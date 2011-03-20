С Новым 2011 годом! - страница 6

- ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
- Нажми Caps Lock
- О!!! СПАСИБО! ТАК НАМНОГО УДОБНЕЕ!!!!


Привычка – страшная сила. Бабушка, когда листает фотографии на айпаде, слюнявит палец.
 



 
Mischek:

Видео не вставляется .

Надо выбирать "Use old embed code":


 
Renat:

Понял , спасибо.
 
http://vimeo.com/19139695#embed
Fire Department App - PSA
  • 2011.01.24
  • vimeo.com
Public Service Announcement (PSA) to raise local awareness about innovative new location-aware iPhone application. The new app empowers everyday citizens to provide life-saving assistance to victims of Sudden Cardiac Arrest (SCA). Application users who have indicated they are trained in cardiopulmonary resuscitation (CPR) can now be notified if...
 

 

 

Кориду фтопку , вместе с кориодорами , но какова лошадь ! 

 
http://www.moskva.fm/what/help/song/101278
Сити-FM 87.9 FM эфир от 26 января 16:10 — Помогите узнать — MOSKVA.FM
  • www.moskva.fm
MOSKVA.FM — Радиостанции Москвы в FM-диапазоне. Слушать радио онлайн в любое удобное время.
 
 

И как то сразу приятно , и всё не так уж плохо у нас )

 

