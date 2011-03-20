С Новым 2011 годом! - страница 9

Чудо дУдное , диво дивное. Само едет без солярки  и электричества . Красота .

 

 
Mischek:

та ладно... без солярки.. :)) в 0:40 видео он так задымил, что мало не показалось. :)
 
sergeev:
Дымок по-цвету  угольный , так шо всё честно )
 
c mql4 ссылка на чтиво
Талантами новосибирского хакера восхитился даже обворованный банк
Условный срок для новосибирского хакера. Молодой программист Евгений Аникин, отсидевший год в следственном изоляторе, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В составе международной группы киберпреступников он взломал платежную систему RBS WorldPay и с помощью поддельных банковских карт обналичил более десяти миллионов долларов. Но он...
 
 

После 1:10 мин. 

 

 


 
Mischek:

 

После 1:10 мин. 

 

Может отдельную свою ветку сделаешь. А то все Новый год. А материал к нему уже не имеет никакого отношения. 

Что-то типа - Юмор от Мишека 

