, раздвижение горизонтов, свадьба программ... Боюсь предположить что дальше. И ни одного решения...
 
Artyom Trishkin:
свадьба программ... Боюсь предположить что дальше...

брачная ночь с ТЗ....

 
Igor Makanu:

брачная ночь с ТЗ....

Интересненько ...

 
Artyom Trishkin:
Расширение пространства, раздвижение горизонтов, свадьба программ... Боюсь предположить что дальше. И ни одного решения...

Какое решение вы ждете? Честно не понимаю.

 
Реter Konow:

Какое решение вы ждете? Честно не понимаю.

Программное. Болтовни тут хватает на форуме. От вас пока только раздвижение кармы и прочих чакр.

 
Artyom Trishkin:

Программное. Болтовни тут хватает на форуме. От вас пока только раздвижение кармы и прочих чакр.

Ух ты, злой режим включился. А только что смайлики были..))

 
Artyom Trishkin:

Программное. Болтовни тут хватает на форуме. От вас пока только раздвижение кармы и прочих чакр.

Программное решение у меня есть. И что дальше?

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