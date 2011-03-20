С Новым 2011 годом! - страница 10

Vinin:

Может отдельную свою ветку сделаешь. А то все Новый год. А материал к нему уже не имеет никакого отношения. 

Что-то типа - Юмор от Мишека 

Так вроде нормальное название , тихонькое , не заметненькое )

Сколько там споров было - цэ юмор а цэ не юмор . " ..ты куда собака постишь , тут же юмор .."

 А тут БАЦ - " Новый год "  и не  .....    ))

 
Mischek:

Не, название ветки вполне подходящее. Юмор, сюрпризы, приколы, шок, грустинки. Мишек, писчи есчо! :)

Хотя я не против и твоей авторской ветки, если она появится. 

 
joo:

Да нормально, самое большее можно добавить (курилка), а так вполне креативненько. Особенно в августе будет прикольно выглядеть.

За год думаю вырастет так что новую заводить нужно будет.

 

        

 

надо нажать на значек  увеличения изображения в правом нижнем углу

 
Зачот )
 
10 балоов ). Хорошее начало недели. Картинка прямо Заряжает на работу ))
 

" хитрая наука математика, как ни крути, в, конце концов, все сводится к простой арифметике "  © Integer           https://www.mql5.com/ru/forum

 

иногда крутится что то на языке , иногда годами и тут кто нибудь бац  

А теперь дискотека 

