Чудо дУдное , диво дивное. Само едет без солярки и электричества . Красота .
та ладно... без солярки.. :)) в 0:40 видео он так задымил, что мало не показалось. :)
После 1:10 мин.
Может отдельную свою ветку сделаешь. А то все Новый год. А материал к нему уже не имеет никакого отношения.
Что-то типа - Юмор от Мишека