С Новым 2011 годом! - страница 6
Привычка – страшная сила. Бабушка, когда листает фотографии на айпаде, слюнявит палец.
Видео не вставляется .
Надо выбирать "Use old embed code":
Кориду фтопку , вместе с кориодорами , но какова лошадь !
И как то сразу приятно , и всё не так уж плохо у нас )